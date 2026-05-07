MNB-botrány: iratokat foglalt le és házkutatást tartott az ügyészség

A 24.hu értesülése szerint csütörtökön ügyészségi nyomozók jelentek meg a Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben.

Az információt a portálnak megerősítette a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), amely külön nyomozócsoportot állított fel az MNB-s vagyon felderítése és visszaszerzése érdekében azután, hogy nemrég átvette a nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodától.

A cikk idézte a KNYF közlését, amely szerint:

(…) a folyamatban lévő ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség a mai napon eljárási cselekményeket végzett. Az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt.

Az ügyészség hangsúlyozta, nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére, arról van szó, hogy a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri. A portál kiemelte, mindez azt jelenti, az ÁSZ esetében fel sem merül, hogy bárki érintett volna az ügyben, amit vizsgálni kellene.