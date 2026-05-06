Mire számíthatnak a hazai befektetők? Szalay-Berzeviczy Attilával beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

Tévhit, hogy a Fidesz az osztogatással meg tudja nyerni a választásokat – jelentette ki Pogátsa Zoltán élő műsorunkban, a Klasszis Klub Live-ban tavaly szeptemberben. Jóslata bevált, az április 12-ei országgyűlési választásokat elbukta a kormánypárt.

Még egy hónap sem telt el a választások óta, de már annyi minden történt, hogy sorolni is nehéz. A gazdasági szereplők azt várják, vajon mit fog tenni az új kormány rövid távon, abban a bizonyos első száz napban, s mit később, vagyis milyen gazdaságpolitikát fog folytatni, mennyiben eltérőt az elődjéétől.

Nem lesz könnyű megfelelni a Tisza-kormánnyal szembeni, meglehetősen nagy várakozásoknak. Az elmúlt négy évben a magyar gazdaság leült, a GDP egy jottányit sem emelkedett, alapvetően amiatt, hogy az ipar mélypontra került, a beruházások esését a lakossági fogyasztás nem tudta ellensúlyozni, s a ciklus végére még a külkereskedelmi mérleg is elromlott, miután a húzóágazatnak számító exportnál az import jobban bővült. Eközben ugyan a reálbérek a pozitív tartományban mozogtak, de munkanélküliségi ráta ha lassan is, de biztosan egyre magasabb szinteket ért el. Az infláció pedig kétszer is – 2023 elején és 2025 elején – az Európai Unióban a legmagasabb volt.

Hogy ez a trend megtört, az a Magyar Nemzeti Bank élén 2025 márciusában bekövetkezett személycserének köszönhető, annak, hogy Varga Mihály elődjéhez, Matolcsy Györgyhöz képest átlátható, letisztult monetáris politikát folytat. Amit a befektetők is értékeltek, a forint fokozatosan erősödött, ezt a trendet csak az idén február végén kirobbant iráni-izraeli (amerikai) konfliktus akasztotta meg, ám a hazai fizetőeszköz például az euróval szemben akkor sem került még a közelébe se az éveken át elrettentőnek számító 400-as szinthez.

Szalay-Berzeviczy Attila csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Aztán a Tisza Párt elsöprő választási sikere, a leendő kormányfő, Magyar Péter kommunikációja, a kilátásba helyezett intézkedések (például a piacgazdasági környezet visszahozatala, a korrupció elleni küzdelem, s az európai uniós pénzek hazahozatala), egyszóval a Magyarország iránt több év után visszatérő bizalom még tovább, négyéves csúcsra repítette a forintot. S külföldi bankházak és elemzők szerint itt még nincs vége a forint erősödésének.

Érdekes lesz látni, hogyan viszonyulnak majd a nagy nemzetközi hitelminősítők a változásokhoz, bár azt nehéz elképzelni, hogy ugyan a makrogazdasági adatok kétségtelenül gyengék – hiszen az új kormány még fel sem állt, nemhogy megkezdte volna a tevékenységét, amelynek esetleges jótékony hatásai a legjobb esetben is csak hónapokkal később mutatkozhatnak meg, például a romokban heverő idei költségvetés kiigazításában –, ne adna a Moody’s-S&P-Fitch hármas is türelmi időt Magyar Péteréknek.

S mi lesz a hazai tőzsdével, vajon a változás szele az évek óta eredményeiben rekordokat halmozó, de kínálatában csak kevéssé szélesedő értékpapípiacunkat is eléri? Erről is kérdezzük az ezen ügyekre is szakértői szemmel rálátó Budapesti Értéktőzsde volt elnökét, Szalay-Berzeviczy Attilát a Klasszis Klub Live következő adásában. Mely során azonban szokás szerint nemcsak mi, hanem olvasóink, nézőink is kérdezhetnek.

