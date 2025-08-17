Mit szól ehhez Orbán Viktor? Készül a 19. szankciós csomag Oroszország ellen

„Amíg az ukrajnai vérontás folytatódik, Európa fenntartja diplomáciai és különösen gazdasági nyomását Oroszországra” – mondta von der Leyen az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatón a brüsszeli Berlaymont épületben. „Eddig 18 csomagot fogadtunk el, és a 19. előkészítésén dolgozunk. Ez a csomag szeptember elején fog megjelenni” – mondta a Politico tudósítása szerint.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a meglévő intézkedések hatékonynak bizonyultak Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús törekvései ellen, kiemelve, hogy a befagyasztott orosz vagyont már átirányították Ukrajna támogatására.

„El kell készítenünk a 19. csomagot, hogy Oroszország lássa, hogy komolyan gondoljuk” – mondta. „Továbbra is korlátoznunk kell Oroszország potenciálját.” Hozzátette, hogy az EU továbbra is Oroszország háborús gazdaságát fogja célba venni, „hogy Putyin elnököt a tárgyalóasztalhoz ültesse”.

Magyarország és annak miniszterelnöke, Orbán Viktor gyakran hangoztatják, hogy a brüsszeli szankciók elhibázottak, Oroszország helyett az EU saját magát illetve a tagállamokat hozza nehéz helyzetbe velük. Az egyik nemzeti konzultáció promóciójában az az állítás is előkerült: a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket. Bár időről időre előkerül a vétóval fenyegetés, Magyarország egyik esetben sem élt vele.