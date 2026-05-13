3p

Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Online Klasszis Klub élőben Szalay-Berzeviczy Attilával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, a BÉT korábbi elnökét!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Makró Magyar Nemzeti Bank (MNB) MNB alapkamat

MNB: egyhangúlag szavazott a monetáris tanács áprilisban

mfor.hu

Egyhangúlag szavaztak az alapkamatról a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsának tagjai az április 28-i ülésen – olvasható az MNB honlapján szerdán közzétett jegyzőkönyvben.

A határozat szerint a jegybani alapkamat 6,25 százalék maradt, a kamatfolyosó két széle sem változott. A testület egyetlen döntési javaslatként tárgyalta az alapkamat változatlan szinten tartását – közölték. A tanács továbbra is stabilitásorientált megközelítést és óvatos, türelmes monetáris politikát tart indokoltnak az inflációs cél fenntartható elérése érdekében. A döntéshozók megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt.

A tanács továbbra is az inflációs kilátásokra gyakorolt hatásuk szempontjából értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és a pénzügyi piaci folyamatokat, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről. A döntéshozók szerint az inflációs kilátásokat ellentétes irányú, bizonytalan kimenetelű folyamatok alakítják. Inflációs és növekedési kockázatnak tekintik az iráni konfliktust, amely az energia- és nyersanyagárak emelkedését okozta, többen pedig azt is említették az ülésen, hogy a bizonytalan világgazdasági környezetben teret nyert a kiváró monetáris politikai megközelítés.

Kiemelték ugyanakkor, hogy belföldön a kockázati felárak az országgyűlési választásokat követően mérséklődtek, ami az állampapírpiaci hozamok csökkenésében és a forint euróval szembeni erősödésében is megmutatkozott. Ezek tartóssága az európai uniós forrásoktól, az euró bevezetését övező várakozásoktól és a költségvetési politikával kapcsolatos fejleményektől függhet, de a szabályozott üzemanyagárakra és az árréskorlátozásokra vonatkozó kormányzati döntések is módosíthatják az infláció lefutását.

Nagy egyetértés volt
Nagy egyetértés volt
Fotó: MNB

Hangsúlyozták továbbá, hogy a magyar gazdaság versenyképességéhez elengedhetetlen a termelékenység növekedése. Voltak, akik az új kormány gazdaságpolitikai programját és annak költségvetésre gyakorolt hatását, a pénzügyi piaci stabilitás szempontjából pedig a hitelminősítői felülvizsgálatokat nevezték meghatározó tényezőnek, illetve kiemelték, hogy a következő időszakban beérkező adatok és információk ismeretében a júniusi inflációs jelentés már nagyobb bizonyossággal értékelheti a kilátásokat.

Az MNB Monetáris Tanácsa az előző, márciusi kamatdöntő ülésén sem módosította az alapkamatot. Változtatás utoljára februárban volt, akkor 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. A következő kamatdöntő ülést május 26-án tartják. 

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Hamarosan tényleg elkezd ömleni a pénz Brüsszelből?

Jelentősen javult Magyarország megítélése az Európai Bizottságnál az elmúlt hetekben, így hamarosan több befagyasztott uniós forrás is felszabadulhat.

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Szigorítanák a befagyasztott uniós pénzek kifizetését

Bezárnák a kiskapukat.

Túl erős a forint, nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

CIB: túl erős a forint, és még nem tudni, mekkora lesz az idei hiány

Visszafogott növekedés, 3 százalék feletti infláció, magas költségvetési hiány és emelkedő adósságráta – erre számít a CIB Bank az idén a magyar gazdaságban. 

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Újabb fordulat jön a benzinkutakon csütörtökön

Vége a napok óta tartó trendnek.

Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Százmilliárd forintnyi eurót zsákolhattak be a magyarok

Bevásárolt devizából a magyar lakosság.

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

Nem lehetett várni: egy sereg fontos törvény lép hatályba csütörtöktől

Teljes káosz lett volna e lépés nélkül.

A KSH is felköszöntötte az új kormányt

A KSH is felköszöntötte az új kormányt

A statisztikai hivatal megerősítette az egy héttel korábbi közlését, miszerint az évek óta szenvedő ipari termelés márciusban, éves szinten viszonylag masszívabb emelkedést mutatott. Íme a részletek.

Csak minimálisan bővült az építőipar márciusban

Csak minimálisan bővült az építőipar márciusban

2026 márciusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

A Mol szerint semmi ok a pánikra, lesz elég üzemanyag

Saját termelésből ellátják partnereiket. De milyen áron?

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és választási ígéretek között

Nehéz lesz egyensúlyozni a súlyos költségvetési hiány és a választási ígéretek között

Magyarország új pénzügyminisztere komoly kihívásokkal néz szembe, miután a távozó kormány jelentős költségvetési hiányt hagyott maga után. A választási kampány során tett ígéretek többsége ráadásul további pénzügyi forrásokat igényel, így a feladat kettős: kezelni a hiányt, miközben teljesíteni kell a társadalom elvárásait is. Kármán András már jelezte, hogy az idei évben pótköltségvetésre lesz szükség. A miniszter előzetes bizottsági meghallgatása igen biztató volt, kérdés, hogyan megy majd az elvek átültetése a gyakorlatba.

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak

Hogyan adjuk át jól a céget? Ez a díjmentes program segít a magyar kkv-knak


MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG