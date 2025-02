Mit hozhat az elnökváltás az MNB-ben? Klasszis Klub Live Bod Péter Ákossal

De azt is megnézzük, vajon mennyire megvalósíthatók a kormány 2026-os leváltására készülő Tisza Párt elnöke, Magyar Péter – Orbánét egy héttel megelőző évértékelőjén – meghirdetett programpontjai, például azok mekkora terhet jelenthetnek a központi büdzsének.

Ha már említettük a miniszterelnöki évértékelőt, áttekintjük, vajon az ott bejelentett gazdasági intézkedések (köztük is a két- és háromgyermekesek adókedvezménye, a nyugdíjasok áfavisszatérítése) milyen hatásokkal járhatnak, képes lesz-e például azok terheit elviselni az amúgy sem izmos állami költségvetés? S marad-e még muníciója a kormánynak a 2021 őszihez hasonló választási célzatú osztogatásra? Amelynek következményeit – az infláció európai uniós rekordszintre jutását – máig nyögjük.

S milyen hatása lehet a hazai gazdasági környezetre az új amerikai elnök által kirobbantott vámháború? Amely a már most is válságban lévő fő exportpiacainkat, az európai gazdaságokat csak még mélyebbre lökheti. Mi lehet erre Magyarország válasza?

Ám Bod Péter Ákossal természetesen a gazdaságpolitikát is górcső alá tudjuk venni. Például azt körüljárva, hogy a már jó ideje gyenge makroadatok (GDP, beruházások, ipar, infláció) tényleg egy csapásra megjavulhatnak-e, ha végetér a háború – ahogy azt a kormányfő sugallja, készpénznek véve Trump ígérgetéseit. Tényleg fantasztikus lehet-e 2025, illetve – Orbán Viktor február 22-ei évértékelőjén bevezetett új szlogenje szerint – az áttörés esztendeje?

Beszélgetésünknek több apropója is van. Az egyik, hogy március elején váltás lesz a Magyar Nemzeti Bank élén: a tizenkét év után távozó Matolcsy Györgyöt a 2024 végéig pénzügyminiszter Varga Mihály követi. Vajon mennyire lehet más a monetáris politika a személycserével, egyáltalán van-e mozgástér az eddigiektől eltérő megközelítéshez? Kézenfekvő, hogy ezt egy olyan szakemberrel vitassuk meg, aki már ült ebben a székben.

A március 5-én, szerdán 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A volt jegybankelnök, egyetemi tanár, közgazdász, lapcsoportunk állandó szerzője március 5-én, szerdán 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Média szokás szerint egyórásra tervezett élő adásának vendége. Szokás szerint nemcsak mi, hanem Önök is kérdezhetnek, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetett adás során.

