MNB: egyhangúlag szavazott a monetáris tanács áprilisban

A határozat szerint a jegybani alapkamat 6,25 százalék maradt, a kamatfolyosó két széle sem változott. A testület egyetlen döntési javaslatként tárgyalta az alapkamat változatlan szinten tartását – közölték. A tanács továbbra is stabilitásorientált megközelítést és óvatos, türelmes monetáris politikát tart indokoltnak az inflációs cél fenntartható elérése érdekében. A döntéshozók megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt.

A tanács továbbra is az inflációs kilátásokra gyakorolt hatásuk szempontjából értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat és a pénzügyi piaci folyamatokat, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről. A döntéshozók szerint az inflációs kilátásokat ellentétes irányú, bizonytalan kimenetelű folyamatok alakítják. Inflációs és növekedési kockázatnak tekintik az iráni konfliktust, amely az energia- és nyersanyagárak emelkedését okozta, többen pedig azt is említették az ülésen, hogy a bizonytalan világgazdasági környezetben teret nyert a kiváró monetáris politikai megközelítés.

Kiemelték ugyanakkor, hogy belföldön a kockázati felárak az országgyűlési választásokat követően mérséklődtek, ami az állampapírpiaci hozamok csökkenésében és a forint euróval szembeni erősödésében is megmutatkozott. Ezek tartóssága az európai uniós forrásoktól, az euró bevezetését övező várakozásoktól és a költségvetési politikával kapcsolatos fejleményektől függhet, de a szabályozott üzemanyagárakra és az árréskorlátozásokra vonatkozó kormányzati döntések is módosíthatják az infláció lefutását.

Nagy egyetértés volt

Hangsúlyozták továbbá, hogy a magyar gazdaság versenyképességéhez elengedhetetlen a termelékenység növekedése. Voltak, akik az új kormány gazdaságpolitikai programját és annak költségvetésre gyakorolt hatását, a pénzügyi piaci stabilitás szempontjából pedig a hitelminősítői felülvizsgálatokat nevezték meghatározó tényezőnek, illetve kiemelték, hogy a következő időszakban beérkező adatok és információk ismeretében a júniusi inflációs jelentés már nagyobb bizonyossággal értékelheti a kilátásokat.

Az MNB Monetáris Tanácsa az előző, márciusi kamatdöntő ülésén sem módosította az alapkamatot. Változtatás utoljára februárban volt, akkor 25 bázisponttal csökkentették az alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. A következő kamatdöntő ülést május 26-án tartják.

(MTI)