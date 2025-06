MOHU: hatalmas extraprofitot hoztak a vissza nem váltott palackok

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Közel 33 milliárd forint maradt a MOHU-nál tavaly a vissza nem váltott palackok miatt – írja a Szabad Európa . A Mol hulladékos cégének beszámolójában az áll, a „vissza nem váltott palackok pedig egyéb bevételként kerülnek elszámolásra”, ennek alapján állítja a cikk, hogy az éves jelentésben ezen a soron szereplő 32,9 milliárd forintos összeg innen származik. A 2024-es év egészében egyébként így is mínuszos volt, 50 milliárdos veszteséget hozott össze a 35 éves hulladékkoncessziót birtokló MOHU.

