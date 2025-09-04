MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

A G7 tárta fel, hogy egy hatalmas értékű papírdarab kerülhetett Matolcsy Ádám „közelébe”. Az MNB-botrányban fontos szerepet játszó szereplők érdekeltségi körébe tartozó Dry Real Estate Zrt-nél ugyanis érdekes változások történtek.

A legutóbbi beszámoló szerint több mint 60 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező cég egy különleges részvénye került új kézbe. Az értékpapír az alábbi jogokat biztosítja tulajdonosának:

A tulajdonos kaphatta a vállalat osztalékának 99 százalékát, egészen addig, amíg a kifizetett összeg el nem éri a 75 milliárd forintot * .

. A papír birtokosa a társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetére * 100 ezer forint híján 50 milliárd forint összegű elsőbbségi részesedésre lett jogosult.

100 ezer forint híján 50 milliárd forint összegű elsőbbségi részesedésre lett jogosult. Illetve ugyanekkora összegű elsőbbségi részesedésre vált jogosulttá akkor is, ha a cég alaptőkéjét leszállítják.

A Dry Real Estate-ből egy múlt heti közgyűlés jegyzőkönyve szerint kiszállt Száraz István, az MNB-körüli furcsa ügyek egyik Matolcsy Ádámhoz közel álló szereplője, helyette pedig immár közvetlenül a volt jegybankelnök fiához kapcsolódó cégek kerültek a tulajdonosok közé, és a fenti, különleges részvény

„egy olyan dubaji céghez került, amit Matolcsy György fia irányít, és a tízmilliárdokat érő cégben Matolcsy Ádám egy másik, magyarországi vállalata is 17 százalékos részesedést szerzett”

- írja a lap, hozzátéve, hogy a Dry Real Estate Zrt. tényleges vagyonáról csak feltételezéseink lehetnek, ugyanis a cég tavalyi beszámolóját nem adta le.