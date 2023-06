Móra Máté: A gazdasági lassulás még előttünk áll

Minek köszönhetőek a díjak és milyen hozamot lehetett elérni az Alapokkal?

2022-ben gyenge évet zártak a pénz- és tőkepiacok globálisan. A hirtelen visszatérő, sőt elszálló infláció óriási változást hozott a befektetések piacán. Évtizedek óta stabilan teljesítő befektetési stratégiák rendre kudarcot vallottak. A jegybankok rohamléptékkel szigorítottak az alapkamatokon, az olcsó pénz korszaka szinte egy csapásra véget ért, ami komoly átértékelődést hozott az egyes piacokon és szektorokban, eszközosztályokban egyaránt. Kitört egy háború, ami további turbulenciákat okozott. Ennek megfelelően a tavalyi évben a befektetési alapok zöme negatív tartományban zárta az évet, szerencsére a benchmarkokhoz képest jelentős arányban felülteljesítőek voltunk tavaly.

A Generali IC Ázsia részvény alapok alapja portfólióban aktívan menedzseltük a részvénykitettséget és inkább Indiát súlyoztuk felül Kínával szemben, ahol még a covid miatti lezárások éreztették hatásukat. A GDP 3 százalékot tudott növekedni éves alapon Kínában, ami elmarad a megszokott 6-7 százalékos növekedéstől, a beszerzési menedzserindex adatok is többségében az 50-es érték alatt tartózkodtak az év során. Indiában pedig egy nagyon negatív 2021 után jelentősen visszapattant az Indiai gazdaság 9,1%-kal. Az alap összességében véve negatív tartományban zárta az évet -2%-os teljesítménnyel. Az alapkezelőnél nem ez volt a legjobb feltörekvő piaci részvény alapunk 2022-ben, hanem a Generali Amazonas Latin Amerikai részvény alap, amely 20,69%-ot emelkedett.

Rátérve a Generali Mustang Amerikai részvény alapra, azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, hogy a fejlett piaci részvény kategóriában második helyezést ért el az alap, talán itt a legerősebb a verseny a szektoron belül. Összességében véve részvény alul súlyt alkalmaztunk az év nagy részében és inkább a defenzív szektorokat súlyoztuk felül az IT szektor kivételével. Az alap negatív hozammal zárta az évet, de szintén a benchmark felett tudott teljesíteni, köszönhetően a szektor beteknek és az egyedi részvény kiválasztásnak.

Drasztikusan megváltozott a piaci környezet Európában a recesszió és az infláció miatt. Hogyan lehet olyan befektetéseket találni, amelyek megőrzik az ügyfelek pénzének reálértékét?

Nagyon nincs könnyű dolga annak, aki infláció feletti hozamot akar elérni, véleményem szerint, érdemes a devizaárfolyamból adódó lehetőségeket kihasználni, például a portfóliókba EUR-ben denominált vállalati kötvényeket beemelni és azokat forintra vissza hedgelni, mivel így nem csak az adott vállalati kötvény hozamából részesülhetünk, hanem a forint euró árfolyam közötti kamatkülönbözeten is realizálhatunk hozamot. A régiónkban számos bank bocsátott ki kötvényt az elmúlt időszakban különböző hitelintézeti szabályozás miatt, ami a tőkemegfelelésen túl nyújt biztonságot arra az esetre ha a bankoknak problémájuk akadna a saját tőke megfeleléssel.

Ezek a kötvények sok esetben 300-350 bázispontos spreaddel rendelkeznek az állampapírokhoz képest. Ilyen és ehhez hasonló vállalati kötvények megjelennek az abszolút hozam stratégiával kezelt alapjainkban és a kötvény alapjainkban egyaránt. A mérsékeltebb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezőknek mindenképpen érdemes ajánlani a kötvény alapokat, melyek a tavalyi évi negatív teljesítmény, illetve a korábbi évek gyengébb teljesítménye után újra vonzó lehet. Akik tudnak hosszútávon gondolkozni és kockázatot vállalni, azoknak mindenképpen a részvénypiacokat kell ajánlani, hiszen így lehet könnyedén felülteljesíteni az inflációt hosszú távon.

Melyek most azok a régiók és szektorok a világban, ahol pozitív hozamokat lehet elérni?

Azt gondolom, hogy pozitívan indult az év a részvénypiacokon. A tavalyi október végi mélypontok után már túladottá váltak a részvénypiacok. Azt talán mindenki gondolta, hogy a tavalyinál rosszabb év már nem jöhet, ennek ellenére a sajtó tele volt a közelgő recesszió rémhíreivel, amit leginkább az energiaválság és a jegybankok folyamatos kamatemelése indukált.

Emlékszem, hogy decemberben a legnagyobb elemzőházak jöttek ki negatívabbnál negatívabb stratégiákkal az idei évre vonatkozóan. Ennek ellenére az év végén – idei év elején egy csapásra megváltozott minden, a befektetők elkezdtek hinni a hőn áhított „soft landing”-ben, ami leginkább az energiaárak drasztikus csökkenésének volt köszönhető, illetve annak, hogy a vállalti gyorsjelentési szezon is jobb lett a várakozásoknál. Illetve az infláció is csökkenő pályára állt, ezért a részvénypiacok elkezdték először a kamatemelések végét árazni, majdan az őszi hónapokra pedig már kamatvágásokat. Ennek megfelelően az idei évben újra a növekedési típusú részvények kerültek előtérbe.

