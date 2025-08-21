2p
MNB-botrány: még mindig derülnek ki újabb részletek

Nem ért véget az ingatlanos bizniszelés.

Az MNB-botrány kirobbanása után vette meg a kisebb, de jelentős ingatlannal rendelkező, a jegybanki alapítványos körbe tartozó Sky72 Kft.-t egy Matolcsy Ádám köréhez köthető ingatlanos cég – írja a 444. A Sky72 Kft. a budai Várban, az Úri utca 72. alatti, korábban az ország aranytartalékát is őrző épület egyik részét birtokolta. A cég először az alapítványi struktúrán belül cserélt gazdát, majd rövid időn belül Matolcsy Ádám-féle körhöz köthető Skygreen Buildings Kft.-hez került, ami több jelentős irodaházzal és ingatlannal rendelkezik, köztük a Kálmán Imre utcai volt IPOSZ-székházzal és több Infoparkban lévő irodaházzal is.

A Sky72 Kft.-t 2022-ben hozták létre, 2025 áprilisában vált meg tőle az addigi tulajdonos, az Optimum Úri 72 Kft., majd átadta a céget a jegybanki alapítványok által alapított, később az Optima Befektetési Zrt. által tulajdonolt Ferida Zrt.-nek. A Ferida 3 hónap után viszont továbbadta a Skygreen Buildings Kft. nevű cégnek, ami eredetileg megalapította a Sky72-t. Az Úri utca 72. szám alatti ingatlan két, kapcsolódó helyrajzi számon szerepel, az egyiket a Sky72 Kft., a másikat a Skygreen Kft. tulajdonolja, az ingatlan döntő része eddig is a Skygreen tulajdonában állt.

Leszállt a NAV Gattyán György cégéről, ezért végre bezárhatták

A DoclerWeb már a múlté, pedig Gattyán György cégbirodalmának meghatározó tagja volt.

Mától figyelhetik a bankszámlájukat a gyerekesek

Dupla családi pótlék érkezik.

Ha Orbánék beváltanák a fenyegetésüket, nem biztos, hogy az ukránok sírnának

A magyar kormánypárti politikusok az elmúlt napokban fenyegetni kezdték Ukrajnát, azt sugallva, hogy az áramszállítások leállítása esetén összeomlana a szomszédos ország. Megnéztük, hogy megint csak az orosz propagandát erősíti-e fel Orbán Viktor és Szijjártó Péter, vagy szakmailag is értelmezhető-e az ukrán függőség.

Kijött az adat: továbbra is csak négy uniós országban nagyobb a pénzromlás, mint nálunk

Hiába javítottunk két helyet az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat által számolt harmonizált fogyasztóiár-indexek összevetésében is, 27-ből 23. helyen állunk.

Milyen legyen az étterem, ha magyaros? A piros kockás abrosz és a gulyás ma már nem elég

Ha Görögországba utazunk, nyilvánvalóan görög ételeket akarunk kóstolni, de Svédországban sem rántott húst keresünk az étlapon. Léteznie kell tehát itthon is magyaros éttermeknek, hiszen százezrével érkeznek hozzánk turisták. De milyenek legyenek ezek, hogy nekünk is kedvük legyen ott ebédelni?

Nem tudta úgy elszúrni a kormány, hogy ne léptünk volna így is előre

Bár az éves infláció júliusban nagyobb lett a piaci várakozásoknál, az uniós összevetésben így is sikerült két helyet előrelépni. Igaz, így is csak a 23. helyre.

Rekordszinten az államadósság

Tovább emelkedett az államadósság mértéke: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a második negyedévben elérte a GDP 76 százalékát.

Hullanak fejek az MNB-alapítványi botrány miatt? Ezt is kérdezzük Martin József Pétertől a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, szociológus, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója augusztus 27-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Nagy Márton elárulta: 200 milliárd forintos adókönnyítésről tárgyalnak

A miniszter a VKF-el egyeztetett.

Lassan egy ország izgulhat, hogy milyen lesz a termés Mészáros Lőrinc földjein

Szarvas mellett is lett egy új agrárcége.

A vélemények hangosak, de kinek van igaza?

