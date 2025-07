MNB-botrány: elhagyta a Matolcsy-klán rózsadombi bázisát a főszereplő milliárdos cégcsoportja

Kiköltöztette cégcsoportját a Matolcsy-klán Pusztaszeri úti bázisáról Somlai Bálint, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) botrányában érintett baráti kör egyik kulcsfigurája. Az Opten adatbázisa szerint július 1-ig volt a Pusztaszeri út 59-be bejegyezve a Raw Development Kft. – ez a társaság végezte 90 százalékban az MNB-csoport mindenféle építőipari megbízásait, így például a jegybank székházának felújítását is. Somlai Bálintnak nyolc cége tartózkodott ezen a címen, ezek közül hét átköltözött a XI. kerületi Infoparkba. Így Matolcsy Ádám barátjának már csak a központi vállalkozása, a Somlai Invest Zrt. található a Rózsadombon.

Még 2022-ben írta meg a Válasz Online, hogy a Matolcsy-klán legalább 43 különböző üzleti érdekeltségét –köztük egy sor magántőkealapot – jegyezték be ugyanabba az irodakomplexumba a Pusztaszeri úton. Például a Száraz Istvánhoz köthető Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-t, de itt volt bejegyezve Matolcsy Ádám egyik cége is, a New Wave Services Kft. is. A Telex cikke szerint természetesen nem csak innen lehet tudni, hogy Matolcsy Ádám, Száraz István és Somlai Bálint jóban vannak. Maga Somlai Bálint a Telex vonatkozó kérdésére még azt mondta márciusban, hogy

a Pusztaszeri úti ingatlankomplexum egy nyilvános irodapark, amely számos cég székhelyeként szolgál, ez önmagában nem jelent tulajdonosi összefonódást.

Ennek ellenére úgy döntött, hogy a Raw-csoportnak július 1-től inkább új címe legyen. A 444 írta meg, hogy a Raw Develepoment tavaly története legjobb évét zárhatta, hiszen 63 százalékkal nőtt egy év alatt a cég árbevétele, 41 milliárd forint után 67 milliárd folyt a cég kasszájába.

A cégcsoport teljes egészében érintett a jegybanki botrányban. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentése a jegybanki székházzal kapcsolatban egyebek mellett megjegyzi:

a rekonstrukció költségvetése több alkalommal, jelentős mértékben növekedett, közel megduplázódott,

költség- és erőforrás-takarékossági, illetve felelős költséggazdálkodásra vonatkozó követelmények nem érvényesültek,

az azonos érdekeltség alá tartozó társaságokkal – Somlai Invest Zrt. és RAW Development Kft., Raw Facility Kft. és Somlai Design Kft. – kötött szerződések alapján az ellenőrzött időszakban elszámolt beruházási célú kiadások a Székház-rekonstrukció esetében 98,2 százalékát fedték le az adott beruházásra vonatkozó szerződéses összértéknek.

A Budai Várban található Burg Hotel kapcsán pedig:

az előkészítő eljárásban projektirányítóként közreműködő gazdasági társasággal (Somlai Invest Zrt.) állt kapcsolt (anya-, illetve leányvállalati) viszonyban a beruházás tervezését és generálkivitelezését végző (RAW Development Kft.) gazdasági társaság,

ez felvetette a lehetőségét az esetleges túlárazásoknak, teljesítés nélküli elszámolásoknak, ezért az említett konstrukció – független személyek, szervezetek által biztosított folyamatos kontroll nélküli – alkalmazása ellentétes volt a felelős gazdálkodás elveivel.

Az MNB felügyelőbizottságának jelentése is arra jutott, hogy Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak a cége, a Raw Development Kft. úgy végezhette el a feladatot, hogy a Somlai-csoport tagjai 2020 és 2023 között döntően az MNB-s megbízásoknak köszönhetően realizálhattak mesés, több tízmilliárd forintos nyereséget, és a megbízási költség emelkedését nem tartották fontosnak a vonatkozó testületek megtárgyalni.

Maga a Pusztaszeri út 59. valamiért nem volt tárgya az ÁSZ vizsgálatainak. Lapunk írta meg, hogy leszúrtak a földbe egy építkezés információs táblát a Pusztaszeri út 59.-nél a Rózsadombon a következő adatokkal:

Építtető: GTC PSZTSZR Projekt Kft.

A cég mindössze két lépcsővel van a jegybanki alapítványokhoz köthető alapkezelő és magántőkealap által felvásárolt lengyel tőzsdei Globe Trade Centre S.A. alatt. A HVG írta meg elsőként, hogy a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó egykori Központi Kémiai Kutató Intézet rózsadombi ingatlanát 2015-ben közvetlenül az MNB szerezte meg 2,7 milliárd forintért és a jegybank által alapított Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítványnak adta át. Ezt követően pedig a Heti Válasz számolt be arról, hogy az ingatlant az MNB-alapítvány eladta a Matolcsy György jegybankelnök családjával összeköthető magántőkealapos lobbicsoportnak. Ezzel nem ért véget a történet, ugyanis az ingatlan 2022 elején visszakerült az MNB-alapítványhoz, pontosabban azt annak a varsói tőzsdén jegyzett régiós multicége, a GTC vásárolta meg. Ezért szerepel építtetőként a táblán a GTC PSZTSZR Projekt Kft. nevű leánycég.

A Raw-csoportnak küldtünk kérdést, hogy miért döntöttek a költözés mellett, amint válaszolnak, a cikket frissítjük.