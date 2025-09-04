Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

50 milliárdos papírdarab került Matolcsy Ádámhoz.

A G7 tárta fel, hogy egy hatalmas értékű papírdarab kerülhetett Matolcsy Ádám „közelébe”. Az MNB-botrányban fontos szerepet játszó szereplők érdekeltségi körébe tartozó  Dry Real Estate Zrt-nél ugyanis érdekes változások történtek.

A legutóbbi beszámoló szerint több mint 60 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező cég egy különleges részvénye került új kézbe. Az értékpapír az alábbi jogokat biztosítja tulajdonosának:

  • A tulajdonos kaphatta a vállalat osztalékának 99 százalékát, egészen addig, amíg a kifizetett összeg el nem éri a 75 milliárd forintot*.
  • A papír birtokosa a társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetére* 100 ezer forint híján 50 milliárd forint összegű elsőbbségi részesedésre lett jogosult.
  • Illetve ugyanekkora összegű elsőbbségi részesedésre vált jogosulttá akkor is, ha a cég alaptőkéjét leszállítják.

A Dry Real Estate-ből egy múlt heti közgyűlés jegyzőkönyve szerint kiszállt Száraz István, az MNB-körüli furcsa ügyek egyik Matolcsy Ádámhoz közel álló szereplője, helyette pedig immár közvetlenül a volt jegybankelnök fiához kapcsolódó cégek kerültek a tulajdonosok közé, és a fenti, különleges részvény 

„egy olyan dubaji céghez került, amit Matolcsy György fia irányít, és a tízmilliárdokat érő cégben Matolcsy Ádám egy másik, magyarországi vállalata is 17 százalékos részesedést szerzett” 

- írja a lap, hozzátéve, hogy a Dry Real Estate Zrt. tényleges vagyonáról csak feltételezéseink lehetnek, ugyanis a cég tavalyi beszámolóját nem adta le.

