MNB-törvény: megszólalt a jegybank

Ahogy arról beszámoltunk , kedden tervezetet nyújt be az Országgyűlés Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő vezette gazdasági bizottsága a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény módosításáról. A tervezet szerint a törvény célja, hogy a jegybank alapvető, illetve törvényi feladatait minél hatékonyabban láthassa el, emiatt szükséges az is, hogy „a törvényi feladatain kívül eső tevékenységek mérséklődjenek”.

Törvényi szinten is módosítanák a hatáskörét.

