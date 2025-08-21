MNB-botrány: még mindig derülnek ki újabb részletek

Az MNB-botrány kirobbanása után vette meg a kisebb, de jelentős ingatlannal rendelkező, a jegybanki alapítványos körbe tartozó Sky72 Kft.-t egy Matolcsy Ádám köréhez köthető ingatlanos cég – írja a 444. A Sky72 Kft. a budai Várban, az Úri utca 72. alatti, korábban az ország aranytartalékát is őrző épület egyik részét birtokolta. A cég először az alapítványi struktúrán belül cserélt gazdát, majd rövid időn belül Matolcsy Ádám-féle körhöz köthető Skygreen Buildings Kft.-hez került, ami több jelentős irodaházzal és ingatlannal rendelkezik, köztük a Kálmán Imre utcai volt IPOSZ-székházzal és több Infoparkban lévő irodaházzal is.

A Sky72 Kft.-t 2022-ben hozták létre, 2025 áprilisában vált meg tőle az addigi tulajdonos, az Optimum Úri 72 Kft., majd átadta a céget a jegybanki alapítványok által alapított, később az Optima Befektetési Zrt. által tulajdonolt Ferida Zrt.-nek. A Ferida 3 hónap után viszont továbbadta a Skygreen Buildings Kft. nevű cégnek, ami eredetileg megalapította a Sky72-t. Az Úri utca 72. szám alatti ingatlan két, kapcsolódó helyrajzi számon szerepel, az egyiket a Sky72 Kft., a másikat a Skygreen Kft. tulajdonolja, az ingatlan döntő része eddig is a Skygreen tulajdonában állt.