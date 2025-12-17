MNB-botrány: az utolsó lekapcsolja a villanyt a Matolcsy-klán rózsadombi bázisán?

Gyakorlatilag a Matolcsy-klán, vagyis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) botrányában érintett baráti és üzleti kör tagjainak valamennyi céges érdekeltsége kiköltözött mostanra a Pusztaszeri úti bázisról. Szeptember végén még azt írta lapunk, hogy az Opten nyilvános adatbázisa szerint májustól szeptemberig összesen 34 cég vagy magántőkealap látta úgy jónak, ha inkább gyorsan távozik a rózsadombi irodaparkból. Ez a szám december közepére 54-re emelkedett, de tíz további cég vagy magántőkealap egyelőre tartja magát, így még van kinek kiköltöznie a Pusztaszeri út 59. szám alól.

Szinte mindenki kiköltözött

Fotó: Vég Márton

Még 2022-ben írta meg a Válasz Online, hogy a Matolcsy-klán legalább 43 különböző üzleti érdekeltségét – köztük egy sor magántőkealapot – jegyezték be ugyanabba az irodakomplexumba a Pusztaszeri úton. Például a Száraz Istvánhoz köthető Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-t, de itt volt bejegyezve Matolcsy Ádám egyik cége is, a New Wave Services Kft. is. Somlai Bálintnak, a MNB botrányában érintett baráti kör egyik kulcsfigurájának mintegy tíz különböző cége tartózkodott ezen a címen.

A Telex cikke szerint természetesen nem csak innen lehet tudni, hogy Matolcsy Ádám, Száraz István és Somlai Bálint jóban vannak. Maga Somlai Bálint a Telex vonatkozó kérdésére még azt mondta márciusban, hogy

a Pusztaszeri úti ingatlankomplexum egy nyilvános irodapark, amely számos cég székhelyeként szolgál, ez önmagában nem jelent tulajdonosi összefonódást.

Ennek ellenére hirtelen sokan nagyjából egyszerre döntöttek úgy, hogy a cégüknek inkább új címe legyen. A legutóbbi kiköltöző december 5-én a Danube VRSMRT Projekt Kft. volt. A Danube VRSMRT Projekt Kft.-nek idén februárig a GTC Origine Investments Zrt. volt a tulajdonosa. A GTC Origine Investments Zrt. neve négyszer szerepel abban a márciusban publikált jelentésben, amelyet az Állami Számvevőszék készített az MNB által alapított Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről.

A Danube VRSMRT Projekt Kft. jelenleg részben az Urban Estate Zrt.-hez tartozik. A Direkt36 cikke szerint az Urban Estate Zrt. vezetői és tulajdonosai között olyan személyek is szerepelnek, akik korábban már részt vettek az MNB-alapítványi ügyekben: például Pregitzer György, aki Somlai Bálinttal áll kapcsolatban, neve több dokumentumban is felbukkan mint a cég kapcsolattartója vagy cégvezetője. A tulajdonostársa egy olyan cég, amely a Felis Magántőkealap tulajdonában áll – írja a cikk, hozzátéve, hogy 2023 januárjában a Felis tényleges tulajdonosa Száraz István, Matolcsy Ádám egyik barátja volt.

Egy másik kiköltöző pedig az S. Plissken Bkry Kft. volt december 4-én. A cég korábbi neve Culinaris Wholesale Kft. és szintén Száraz István a tulajdonosa. A Pusztaszeri útról a szintén II. kerületi Lövőház utcába költözött a társaság, ez az ifjú milliárdos cégbirodalmának bázisa. Azt a Válasz Online írta meg márciusban, hogy eladja a Culinaris prémium delikátbolt-hálózat mögötti nagykereskedő cégét, a Culinaris Wholesale Kft.-t Száraz István, Matolcsy Ádám barátja és üzlettársa.

Maga a Pusztaszeri út 59. valamiért nem volt tárgya az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálatainak, amely egyebek mellett arra jutott, hogy a jegybanki alapítvány alatt létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot.

A HVG írta meg elsőként, hogy a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó egykori Központi Kémiai Kutató Intézet rózsadombi ingatlanát 2015-ben közvetlenül az MNB szerezte meg 2,7 milliárd forintért és a jegybank által alapított Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítványnak adta át. Ezt követően pedig a Heti Válasz számolt be arról, hogy az ingatlant az MNB-alapítvány eladta a Matolcsy György jegybankelnök családjával összeköthető magántőkealapos lobbicsoportnak. Ezzel nem ért véget a történet, ugyanis az ingatlan 2022 elején visszakerült az MNB-alapítványhoz, pontosabban azt annak a varsói tőzsdén jegyzett régiós multicége, a GTC vásárolta meg. A GTC a jegybanki alapítványokhoz köthető alapkezelő és magántőkealap által felvásárolt lengyel tőzsdei cég.