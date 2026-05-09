Mit hagytak az államkasszában? Pótköltségvetést kénytelen készíteni az új kormány

A kormány megvizsgálja a helyzetet, aztán egy új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre – mondta újságíróknak Kármán András leendő pénzügyminiszter.

A politikus a parlament szombati alakuló ülésének szünetében újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott: a Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel . „Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani” – húzta alá. Hangsúlyozta, a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni – írja az MTI.

Hegedüs Zsolt leendő egészségügyi miniszter (b) és Kármán András leendő pénzügyminiszter az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Változtatásra minden bizonnyal szükség lesz: ahogy arról korábban beszámoltunk, április végéig az államháztartás központi alrendszere 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez az éves hiánycél 70,7 százaléka: