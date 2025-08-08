MNB-botrány: itt egy újabb fordulat, bejelentést tettek

A hvg.hu vette észre, hogy honlapján tette közzé a közép-kelet-európai régióban testes kereskedelmi ingatlanportfólióval bíró varsói székhelyű, a varsói tőzsdén futó GTC, hogy három új tag lép be a vállalat igazgatóságába. A portál kiemelte, ezzel együtt távoznak azok a korábbi igazgatók, akik a Matolcsy-kör bizalmasai voltak.
A cikk emlékeztetett, a varsói tőzsdén folyamatosan leértékelődő vállalat még mindig az MNB Pallas Athéné alapítványának legértékesebb vagyona, amely ahogy arról mai cikkünkben is írtunk, a tavaly év végén jelentette hogy óriási lakáscsomagot vett meg Németországban. Az eladó a tőzsdén jegyzett, svájci ingatlanbefektető, a Peach Property Group AG volt, a csomag pedig 5165 lakóingatlant, 47 kereskedelmi egységet, 71 egyéb ingatlant és 2108 parkolót foglalt magába, három, nem túl jelentős németországi város, Kaiserslautern, Helmstedt és Heidenheim települések környékén.
A portál szerint a távozó igazgatók helyére érkező új tagok, akik augusztus-szeptemberben munkába állnak is ismertek, Jacek Baginski, Rencz Botond és Ország Mihály érkezik az igazgatóságba.