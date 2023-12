Mivel koccintsunk a 2024-es évre?

Vajon mivel koccintottak az emberek, amikor Dom Perignon még nem találta fel a pezsgőt? Akadtak testes fakupák serrel tele, de boros hordóknak sem voltak híján az akkori pincék. Utóbbi esetében évszázadokig senki nem panaszkodott, ha a bor vizezve volt, merthogy sokszor víz helyett itták.

A szilveszter pedig? Az emberek milliói azt sem tudták, mikor lépnek át az új esztendőbe, merthogy órájuk meg naptárjuk sem volt, legfeljebb a karácsonyi éjféli misére hívogató harangszó adott némi útbaigazítást.

Más a kereskedelmi és más a vendéglátós árpolitika

De térjünk vissza a XXI. századba. A pezsgő verhetetlen ilyenkor, még azok is vásárolnak belőle egy palackot, akik év közben sosem szokták. Bár ez a buborékos nedű még mindig az ünnepek, évfordulók, partik hagyományos kelléke, előfordul ma már, hogy bor helyett pezsgővel akar koccintani valaki egy Sunday Brunch előtt, vagy egy sima „hétköznapi” vacsora alkalmából.

Ma még furcsán néznek rá, jóllehet, nálunk egy közepes minőségű bor és egy hasonló kvalitású pezsgő majdnem ugyanannyiba kerül. (Az üzletekben – de nem a vendéglátásban, ahol különösen magas árréssel értékesítik.)

Az édes kevéssé menő

Ami az árszintet illeti, az utóbbi két-három évben a magas infláció és rezsiemelkedés megdrágította a nálunk sokáig mindenki által megfizethető, hazai gyártású szeszes italt. Volt olyan időszak, amikor két doboz gyári narancslé annyiba került, mint egy üveg pezsgő.

Más kérdés, hogy ez ma sincs másként: a minap a jobb minőségű ananászléből két dobozért annyit kellett fizetni az egyik legnagyobb magyar élelmiszeráruházi lánc budai üzletében, mint a leghíresebb magyar – igaz, akciós – márkás pezsgőért. Bár az előbbi helyzetet jobban megvizsgálva, az akciós áru édes változat volt, ami ma már mindenütt olcsóbb, mint a száraz. Utóbbi jött ugyanis divatba – az ízlés is változik.

Kisüzemi és regionális

Az elmúlt tíz évben léptek a kereskedelmi porondra a hazai kisüzemi pezsgők. Ma már a legjobb borászatok is készítenek ilyet. Kár, hogy kevés helyen elérhetők: sem Garamvárit, sem Taschnert, sem Kreinbachert nem lehet kapni – vagy csak ritkán – a hipermarketekben. A pincészetben biztos – de csak ezért senki nem ül kocsiba, és utazik több száz kilométert, arról nem beszélve, hogy a pincék nyitvatartását is nehéz nyomon követni.

A pezsgők minőségében kevésbé vagyunk otthon, mint a borokéban. Fotó: Depositphotos

Friss trend: divatba jöttek a regionális márkák. Tokajban, a Balaton körül vagy éppen Sopronban ugyancsak kiváló minőségű – hagyományos eljárással készült – pezsgők várják, hogy ilyenkor, szilveszter táján vagy éppen máskor vevőre leljenek.

Összességében nem változtak a pezsgőfogyasztási szokások Magyarországon – mondja érdeklődésünkre Kurt Taschner, a többszörös díjnyertes soproni borász. Tehát többségében a nagyüzemi termékek kelendők. Ezek többnyire tankerjesztésűek, amelyek a jellemzően csak szilveszterkor fogyasztók számára megfizethetők.

Azért ma már megjelent a luxuskategória is

A hagyományos eljárással, azaz palackos erjesztéssel és érleléssel készült pezsgők – előállítási procedúrájukból fakadóan – jóval magasabb árszintet képviselnek. Ezekből persze kevesebb is készül, így jellemzően a borszaküzletek polcain, illetve a vendéglátásban találhatók meg.

Taschner úgy véli, hogy ezek iránt a kereslet stagnál, hiszen a magasabb árú termékeket megfizetni képes fogyasztók rétegének nagysága nem nagyon változott.

A tankerjesztésű pezsgőkhöz képest a kisüzemi, termelőiek 2-3-szor drágábbak. Az árak nemcsak a sok éven tartó készítési eljárást tükrözik, hanem a jellemzően gazdagabb íz- és zamatvilágot is. Természetesen nem lehet eltekinteni a felépített presztízsről és a kevés palackszámról sem.

