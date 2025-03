MNB-s alapítványi pénzek: újabb furcsaságra derült fény

A portál kereste ezzel kapcsolatban az MBH-t, ami mindössze annyit közölt, hogy „konkrét ügyfelekre vonatkozóan” nem áll módjában információt szolgáltatni a hitelintézeti törvény banktitokra vonatkozó szabályozása miatt. Érdeklődtek az Állami Számvevőszéknél is, hogy mi volt az oka az MBH meg nem említésének a végül publikált jelentésben. Az ÁSZ azt válaszolta, hogy a nyilvánosságra hozott jelentés tartalmazza „az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. §-a szerint az ÁSZ ellenőrzése során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat, következtetéseket”, az ÁSZ pedig a végleges, általa nyilvánosságra hozott jelentésben foglalt megállapítások megalapozottságáért vállal felelősséget. „Tájékoztatjuk továbbá, hogy a ÁSZ jelentéstervezetei nem nyilvános dokumentumok, azok megszerzése és bármilyen formában való nyilvánosságra hozatala jogszabályi előírásokba ütközik”, tették hozzá.

A jelentéstervezet szerint az Optima Befektetési Zrt. a jegybanki alapítványi vagyon mellett két másik helyről is forrásokhoz jutott. Az egyik a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány, a másik pedig az MBH Bank, ahonnan a vagyonkezelő cég 170 millió euró értékű hitelt (ma közel 70 milliárd forint) vett fel. Az ÁSZ által publikált jelentésben a 170 millió eurós összeg szerepel, a hitelező neve azonban már nem: a többször előforduló pénzösszeg „rövid lej. banki hitelként” és „banki hitelként” szerepel, a tőzsdén is jelen lévő MBH-ra pedig „a hitelt folyósító bank” megnevezéssel hivatkozik az ÁSZ. Az Optima mellékelt észrevételei között szimplán kisatírozták a bankra utaló részt.

Az ÁSZ jelentése szerint mások is érintettek a jegybanki beruházásoknál és beszerzéseknél.

Kapcsolódó cikk Nemcsak Matolcsy György körének, hanem a NER nagyágyúinak is jutott az MNB-s pénzekből Az ÁSZ jelentése szerint mások is érintettek a jegybanki beruházásoknál és beszerzéseknél.

Március közepén számolt be arról a Direkt36, hogy hatalmas vagyonvesztést és más súlyos problémákat talált az Állami Számvevőszék a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványánál a számvevőszék kiszivárgott jelentéstervezete szerint. Két nappal később az Állami Számvevőszék (ÁSZ) publikálta a jelentést, ám a végső verzióból kikerült a történet egyik szereplőjének neve: a részben állami, részben Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő MBH Banké – írja a Telex.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!