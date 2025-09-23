MNB-botrány: szélsebesen kiköltöztek a Matolcsy-klán rózsadombi bázisából a főszereplők milliárdos cégei

Sorra költöznek ki a Pusztaszeri úti bázisról a Matolcsy-klán, vagyis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) botrányában érintett baráti és üzleti kör tagjainak céges érdekeltségei. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint az elmúlt öt hónapban, tehát májustól szeptemberig összesen 34 cég vagy magántőkealap látta úgy jónak, ha inkább gyorsan távozik a rózsadombi irodaparkból.

Még 2022-ben írta meg a Válasz Online, hogy a Matolcsy-klán legalább 43 különböző üzleti érdekeltségét – köztük egy sor magántőkealapot – jegyezték be ugyanabba az irodakomplexumba a Pusztaszeri úton. Például a Száraz Istvánhoz köthető Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-t, de itt volt bejegyezve Matolcsy Ádám egyik cége is, a New Wave Services Kft. is. Somlai Bálintnak, a MNB botrányában érintett baráti kör egyik kulcsfigurájának mintegy 10 különböző cége tartózkodott ezen a címen.

Még el sem készült teljesen az irodaház

A Telex cikke szerint természetesen nem csak innen lehet tudni, hogy Matolcsy Ádám, Száraz István és Somlai Bálint jóban vannak. Maga Somlai Bálint a Telex vonatkozó kérdésére még azt mondta márciusban, hogy

a Pusztaszeri úti ingatlankomplexum egy nyilvános irodapark, amely számos cég székhelyeként szolgál, ez önmagában nem jelent tulajdonosi összefonódást.

Ennek ellenére hirtelen sokan nagyjából egyszerre döntöttek úgy, hogy a cégüknek inkább új címe legyen. A legutóbbi kiköltöző szeptember 15-én a Sky I. Magántőkealap volt. A tőkealapról szeptember 1-jén írt a Telex: januári és februári tájékoztatókba néztek bele, amelyeket a befektetőknek készített a magántőkealapokat menedzselő Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. Ezek azt bizonyítják, amit eddig csak sejteni lehetett: félig Matolcsy Ádám Magyar Stratégiai Zrt.-je áll befektetőként a Quartz által kezelt Sky I. és a Sky II. magántőkealapok mögött, legalábbis ez volt a helyzet a dokumentumok keltezése idején, 2025. március elején.

A Sky I. és a Sky II. magántőkealap tulajdonosai a Skygreen Buildings nevű ingatlanos cégnek, amely több irodaházát is az MNB alapítványától vette, még akkor, amikor Matolcsy Ádám apja, Matolcsy György állt a jegybank élén. A két magántőkealap nettó eszközértéke összesen több mint 80,5 milliárd forint volt februárban.

A Quartz Zrt. július 5-én hagyta el a Pusztaszeri utat, új címe a Lövőház utca, ahol Száraz István számos érdekeltsége is megtalálható. A K-Monitor összefoglalója szerint Száraz cégei az MNB-alapítványok támogatásainak, szerződéseinek fő haszonélvezői között voltak, a New Wave-hez kötődő üzleti kör összesen 630 millió forintnyi közpénzt kapott közvetve az MNB-től, a Frank Digital pedig az MNB kommunikációs tendereit megnyerve évről évre több milliárdos bevételhez jut.

Szeptember 4-i megszűnéséig szintén a Pusztaszeri út 59.-ben lakott a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt. is. Még 2014-ben jelentette be a jegybank, hogy megalakult a MARK Zrt., amelyet az MNB azzal az elsődleges céllal alapított, hogy felgyorsítsa a magyar bankrendszer rossz minőségű kereskedelmiingatlan-hiteleinek leépítését. A cégről lapunk is írt korábban: az MNB előbb megvált tőle, amely több áttételen keresztül 2022-ben mégis a jegybankhoz – pontosabban annak elnökéhez, Matolcsy Györgyhöz – közeli kezekbe került. Szeptember 4-én jogutód nélkül megszűnt, pedig 2024-ben még 1,7 milliárd forint saját tőke volt benne.

Maga a Pusztaszeri út 59. valamiért nem volt tárgya az Állami Számvevőszék (ÁSZ) vizsgálatainak, amley egyebek mellett arra jutott, hogy a jegybanki alapítvány alatt létrehozott összetett cégstruktúra nem támogatta a vagyon megőrzését és nem biztosította az átláthatóságot. Lapunk írta meg, hogy leszúrtak a földbe egy építkezés információs táblát a Pusztaszeri út 59.-nél a Rózsadombon a következő adatokkal:

Építtető: GTC PSZTSZR Projekt Kft.

A cég mindössze két lépcsővel van a jegybanki alapítványokhoz köthető alapkezelő és magántőkealap által felvásárolt lengyel tőzsdei Globe Trade Centre S.A. alatt. A HVG írta meg elsőként, hogy a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó egykori Központi Kémiai Kutató Intézet rózsadombi ingatlanát 2015-ben közvetlenül az MNB szerezte meg 2,7 milliárd forintért és a jegybank által alapított Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítványnak adta át. Ezt követően pedig a Heti Válasz számolt be arról, hogy az ingatlant az MNB-alapítvány eladta a Matolcsy György jegybankelnök családjával összeköthető magántőkealapos lobbicsoportnak. Ezzel nem ért véget a történet, ugyanis az ingatlan 2022 elején visszakerült az MNB-alapítványhoz, pontosabban azt annak a varsói tőzsdén jegyzett régiós multicége, a GTC vásárolta meg. Ezért szerepel építtetőként a táblán a GTC PSZTSZR Projekt Kft. nevű leánycég.