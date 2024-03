Mit üzen Orbán Viktor Brüsszelből? Kövesse velünk percről percre!

Orbán Viktor elővett egy régi ütőkártyát is, egyebek mellett kiemelte, hogy Brüsszel a Soros-hálózat foglya, pénzt adnak nekik, pénzt vehetnek ki az intézményekből, állítása szerint több uniós vezető Soros György embere.

A miniszterelnök most az emberek véleményének megkérdezéséről beszél, szerinte a nemzeti konzultációhoz hasonló szokás külföldön nem igazán van, csak a választásokon kérik ki a választók véleményét, egyébként nem.

Messzire elérő német rakéták

Orbán Viktor szerint Németország olyan rakétákat is adna Ukrajnának esetlegesen, amelyekkel akár Moszkváig is el lehetne lőni, vagy mélyen orosz területre be lehetne lőni. Hozzátette, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, akár két hónap múlva reális lehetne.