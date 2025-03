Az elnök emberei – ismert nevek a Matolcsy György-féle alapítványoknál

„Szembetűnő, hogy az elődje, Simor András idején a jegybanki függetlenséget – Orbán Viktor kormányfővel együtt – oly ádázan számon kérő Matolcsy nemcsak a saját embereit ültette be az alapítványok kuratóriumába (nem beszélve a színtiszta jegybanki stábbal felálló felügyelőbizottságokról), a többi tag is egytől egyig a Fideszhez köthető”. Ezt írta mostani cikkünk szerzője a HVG 2014. augusztus végi számában megjelent írásában, amely elsőként tárta fel, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 200 milliárd forintot juttatott az unortodox tanok oktatására létrehozott entitásoknak (amely összeg aztán két újabb alapítvány létrehozásával 260 milliárdra emelkedett).

Arról, hogy ki a felelős azért, ami az MNB alapítványainál és cégeinél zajlott, a Klasszis Podcastban Zeisler Judittal, a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetőjével beszélgettünk:

Mi most, több mint egy évtized elteltével csak a közvélemény által ismert kuratóriumi és felügyelőbizottsági személyek közül „szemezgetünk”. Jelenlegi és volt miniszterek, mostani és korábbi MNB-alelnökök, regnáló ÁSZ-elnök, a legfőbb ügyész felesége egyaránt megfordultak a féltucat, egytől egyig Pallas Athénére keresztelt alapítvány kuratóriumában, illetve felügyelőbizottságaiban.

Íme:

Matolcsy György

Két alapítványban is szerepelt, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány kuratóriumának az elnöke volt, míg a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány elnöki tisztét átengedte Varga László volt fideszes országgyűlési képviselőnek, ő „csak” tag volt abban a kuratóriumban.

Polt-Palásthy Marianna

A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány felügyelőbizottság elnöke volt a legfőbb ügyész, Polt Péter felesége, aki annak idején azzal (is) felhívta magára a figyelmet, hogy az MNB havi bruttó ötmillió forintot kereső HR-vezetőjeként felvette a férje előző házasságában született Polt Petrát.

Nagy Márton

A mostani nemzetgazdasági miniszter az alapítványok 2014-es elindulásakor még az MNB ügyvezető igazgatója volt, csak 2015-ben lett a monetáris politikáért felelős alelnök, s távozott egyszersmind a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány kuratóriumából. Nagy a Világgazdaságnak a kilépés jogerőre emelkedése után pár héttel, 2016 márciusában e sorok – akkor ott dolgozó – írójának adott interjúban megszaporodó feladataival indokolta, hogy otthagyja az alapítványt.

Windisch László

A szélesebb nyilvánosság előtt csak a Varga Judittal való szerelmi kapcsolata nyomán ismertté vált szakember helyzete azért pikáns, mert az MNB akkori alelnökeként a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriumi elnöke volt, most pedig az MNB-alapítványok ügyeit vizsgáló Állami Számvevőszék első embere.

Ilyen szempontból érdekes tehát, mit válaszolt a Telex mostani kérdésére – noha az nem az alapítványi szerepvállalására irányult, hanem úgy szólt, hogy a jegybanknál töltött ideje alatt nem tűnt-e fel neki valami az MNB alapítványainak ügyeivel kapcsolatban? Az ÁSZ-kommunikáció válasza szerint Windischnek alelnöki minőségében és igazgatósági munkamegosztásból eredő feladatkörök alapján sem tartozott feladatkörébe az MNB alapítványainál az alapítói jogok gyakorlása. „Mint minden Alapítvány, így az MNB által alapított alapítványok is elválnak az alapítótól, önállóan gazdálkodnak, saját felügyelőbizottsággal rendelkeznek. Az alapító csak alapítói jogokat gyakorol az alapítványok felett” – tette hozzá az ÁSZ sajtóosztálya.

Kásler Miklós

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány kuratóriumában szerepelt az Országos Onkológiai Intézet akkori főigazgatója, aki később, 2018-tól 2022-ig a negyedik Orbán-kormányban volt az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere.

Kandrács Csaba

A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány egykori kuratóriumi tagjának személye azért érdekes, mert ő ma is az MNB alelnöke, hatéves mandátuma ez év október 1-jén jár le.

Kardkovács Kolos

Ő is két alapítványnál kapott szerepet, mindkettő – Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány, Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány – felügyelőbizottságában. Kandrácshoz hasonlóan Kardkovács is még mindig az MNB-t erősíti. Még több mint 3 évig lehet benne a Monetáris Tanácsban, a 2022-ben meghosszabbított hatéves megbízatása ugyanis 2028. szeptember 12-éig érvényes.

Nem értek az égig

Balog Ádám

Ő is két alapítvány kuratóriumába került be. A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítványéban elnök, a Pallas Athéné Domus Animae Alapítványéban tag volt. 2010 júniusa és 2013 márciusa között a Nemzetgazdasági Minisztériumban – Matolcsy tárcavezetősége alatt – volt adóügyekért felelős helyettes államtitkár. Főnökével együtt ment át az MNB-be, ahol 2013 márciusa és 2015 júliusa közötti alelnök volt. Majd 2020-ig az MKB Bank elnök-vezérigazgatója – emiatt ki is lépett az alapítvány kuratóriumából. Jelenleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. igazgatóságának elnöke.

Nagy Róza

Matolcsy György egyik legfontosabb bizalmi embere. Annak ellenére, hogy miután 2000-ben az első Orbán-kormányban a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára lett, a 2002-es kormányváltás után is pozícióban maradt – legalábbis egy ideig: a kis-és középvállalkozások fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár volt a Medgyessy-kormány idején a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. 2010-től a második Orbán-kormányban a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára volt, majd 2013 márciusától 2015 novemberéig az MNB főigazgatója.

Vörös József

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítványban volt kuratóriumi tag a Mészáros Lőrinc ügyvédjeként ismertté vált jogász (aki nem azonos a neves közgazdásszal, egyetemi tanárral).

Szemerey Gabriella

Az ő személye azért érdekes, mert a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány igazgatója Matolcsy egyik rokona, ő ugyanis a volt jegybankelnök unokatestvérének, Szemerey Tamásnak a felesége.

Bogár László

A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kuratóriumában számított nagy névnek, mint aki több kormányban is szerepet vállalt: az Antall- és a Boross-kabinetben 1990 és 1994 között a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának politikai államtitkára volt, az első, 1998-2002 közötti Orbán-kormányban pedig a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára.

Naszvadi György

Az első ötnél később, hatodikként létrejött Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kuratóriumi elnöke az egyik legrégebbi motoros volt a pénzügyi kormányzatban. 1973 és 1995 között dolgozott a Pénzügyminisztériumban, ahová az első Orbán-kormány alatt tért vissza, 1999 augusztusától, közigazgatási államtitkárként. A 2002-es kormányváltás miatt ismét távozott, s csak a második Orbán-kormány megalakulása után tért vissza, 2010 júniusában a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként felelt a költségvetési ügyekért, 2014-ig.

