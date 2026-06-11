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Mohácsi Duna-híd műszaki tartamának teljes átvizsgálása

Sipos Ildikó
Sipos Ildikó

A mohácsi Duna-híd beruházásának átvizsgálására és a teljes műszaki tartalmának áttekintésére kérte a kormány közlekedési és beruházási minisztert.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert kérte fel a kormány a mohácsi Duna-híd beruházásának átvizsgálására és a teljes műszaki tartalom áttekintésére – jelentették be a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Vitézy Dávid még a hét elején egy, a Youtube-ra feltöltött videóban mutatta be részletesen a mohácsi Duna-híd beruházásának részleteit.

 

A kivitelezési szerződést még 2024-ben írta alá Lázár János építési és közlekedési miniszter és a Duna Aszfalt Zrt. A beruházás akkor sem volt olcsó: 294 milliárd forint plusz áfa értékben valósították volna meg. Erre rakódott rá egy csaknem 6 milliárdos tartalékkeret, és eredetileg 20 százalékos előleget határoztak meg.

Vitézy Dávid bemutatta a beruházás 2020-ban készült megvalósíthatósági tanulmányát, amely szerint a híd megépítése akár indokolható is lehet, az azonban már egyáltalán nem, hogy a műtárgyat 2×2 sávos autópályahídként építsék meg.

A 2020-ban készült tanulmány szerint az átadása után naponta csupán 6500 jármű haladhat át az új hídon, és még 2050-re sem várható akkora forgalom, amely alapján indokolható a 2×2 sáv.

Vitézy Dávid összehasonlításképpen kiemelte, hogy most Budapesten a Petőfi hídon naponta tízszer ennyi, vagyis 60-70 ezer gépjármű közlekedik, és a szintén a fővárosba tervezett Galvani híd is ennél jóval nagyobb napi forgalmat bonyolítana le 50-60 ezer jármű áthaladásával.

A beruházás várható kiadásait tovább növelte, hogy Lázár János 2025 decemberében miniszteri utasításában tette közzé, hogy a kapcsolódó utakat is 2X2 sávos formában építsék meg.

2026 márciusában készül el az UVATERV tervező cég vizsgálata, de ez sem tartalmazza egyértelműen a 2X2 sávos út megépítésének indokoltságát. Ennek ellenére pár nappal később Orbán Viktor miniszterelnök aláírásával erről egy nem nyilvános kormányhatározat is született.

A kormány pedig azt a feladatot adta ki, hogy így módosítsák a szerződést a Duna Aszfalttal, 76 milliárdos plusz forrás biztosítása mellett. Vitézy Dávid azt mondta, hogy ezt a 76 milliárdos összeget a közösségi közlekedésből, az autóbusszal végzett személyszolgáltatásoktól vonták el.

A döntéseket követően a beruházás teljes összege már 451 milliárd forintra emelkedett.

A korábbi építési és közlekedési miniszter utolsó lépése közvetlenül a 2026-os országgyűlési választások előtt az volt, hogy átalakították az előlegfizetés rendszerét is.

Az előleg mértékét a 2024-ben megállapított 20-ról 98 százalékra emelték minden építési mérföldkőnél. 2026 április 10-én pedig ki is utaltak 94,3 milliárd forint előleget. Ez egy állatorvosi ló, arra, hogy hogyan szórták két kézzel az adófizetők pénzét. Olyan döntés született, amely önmagában felveti a közpénzek hatékony felhasználását – hangsúlyozta Vitézy Dávid.

A mohácsi Duna-híd kivitelezése 2024 októberében indult el, és a tervek szerint 2028 őszéig tart. A híd kiváltaná a mohácsi kompot, és állandó összeköttetést teremtene az M6-os autópálya és az 51-es főút között. 

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