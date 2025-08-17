2p
Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

mfor.hu

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vasárnap bejelentette, hogy az Európai Unió 19. szankciós csomagját Oroszország ellen várhatóan szeptember elején mutatják be.

„Amíg az ukrajnai vérontás folytatódik, Európa fenntartja diplomáciai és különösen gazdasági nyomását Oroszországra” – mondta von der Leyen az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatón a brüsszeli Berlaymont épületben. „Eddig 18 csomagot fogadtunk el, és a 19. előkészítésén dolgozunk. Ez a csomag szeptember elején fog megjelenni” – mondta a Politico tudósítása szerint.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a meglévő intézkedések hatékonynak bizonyultak Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús törekvései ellen, kiemelve, hogy a befagyasztott orosz vagyont már átirányították Ukrajna támogatására.

„El kell készítenünk a 19. csomagot, hogy Oroszország lássa, hogy komolyan gondoljuk” – mondta. „Továbbra is korlátoznunk kell Oroszország potenciálját.” Hozzátette, hogy az EU továbbra is Oroszország háborús gazdaságát fogja célba venni, „hogy Putyin elnököt a tárgyalóasztalhoz ültesse”.

Magyarország és annak miniszterelnöke, Orbán Viktor gyakran hangoztatják, hogy a brüsszeli szankciók elhibázottak, Oroszország helyett az EU saját magát illetve a tagállamokat hozza nehéz helyzetbe velük. Az egyik nemzeti konzultáció promóciójában az az állítás is előkerült: a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket. Bár időről időre előkerül a vétóval fenyegetés, Magyarország egyik esetben sem élt vele.

