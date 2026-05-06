4p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzevizcy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Klasszis Klub Podcast Videók Szalay-Berzeviczy Attila

Mire számíthatnak a hazai befektetők? Szalay-Berzeviczy Attilával beszélgetünk a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Budapesti Értéktőzsde volt elnöke május 14-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A május 14-én, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Tévhit, hogy a Fidesz az osztogatással meg tudja nyerni a választásokat – jelentette ki Pogátsa Zoltán élő műsorunkban, a Klasszis Klub Live-ban tavaly szeptemberben. Jóslata bevált, az április 12-ei országgyűlési választásokat elbukta a kormánypárt.

Még egy hónap sem telt el a választások óta, de már annyi minden történt, hogy sorolni is nehéz. A gazdasági szereplők azt várják, vajon mit fog tenni az új kormány rövid távon, abban a bizonyos első száz napban, s mit később, vagyis milyen gazdaságpolitikát fog folytatni, mennyiben eltérőt az elődjéétől.

Nem lesz könnyű megfelelni a Tisza-kormánnyal szembeni, meglehetősen nagy várakozásoknak. Az elmúlt négy évben a magyar gazdaság leült, a GDP egy jottányit sem emelkedett, alapvetően amiatt, hogy az ipar mélypontra került, a beruházások esését a lakossági fogyasztás nem tudta ellensúlyozni, s a ciklus végére még a külkereskedelmi mérleg is elromlott, miután a húzóágazatnak számító exportnál az import jobban bővült. Eközben ugyan a reálbérek a pozitív tartományban mozogtak, de munkanélküliségi ráta ha lassan is, de biztosan egyre magasabb szinteket ért el. Az infláció pedig kétszer is – 2023 elején és 2025 elején – az Európai Unióban a legmagasabb volt.

Hogy ez a trend megtört, az a Magyar Nemzeti Bank élén 2025 márciusában bekövetkezett személycserének köszönhető, annak, hogy Varga Mihály elődjéhez, Matolcsy Györgyhöz képest átlátható, letisztult monetáris politikát folytat. Amit a befektetők is értékeltek, a forint fokozatosan erősödött, ezt a trendet csak az idén február végén kirobbant iráni-izraeli (amerikai) konfliktus akasztotta meg, ám a hazai fizetőeszköz például az euróval szemben akkor sem került még a közelébe se az éveken át elrettentőnek számító 400-as szinthez.

Szalay-Berzeviczy Attila csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Szalay-Berzeviczy Attila csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: Klasszis Média

Aztán a Tisza Párt elsöprő választási sikere, a leendő kormányfő, Magyar Péter kommunikációja, a kilátásba helyezett intézkedések (például a piacgazdasági környezet visszahozatala, a korrupció elleni küzdelem, s az európai uniós pénzek hazahozatala), egyszóval a Magyarország iránt több év után visszatérő bizalom még tovább, négyéves csúcsra repítette a forintot. S külföldi bankházak és elemzők szerint itt még nincs vége a forint erősödésének.

Érdekes lesz látni, hogyan viszonyulnak majd a nagy nemzetközi hitelminősítők a változásokhoz, bár azt nehéz elképzelni, hogy ugyan a makrogazdasági adatok kétségtelenül gyengék – hiszen az új kormány még fel sem állt, nemhogy megkezdte volna a tevékenységét, amelynek esetleges jótékony hatásai a legjobb esetben is csak hónapokkal később mutatkozhatnak meg, például a romokban heverő idei költségvetés kiigazításában –, ne adna a Moody’s-S&P-Fitch hármas is türelmi időt Magyar Péteréknek.

S mi lesz a hazai tőzsdével, vajon a változás szele az évek óta eredményeiben rekordokat halmozó, de kínálatában csak kevéssé szélesedő értékpapípiacunkat is eléri? Erről is kérdezzük az ezen ügyekre is szakértői szemmel rálátó Budapesti Értéktőzsde volt elnökét, Szalay-Berzeviczy Attilát a Klasszis Klub Live következő adásában. Mely során azonban szokás szerint nemcsak mi, hanem olvasóink, nézőink is kérdezhetnek.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben május 14-én, csütörtökön 15:30-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Trendfordulás történt a magyar iparban?

Itt az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetése – trendfordulás történt a magyar iparban?

Az elemzői vélemények szerint jelentős pozitív meglepetést hozott a KSH által közölt márciusi ipari termelési adat.

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Statisztika: nőnek ki a földből az új lakások

Budapesten néhány kisebb terület dominál.

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Márciusban végre magára talált a magyar ipar

Az ipari kibocsátás 3,1 százalékkal nagyobb volt márciusban a februárinál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) becslése szerint.

A Tisza-kormányt a megalakulása előtt nyomaszthatja Trump intézkedése

A Tisza-kormánynak is fájhat majd Trump legújabb húzása

A múlt hét végén jelentette be Donald Trump, hogy 25 százalékra emeli az Európában gyártott autók vámját. Ez – elsősorban az Audi révén – komoly hatást gyakorolhat a magyar iparra is. Tekintve, hogy Magyar Péter kormánya súlyos örökséggel, komoly gazdasági nehézségek közepette veszi át az ország vezetését, ez igencsak aggasztó hír.

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik az országok a leginkább

Ezt a kritikus nyersanyagot féltik a leginkább: Magyarország is aggódva figyelhet

2009 óta globálisan csaknem az ötszörösére nőtt a különböző exportkorlátozásokban érintett kritikus nyersanyagok köre. Egyre több ország gondolja úgy, hogy korlátozza a világpiacon egyre értékesebb termékeinek kivitelét, leginkább az exportadó megemelésével vagy az előzetes állami engedélyhez kötéssel. Európa és Magyarország különösen aggódva figyelheti ezeket a lépéseket, amik leginkább az akkumulátorgyártáshoz elengedhetetlen kobaltot és mangánt érintik.

Trump háborúja miatt márciusban megtört a turizmus dinamikus bővülése

Trump háborúja miatt megtorpant a hazai turizmus

A negatív folyamatok mögött Ázsia áll: az onnan érkező vendégek harmadával kevesebb vendégéjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban.

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

Egyre jobban aggasztja az IMF-et az iráni helyzet

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezetője arra figyelmeztetett hétfőn, hogy az infláció már emelkedik és a globális gazdaság „sokkal rosszabb kimenetellel” nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordónként 125 dollár körüli szintre nő.

gyenge hónapot zárt a turizmus márciusban

Nagyjából stagnált a turizmus márciusban

A külföldi vendégek száma 0,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 1,5 százalékkal csökkent, a belföldieké viszont nőtt.  

Ezzel a két hatalmas problémával kell megküzdenie Magyar Péter kormányának

Ezzel a két hatalmas problémával is meg kell küzdenie Magyar Péter kormányának

Az új kormány előtt álló kihívás a csökkenő népesség és foglalkoztatottság a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzése szerint, mivel a régiós trendekkel összhangban Magyarországon sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.

Köves Slomóék alapítványánál is gyanús dolgokat talált az ÁSZ

A Számvevőszék költségvetési csalás gyanúja miatt az illetékes hatósághoz fordult.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG