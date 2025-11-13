Mit főzött ki megint a kormány? Mutatjuk a bejelentéseket!

A Trump-Orbán találkozó utáni első Kormányinfó lesz csütörtökön. Percről percre tudósítunk róla.

Csütörtökön 10 órakor tart Kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Mutatjuk, miről beszélnek maguktól és milyen kérdéseket kapnak.

Ki fognak derülni az amerikai segítség részletei Milyen elemeit vehet elsőként igénybe az amerikai pénzügyi védőpajzsból a magyar kormány? Niylvánosak lennének mondjuk egy hitel feltételei. A swap line-tól az államközi hitelig bármi lehetséges, És ha ilyen lállamközi étrejön, az az Amerikai Egyesült Államok esetény szinte biztosan nyilvános adatnak minősül" - válaszolja Gulyás Gergely, arra is utalva, hogy a kínai hitel esetében a kínai állam saját szabályozásai miatt nem lehetett nyilvánosságra hozni a feltételeket. Ez Amerikai esetében nem lesz probléma. Nem fognak leállni beruházások a költségvetési hiány miatt, a Nagy Márton által említett intézkedések elegendők ennek kezelésére

Nyomozás adatügyben "Nem kérdés, hogy tömeges jogsértésről van szó" - mondja a miniszter, aki szerint ez a Tisza Párt felelőssége. Arról viszont nem árult el semmit, hogy miként is áll a vizsgálat, illetve a nyomozás. A verseny, illetve a kormány, valamint a Versenyhivatal is akadályozni fogja, hogy a bankok az ügyfelekre hárítsák a megemelt bankadó költségeit.

Most nem vagyunk csődben "Ép elmével összehasonlítani a 2008-as helyzetet a mostanival" - reagálja a miniszter arra, hogy a pénzügyi védőpajzsot a Gyurcsány-kormány által kapott IMF-hitelhez hasonlította Magyar Péter. Akkor csődben volt az ország, most nincs. Az országgyűlésnek is hozzájárulást adni a Washingtonban kötött atomenegetikai megállapodásokra. "Kis atomerőművek" érkezéséről reálisan 2-3 év múlva lehet majd konkrét megállapodásokat kötni.

Orosz és amerikai energia Milyen vezetéken fog érkezni az amerikai LNG? "Az amerikakkal fogunk tárgyalni, de a részletek tárgyalása még most van folyamatban" az amerikai gázüzlettel kapcsolatban. Mennyit jelenthet "a magyar családoknak" az orosz energia elleni szankciók alóli mentesség? - szól az újabb kormánymédiától érkező kérdés. Lényegesen drágábban tudott volna beszerezni a magyar kormány energiahordozókat, ez "legalább kétszeres" energiaárakat jelentett volna a magyar fogyasztóknak.

Adatvédelem Nem az adatvédelmi szabályozással van a baj, ezért nem szükséges a szabályozás szigorítása a Tisza Párthoz köthető "adatszivárgással" kapcsolatban.

Szolidaritási adó A Kúria döntése nyomán vissza kell fizetnie a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulást? Ez nem volt tárgya a pernek Gulyás Gergely szerint, mert ez csak a beszedés módjáról szólt. A kötelezettség fennáll, azt vitatja a főváros, ahogy az Államkincstár ezt beszedte. Főpolgármester-helyettesre nincs jelöltje a miniszternek, 29 napja van megválasztani a közgyűlésnek a posztra valakit.

Ukrán korrupció: rossz "Ukrajnában a korrupció jelentős probléma", de ezt eddig is lehetett tudni. Brüsszel hallgat a fejleményekről, ez is sokatmondó Gulyás Gergely szerint, aki szintén behozza az aranyvécék képét. Politikai cél Ukrajna uniós csatlakozása, ezért nem számít, hogy nem teljesíti a feltételeket Ukrajna.

Lesz elnöki rendszer? Egy elnöki vagy félelnöki rendszerre való áttéréshez kétharmados többség kellene - figyelmeztet az újságíró. Orbán Viktort jelölnék elnöknek? Ez egy gondolatkísérlet, a részletekről nem érdemes beszélni. Ha kétharmados többséget kapnának áprilisban a jelenlegi kormánypártok, "akkor sem várható ebben változás". Maga a miniszter is a parlamentáris rendszer fenntartását preferálja. "Semmi közünk Cseh Katalinhoz és az új párthoz" - mondja lényegében Gulyás Gergely a szerdai fejleményekről.

Nem az ügyfelek fizetik majd meg a bankadó-emelést Milyen eszközei vannak erre a kormánynak. "A bankok ezt a többletterhet is képesek vállalni" - jelenti ki a miniszter a bankrendszer profitjára utalva. Jobban örülne a kormány, ha ebből a pénzből a bankok hiteleznének, de most ez a legjobb megoldás a kormány szerint.

Mennyibe kerül a 14. havi nyugdíj? Az első részlet - tehát az átlagnyudíjak negyede - átlagosan 65 ezer forintot jelent majd egy nyugdíjasnak. "Körülbelül egy olyan 170 milliárd forintot jelent" a költségvetés számára ez a pluszkiadás. A következő ciklusban pedig a teljes 14. havi nyugdíjat ki fogják fizetni.

Fővárosi ügyek Nincs dolga Gulyás Gergelynek azzal, hogy a főváros a saját munkavállalóival hogy tárgyal. Ha a jelenlegi keretek között nem tud működni a fővárosi önkormányzat, akkor a kormány közbelép, segíteni fog. Ezt Orbán Viktor is elmondta. Nem fogják hagyni, hogy a közösségi közlekedést is érintő sztrájk legyen? Kulcsfontosságú a budapesti közösségi közlekedés működése - válaszol a miniszter, de a bértárgyalások a közlekedési szakszervezetekkel nem tartoznak a kormányra.

Csuhaj Ildikó kezdi a kérdezést 10-20 milliárd dollár vagy euró lehet az amerikai védőpajzs értéke - mondta Orbán Viktor az ATV-ben, de más kormánytagok másról beszéltek. Mi is a helyzet? - kérdezi Csuhaj Ildikó, aki néhány hete még az ATV munkatársa volt, de a Washingtonba tartó gépen a "közmédia" új igazolásaként tűnt már fel. A helyzet az, hogy Magyarország pillanatnyilag mind gazdaságilag, mind pénzügyileg, finanszírozás szempontjából stabil. Nem várjuk, hogy ez megváltozzon. Ha mégis megváltozna, az amerikai állam áll rendelkezésre" - magyarázza Gulyás. Hozzáteszi, átmenetileg előállhat olyan helyzet, hogy brüsszeli forrásokat pótolni kell, de ezek 60 százaléka most is elérhető, a 40 százalékkal "zsarol" Brüsszel. Ha a választások után marad a kormány, akkor Brüsszelnek a mostani kormánnyal kell megegyeznie. Ha az unió nem tartja be a korábbi megállapodást, akkor nincs értelme új költségvetésről tárgyalni.

Vitályos-litánia Örömmel számol be arról Vitályos Eszter, hogy az elmúlt két hétben nagyjából 35 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat az országban.

Gyermekvédelmi források "A nevelőszülők járandóságát a kétszeresére emeljük" - mondja Gulyás, aki szerint ez óriási lépés abban az irányban, hogy minél többen kerülhessenek nevelőszülőkhöz azok közül, akik nem élhetnek vér szerinti szüleikkel. Teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak minősül továbbra is a nevelőszülői jogviszony. Viszont a juttatást a minimálbér 30 százalékáról 60 százalékra emeljék. További változás, hogy minden további gyerek után is a teljes, 60 százalékos illetmény jár majd 20 százalék helyett. A fogyatékkal élő, speciális nevelési igényű gyerekek után járó pótlékot pedig 7-ről 15 százalékra emelik. Új gyámügyi álláshelyeket is létrehoznak, nagyjából 200 új álláshely lesz majd. Építenek egy új csecsemőotthont is. Emelik a gyermekvédelmi gyámok juttatását és létszámát is. Új iskolaőrök is jönnek, az iskolák egy részében rendőrök, más részében a korábban bevezetett iskolaőri rendszerben alkalmazottak fogják biztosítani a rendet.

