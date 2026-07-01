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MLBKT: mérsékelten nőtt a beszerzésimenedzser-index júniusban

mfor.hu

Júniusban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar gyorsabb bővüléséről számoltak be.

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értéke 51,5-re nőtt a májusi 50,2 pontról; a korábbi júniusi értékekkel összevetve az idei érték alacsonyabb, mint a hosszú távú júniusi átlag (52,5), de felülmúlja az előző három év értékeinek átlagát (50,0) – jelentette a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) szerdán.

Júniusban a válaszadók az előző hónaphoz képest a feldolgozóipar gyorsabb bővüléséről számoltak be. A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek – tették hozzá. A foglalkoztatottság index csökkent júniusban; az elmúlt időszakban 50,0 pont körül mozgott a mutató, ami ebben a hónapban 48,6 ponton állt. Az új rendelések mennyisége index 3,7 százalékponttal nőtt, értéke ismét bővülést mutat. A termelési mennyiség indexe nőtt júniusban, az 50,0 pont feletti érték a termelt mennyiség emelkedését mutatja.

A szállítási átfutási idő indexe nőtt májushoz képest, az eddigi júniusi értékeket vizsgálva az idei a harmadik legkisebb érték 1995 óta. A vásárolt készletek index nőtt, értéke 50,0 pont felett áll és tartós fellendülést mutat. A külpiaci mutatók közül az export- és az importindex is 50,0 felett áll. A beszerzési árak esetében a júniusi index csökkent, továbbra is az árak intenzív emelkedését jelzi; az érték 1995 óta vizsgálva a nyolcadik legnagyobb júniusi. A késztermékkészletek indexe júniusban nőtt az előző hónaphoz képest, értéke továbbra is a készletszint emelkedésére utal – közölte az MLBKT.

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