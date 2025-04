MNB-botrány: a GVH is egyengette a gyanús ingatlanüzleteket

Az ÁSZ által említett összetett cégstruktúra része a GTC HBK Project Kft. is, amely például a Hegyvidék Bevásárlóközpont tulajdonosa. Ebben a luxus plázában található Orbán Ráhel bababoltja és Sarka Kata exkluzív cukrászdája is.

Két kormányhatározat is sokat segített az MNB-nek.

A GVH és az MNB között amúgy remek a kapcsolat: Matolcsy György jegybankelnök és Rigó Csaba GVH-elnök például 2023 januárjában is találkoztak egymással és a tárgyalás után megerősítették, hogy folytatják és elmélyítik a két intézmény között eddig is meglévő kiváló együttműködést. A jegybank például teljes elemzési és kutatási hátterével támogatja a Versenyhivatal munkáját.

Főleg az utóbbi volt egy hatalmas üzlet. A GTC maga jelentette be akkoriban, hogy a közvetve Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wingholding eladott nekik 58 milliárd forintért két Duna-parti, Infoparkban lévő irodaházát, amelyek bérlői az Ericsson és az Evosoft vállalatok.

A 2020. április 30-i időpont azért is érdekes, mert 2020. április 7-én lett hivatalos, hogy Orbán Viktor kormányfő javaslatára Áder János köztársasági elnök 2020. április 15-i hatállyal Rigó Csaba Balázst nevezte ki hat éves időtartamra a GVH elnökévé. Az eskü letétele után az új elnök április 6-án vette át kinevezési okmányát a Sándor-palota Tükörtermében. A jogszabályok szerint GVH amúgy autonóm – a kormánytól független – államigazgatási szerv, amely az Országgyűlés ellenőrzése mellett működik, így a hivatal elnöke évente beszámol a parlamentnek a GVH tevékenységéről.

Még márciusban volt a Klasszis Podcast vendége Zeisler Judit , a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetője. A beszélgetés középpontjában a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak és cégeinek működése állt, különös tekintettel az átláthatóság hiányára és az elszámoltathatóság problémáira. A podcast arra kereste a választ, mi zajlott éveken keresztül ezekben az intézményekben, és hogyan lehetséges, hogy közel 500 milliárd forint közpénz sorsa máig tisztázatlan. A műsorban szó esett arról is, hogy a független sajtó után már az Állami Számvevőszék jelentései is alátámasztják a korábban megfogalmazott kritikákat. Zeisler Judit segített feltárni, milyen mechanizmusok tették lehetővé az MNB körüli pénzek ilyen mértékű és kontroll nélküli felhasználását:

Nemcsak kormányhatározatok és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. döntései, hanem a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) határozatai is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványai megvalósíthassák az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által gyanúsnak ítélt ingatlanberuházásaikat.

