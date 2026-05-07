Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

MNB-botrány: iratokat foglalt le és házkutatást tartott az ügyészség

Gyanúsított továbbra sincsen.

A 24.hu értesülése szerint csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg a Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben.

Az információt a portálnak megerősítette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amely külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azután, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.

A cikk idézte a KNYF közlését, amely szerint:

(…) a folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon eljárási cselekményeket végzett. Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.

Az ügyészség hangsúlyozta, nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, arról van szó, hogy a büntetőeljárási  törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri. A portál kiemelte, mindez azt jelenti, az ÁSZ esetében fel sem merül, hogy bárki érintett volna az ügyben, amit vizsgálni kellene.

Ismét megtámadták a bankok a kamatstopot az Alkotmánybíróságnál

A magyarországi adórendszer eltér a közép- és kelet-európai fősodortól, amin a Tisza Párt eddig megismert elképzelései sem sokat változtatnának, hangzott el a Forvis Mazars sajtóeseményén. A tanácsadó cég immár tizennegyedik alkalommal mutatta be a 25 ország adópolitikáját összehasonlító elemzését, de persze sok szó esett a Tisza-kormány várható intézkedéseiről is. 

A pánikvásárlás és a kampányosztogatás hozta össze az év egyik legnagyobb meglepetését

Minden várakozást felülmúlt a magyar kiskereskedelem márciusi teljesítménye: a benzinkutakon az üzemanyaghiánytól rettegő és a védett áron bespájzoló autósok kiugró forgalmat csináltak. De nem csak innen jött a jó teljesítmény: a lakosság azonnal költeni kezdte a választási kampányban bő kézzel osztott kormányzati juttatásokat is.

