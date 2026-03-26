Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

Az MNB az idén 3,8 százalékos, jövőre 3,7 százalékos inflációt vár, míg tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,2 illetve 3,3 százalékos emelkedését prognosztizálta. A jegybank továbbra is azzal számol, hogy a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a 3 százalékos jegybanki célra. A márciusi előrejelzés szerint a magyar GDP 2026-ban 1,7 százalékkal, 2027-ben 3,0 százalékkal nőhet a decemberben előrejelzett 2,4 illetve 3,1 százalékos növekedés helyett. 2028-ra azonban a jegybank 2,9 százalékra emelte növekedési várakozását a korábbi 2,7 százalékról.

A jegybank az Inflációs jelentésben rámutat, hogy a mérsékelt globális növekedés mellett kockázatot jelent a geopolitikai feszültségek további éleződése. A gazdasági előrejelzéseket a közel-keleti háború és a változékony nemzetközi kereskedelempolitikai feltételek miatt nagyobb bizonytalanság övezi. A világgazdaságot enyhe dezinfláció jellemezte 2026 elején, az energiaárak megugrása azonban jelentősen növeli a bizonytalanságot a globális inflációs kilátásokra nézve. Az energiaárak megugrása, valamint a kockázatkerülés növekedése érdemben emeli a globális inflációs kockázatokat – mutattak rá. A nemzetközi befektetői hangulat alakulását egy nyugodtabb periódus után február vége óta egyértelműen a geopolitikai konfliktusok határozták meg, az iráni háború kitörése számottevő volatilitást eredményezett az eszközárak alakulásában. Mind az olaj, mind az gáz világpiaci ára számottevően emelkedett.

Varga Mihály kevésbé optimista
Varga Mihály kevésbé optimista
Március első napjaiban a Brent típusú olaj jegyzése ideiglenesen közel került a 120 dolláros hordónkénti árhoz is. Az iráni háború kitörésétől az Inflációs jelentés elkészítéséig a gázárak több mint 90 százalékkal, az elmúlt egy év legmagasabb szintjére emelkedtek – írták a jelentésben. Arra is rámutattak, hogy a forint a negyedév során jelentős ingadozás mellett összességében gyengült az euróval szemben, a hazai állampapírhozamok pedig emelkedtek. A jelentés felidézi, hogy a hazai infláció a kedvező év eleji átárazások következtében 1,4 százalékra mérséklődött februárban, ugyanakkor az MNB arra számít, hogy az áremelkedés üteme az iráni konfliktus energiaárakra gyakorolt hatása következtében 2026 harmadik negyedévétől a toleranciasáv fölé emelkedik.

A tőzsdei határidős jegyzésárak alapján az olaj- és gázárak 2027 közepére normalizálódhatnak, amelynek hatására a hazai infláció 2027 második felében tér vissza fenntarthatóan a jegybanki célra. Tavaly a negyedik negyedévében enyhén gyorsult, 0,8 százalékos volt a hazai gazdaság éves növekedése, míg tavaly összességében 0,4 százalékos éves bővülést regisztráltak. Az MNB szerint az idén tovább erősödik a konjunktúra, azonban az elmúlt hetek geopolitikai eseményei lassítják az élénkülést. A GDP növekedését továbbra is elsősorban a lakossági fogyasztás bővülése támogatja, miközben a beruházások és a nettó export fékezi. Megjegyezték, hogy a háztartások jövedelmét a kormányzati intézkedések is növelik, továbbá az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházási projektjei segítik az ipari export bővülését.

(MTI)

