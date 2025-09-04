MNB-botrány: újabb érdekes részlet derült ki

A G7 tárta fel, hogy egy hatalmas értékű papírdarab kerülhetett Matolcsy Ádám „közelébe”. Az MNB-botrányban fontos szerepet játszó szereplők érdekeltségi körébe tartozó Dry Real Estate Zrt-nél ugyanis érdekes változások történtek.
A legutóbbi beszámoló szerint több mint 60 milliárd forintnyi vagyonnal rendelkező cég egy különleges részvénye került új kézbe. Az értékpapír az alábbi jogokat biztosítja tulajdonosának:
- A tulajdonos kaphatta a vállalat osztalékának 99 százalékát, egészen addig, amíg a kifizetett összeg el nem éri a 75 milliárd forintot*.
- A papír birtokosa a társaság jogutód nélkül történő megszűnése esetére* 100 ezer forint híján 50 milliárd forint összegű elsőbbségi részesedésre lett jogosult.
- Illetve ugyanekkora összegű elsőbbségi részesedésre vált jogosulttá akkor is, ha a cég alaptőkéjét leszállítják.
A Dry Real Estate-ből egy múlt heti közgyűlés jegyzőkönyve szerint kiszállt Száraz István, az MNB-körüli furcsa ügyek egyik Matolcsy Ádámhoz közel álló szereplője, helyette pedig immár közvetlenül a volt jegybankelnök fiához kapcsolódó cégek kerültek a tulajdonosok közé, és a fenti, különleges részvény
„egy olyan dubaji céghez került, amit Matolcsy György fia irányít, és a tízmilliárdokat érő cégben Matolcsy Ádám egy másik, magyarországi vállalata is 17 százalékos részesedést szerzett”
- írja a lap, hozzátéve, hogy a Dry Real Estate Zrt. tényleges vagyonáról csak feltételezéseink lehetnek, ugyanis a cég tavalyi beszámolóját nem adta le.