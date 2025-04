MNB-botrány: valami durva dolog történhetett Matolcsyék utolsó napjaiban

A lap forrása szerint jelenleg nem becsülhető meg a kár mértéke, az viszont már most is biztosan kijelenthető, hogy vagyonvesztés és vagyoni károkozás történt – írják.

A cikkből az is kiderül: a szervezeti és a pénzügyi káosz feltérképezéséhez a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány új vezetése 400 millió forintos, kizárólag átvilágítási célra szánt vagyonjuttatásban részesül – a cikk hosszan taglalja, hogy a pénz arra kell, hogya bonyolult cégstruktúra pénzmozgásait feltérképezzék, a 400 millió nem szolgálhatja a korábbi – az ÁSZ által is kifogásolt – működés fenntartását.

Bár az Állami Számvevőszék vizsgálata 2023-ig terjedt, a jegybank új kuratóriuma ennél jóval mélyebbre ásott. A lap birtokába került információk szerint a frissen benyújtott feljelentés nemcsak megerősíti a már megkezdett nyomozást, hanem kifejezetten kiterjeszti azt a 2024-es évre, valamint 2025 első időszakára is.

Súlyos ügyekben tett büntetőfeljelentést a Magyar Nemzeti Bank új vezetése – a mostani vádak szerint az utolsó napokban törvényellenes húzással próbálkoztak. Közben újabb 400 millió forintot kell adni a százmilliárdokkal gazdálkodó alapítványnak, hogy feltárják, mi is történt valójában a pénzzel.