Kormányszervezet fejleszti a hazai bormarketinget

Magyarországon az elmúlt években egyre többet beszélnek a bormarketingről. A többszörös díjnyertes soproni borász megítélése szerint a pezsgő is idetartozik, amit jól mutat az idén nyáron – szerinte felemás sikerrel kommunikált – Buborékok nyara kampány is.

Kurt Taschner szerint az nem változott, ki tudja megfizetni a drágább pezsgőket, borokat. Fotó: Facebook

Azt érzékelem, hogy Magyarországon időről-időre újabb és újabb borkampányokat folytatnak, ahelyett, hogy hosszú évek során, folyamatosan, egy irányba mutató marketinget végeznének – jegyzi meg Taschner. Lassan megszámolni sem tudja, hányadik szervezetnél landol a magyar bor népszerűsítésének feladata. Pedig ennek szerinte olyannak kellene lennie, mint a szőlőművelésnek: sok-sok éven át, következetesen neveljük a kiültetett oltványokat, míg abból termőtőke nem lesz, utána pedig a szőlő fajtáját és művelésmódját megtartva ápoljuk az ültetvényünket. Évről-évre.

Budafok már nemcsak a Törleyről híres?

Azt mindnyájan tudjuk, hogy Budafok a magyar pezsgő hazája. De még a budapestiek közül is kevesen vannak vele tisztában, hogy itt nemcsak a Törley kínál pezsgőt.

Nagyjából egy évtizeddel ezelőtt kezdődött el a budafoki borvidék népszerűsítése. Az egyik úttörő ezen a téren a Lics Pincészet volt. Ahogy Lics Judittól megtudtuk, az itteni borok különlegességét az adja, hogy az egyes pincékben különböző borvidékről származó szőlőből készült nedűk érlelődnek. Az tehát közös bennük, hogy itt Budafokon válnak borrá; viszont az eltérő jellegű szőlőterületeknek köszönhetően nagyon széles a kínálat; minden fogyasztó megtalálja az ízlésének megfelelőt.

Egyre több pince kínál saját gyártású pezsgőt is, elég, ha csak a szakmai körökben nagyra becsült Garamvárira gondolunk.

Egyre népszerűbbek a tokaji pezsgők

Tokaj – és persze az aszú. De hogy pezsgő is? Pedig ma már egész sor tokaji pincészet gyárt pezsgőt vagy habzóborokat. Egy pár évvel ezelőtti borversenyen már külön szekció foglalkozott a tokaji pezsgők értékelésével.

A tállyai Oroszlános Borbirtok közülük az egyik. Ahogy Márton Péter tulajdonos tájékoztatott, most éppen márkaváltás előtt állnak, de a profil marad: a turisták körében igen kedvelt hotel is tartozik ma már a birtokhoz, amelyet a jövőben szintén fejlesztenek. A tokaji furmintos pezsgő igazi ünnepi ital, kedvelik is a szilvesztert itt töltő vendégek.

Az alkoholmentes változat mind kelendőbb

Ahhoz nem kell beleásnunk magunkat a Központi Statisztikai Hivatal vagy valamelyik piacelemző cég adataiba, hogy tisztában legyünk vele, mindig az évvégi ünnepek idején fogy a legtöbb, ebből a szeszes italból. Jóllehet, „rokonai”, a habzó és gyöngyöző borok már nyáron is kedvelt italokká kezdenek válni.

Nyolc százalékkal növekedett a pezsgő kiskereskedelmi forgalma 2021. október és 2022. szeptember között az előző, azonos időszakhoz képest – adta hírül a NielsenIQ. Ez értékben 20 milliárd forintot jelent. Volumenét tekintve 14 millió liter pezsgőt ittunk meg a jelzett időszak alatt.

Érdekes, hogy mind az értékbeli, mind mennyiségi növekedésben az alkoholmentes szegmens nőtt a legdinamikusabban: értékben 14, volumenben 4 százalékkal emelkedett a forgalma.

Vásárlás előtt érdemes a minőség felől tájékozódni

Az sem mindegy természetesen, milyen a termék minősége. E tekintetben még nagyobb a tájékozatlanság az átlag fogyasztók körében, mint a borokat illetően. Nem árt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Szupermenta oldalán böngészni – a hivatal többször vizsgálta a gyöngyöző és habzóborok, valamint a pezsgők minőségét.

A kereskedelmi polcokra kerülő termékeket nemcsak az ünnepi időszakban, hanem egész évben szúrópróbaszerűen, az éves monitoring terv részeként is ellenőrzik. A Nébih jó hírként számolt be legutóbb arról, hogy ez a borágazat dinamikusan fejlődik.