MNB-botrány: a Rózsadombon ért a csúcsra az alapítványi ingatlanozás

A kivitelező pedig a 2021-ben még kft.-ként alapított, de 2023-ban részvénytársasággá változó Urban Estate Zrt. lett. Van dolguk bőven a hatalmas területen, hiszen összesen hét épületet kell teljesen felújítaniuk. Még messze nem készültek el, de az egyik épületet már sikerült is kiadni a Czeizel Intézetnek. Az Urban Estate oldalán elérhető információk szerint kereskedelmi projektjeik során minőségi szerkezeti átalakításokat, meglévő épületek szakszerű bontását, földmunkát, valamint magas- és mélyépítési munkát végeznek. Ezenfelül irodaházak bérlői irodaterületeinek, tartószerkezeti megépítése után a teljes körű befejező szakipari munkálatait (fit-out) biztosítják generál kivitelezésben.

A HVG írta meg elsőként, hogy a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó egykori Központi Kémiai Kutató Intézet rózsadombi ingatlanát 2015-ben közvetlenül az MNB szerezte meg 2,7 milliárd forintért és a jegybank által alapított Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítványnak adta át. Ezt követően pedig a Heti Válasz számolt be arról, hogy az ingatlant az MNB-alapítvány eladta a Matolcsy György jegybankelnök családjával összeköthető magántőkealapos lobbicsoportnak. Ezzel nem ér véget a történet, ugyanis az ingatlan 2022 elején visszakerült az MNB-alapítványhoz, pontosabban azt annak a varsói tőzsdén jegyzett régiós multicége, a GTC vásárolta meg. Ezért szerepel építtetőként a táblán a GTC PSZTSZR Projekt Kft. nevű leánycég.

Igazából már 2023 nyara óta tart itt az építkezés, de tábla eddig nem volt. A készülő irodakomplexum azért érdekes, mert az elmúlt években a Matolcsy-kör számtalan különböző üzleti érdekeltségét ide jegyezték be. Például a Raw Development Kft.-t, amely a Magyar Nemzeti Bank (MNB) különböző építőipari megbízásait végezte. A cég tulajdonosa az a Somlai Bálint, akinek bankszámláját éppen a napokban zárolták.