Megduplázzák a bankadót Megduplázza a kormány a bankadót. A bankok profitja kétszeresére, két és félszeresére nőtt az elmúlt években. Ez "nehézséget jelenthet" a hitelezésben, de erre az áldozatra szükség van a vállalkozások megsegítése érdekében. "Ha szükség van extraadóra, akkor a jelenlegi magyar kormány a multinacionális cégek, energitikai cégek, bankok megadóztatása mellett foglal állást" - mondja a miniszter, aki hozzáteszi, jövő héten megszülethet a megállapodás az iparkamarával.

A kkv-knak is jó lesz? Ez a cél, tárgyalnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával. Ennek része a 3 százalékos fix kamatozású hitel. Eddig 387 milliárd forintnyi igényt jelentettek be a vállalkozások. Ehhez még további, jelentős könnyítést jelentő adókönnyítések és egyszerűsítések. "Az utolsó simításoknál" tart a kormány e lépések tekintetében.

Kamatstop Fél évvel meghosszabbítják a kamatstopot, ez a diákhitelek törlesztőrészletére is vonatkozik. Utóbbi azt jelenti, hogy továbbra is 7,99 százalék marad a hitel kamata.

14. havi nyugdíj Bevezetik, de részletekben. Februárban a 14. haiv nyugdíj első negyedét folyosítják, egyben a 13. havi nyugdíjjal. Tehát februárban a havi nyugdíj felett minden nyugdíjas még egyszer megkapja a nyugdíja 125 százalékát. E napokban pedig éppen a nyugdíjkiegészítést utalják-postázzák a nyugdíjasoknak.

Kapunk védőpajzsot, de nem kell Energiaszektor, autóipar, high-tec szektor, védelmi szektor. E területeken erősödhet a gazdasági együttműködés, rekordokat dönthet a Magyarországra érkező amerikai befektetések összege. "Garanciát kaptunk arra is, hogy szükség esetén pénzügyi védőpajzsot ad Magyarország számára" - mondja Gulyás, de hozzáteszi, hogy ilyen segítségre most egyáltalán nincs szükség, a segítségnek pedig adott esetben számos gyakorlati megvalósulása lehetséges.

Amerikai eredmények "A rendszerváltás óta nem voltak hasonlóan jók az amerikai-magyar kapcsolatok" - nyit Gulyás Gergely. Ez a két ország vezetésének értékközösségéből is adódik. A kézzelfogható eredményekről szólva a miniszter úgy fogalmaz, hogy sikerült megvédeni a rezsicsökkentést. "Magyarország teljes és időbeli korlátok nélküli mentességet kapott a Barátság kőolajvezeték és a Török Áramlat földgázvezetékre vonatkozó amerikai szankciók alól" - jelenti ki Gulyás, majd hozzáteszi, hogy egyelőre a paksi bővítésre vonatkozó szankciók alól is mentessget kapott az ország, legalábbis addig, amíg mindkét országban ugyanez a kormány van.

Kezdődik! Gyors vágással már kezdünk is.

"Kiborult az aranybili" Idézte a híradó Orbán Viktor bejegyzését a korrupciós botrányról.

Aranyvécé Ukrajnában A "köztévé" híradójában éppen az ukrán korrupciós botrányt elemezgetik - tökéletes fegyvert kapott ezzel a valóban súlyos üggyel a magyar kormány ukránellenes propagandája. A "maffia aranyvécéje" jókora súlyt kap a tudósításban.