Ha megnézzük MSCI value és growth indexet akkor azt lehet látni, hogy a növekedési részvények 20%-ot emelkedtek idén, még az érték alapúak stagnálnak. A Nasdaq index és a FAANG részvények újra a reneszánszukat élik, de meg lehetne említeni a nyugat európai részvénypiacok kiváló teljesítményét is. Azonban nem árt az óvatosság, azt gondolom, hogy a részvénypiacok már nagyon sok pozitív dolgot beáraztak előre. A gazdasági lassulás még előttünk áll az elkövetkező egy-két negyedévben, a jegybankárok eddig kitartanak amellett, hogy még egy ideig szinten kell tartaniuk a kamatokat ahhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy valóban visszafordult-e az infláció és a restriktív kamatpolitika „hadd tegye a dolgát”. Ezzel ellentétben a piac már több kamatvágást is áraz erre az évre.

Azt látni kell, hogy a jegybankároknak szűk mezsgyén kell egyensúlyozniuk annak érdekében, hogy letörjék az inflációt és ne okozzanak mélyebb recessziót. Éppen ezért az elkövetkező egy-két negyedévben várható, hogy turbulenciákat és részvénypiaci korrekciókat fogunk látni és éppen ezért a defenzív szektorokat lesz érdemes felül súlyozni ezekben az időszakokban.

Móra Máté, a Generali portfóliómenedzsere. Fotó: facebook

Melyik az a régió, amit ajánlanál a jövőre vonatkozóan?

Ha régiót kellene választani, akkor a Közép-Kelet európai régiót választanám, ha most ajánlani kellene. Azt gondolom, hogy az egyik leginkább alulértékelt régió, a nyugat európai részvénypiacok nagyságrendileg fair értéken vannak, az amerikai részvénypiac talán kicsit a historikus átlagos értékeltség felett van. A régiónk részvénypiacára a háború közelsége, a magas inflációs számok, a gazdasági visszaesések egyaránt negatív hatással voltak, de azt gondolom, hogy a háború egyszer véget fog érni, az infláció pedig már csökkenő pályára állt. Az EU-s támogatások is ennek a régiónak fognak még kedvezni, ami kedvezően fog hatni a gazdasági növekedésre, amiből a régiós bankszektor is profitál. Illetve azt se felejtsük el, hogy az osztalékhozamok is vonzóak a régiónkban, elég csak gondolni a román részvénypiacra.

Mit látsz a legnagyobb kockázatnak az inflációt tekintve?

Véleményem szerint az egyik legnagyobb kockázat a munkaerőpiac feszessége, a munkanélküliségi ráták historikus mélyponton vannak, a betöltetlen álláshelyek száma még mindig jelentős, az idei évben volt példa, hogy az USA-ban a non farm payrolls adat a várakozásokhoz képest a duplája volt, ami egy drasztikus szám. A magas inflációs számok miatt pedig magasabb béremelésekkel kalkulálhatunk, ami az átlagosnál sokkal magasabb bérinflációt indukál. Egy szó mint száz nem lesz könnyű dolga a monetáris politikai döntéshozóknak abban, hogy visszatereljék az inflációt a tolerancia sávon belülre.

A magyar tőzsdén lát most olyan részvényt, amelyben kiemelkedő potenciál van?

Azt gondolom, hogy a magyar részvénypiac nagyon alulértékelt, aminek természetesen megvannak az okai. Egyrészről toronymagasan nálunk a legmagasabb szinten tetőzött az infláció, a jegybanknak a forint védelme érdekében drasztikus mértékben meg kellett emelnie a kamatokat tavaly októberben. A társadalom pedig szenved a magas inflációtól, ez látszik a kiskereskedelmi adatokban és az ipar teljesítményén is, a hitelezés pedig leállt. Egy ideje már technikai recesszióban van a gazdaság, az európai unióval folytatott tárgyalások pedig jelentősen csúsznak. A kormány pedig extraprofit adókat vezetett be tavaly nyár elején. A jövőre nézve azt gondolom, hogy a monetáris politika mellett a fiskális oldalra is figyelmet kell fordítani, mivel az államháztartási hiányt nem lesz könnyű leszorítania a kormánynak, a kamatkiadás óriási, a rezsivédelmi, honvédelmi alap jelentős kiadás, amit ellensúlyozni kell, úgy, hogy az extrapfrofit adó egy részét csökkentik. Összességében véve elmondható, hogy a Blue chip papírjainktól hosszú távon jó teljesítmény várhatunk.

Figyel vagy vár most valamilyen nagyobb tranzakciót a régiós piacokon?

A román piacon lesz egy nagyobb tranzakció az elkövetkező időszakban a Hidorelectirca IPO-ja, ami egy jelentős tranzakció és ez hozzásegítheti a román részvénypiacot felrajzolni a globális emerging market térképére, illetve további emelkedési potenciált jelenthet régiónk részvénypiacának.

A háború hogyan befolyásolja egy Alapkezelő életét?

Azt gondolom, hogy a háború és az infláció is jelentősen befolyásolta az alapkezelő életét. A tavalyi évet 400-410 milliárd forintos kezelt állománnyal kezdtük, azonban év közben jelentősen csökkent a kezelt vagyon, de az év végére – minden kihívás ellenére – sikerült ismét ezen a szinten zárni, amit nagyon komoly eredménynek tartok. Különösen nehéz volt, hogy mind a részvény mind a kötvény piacok jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Miben látja az alapkezelő előnyét?

Azt gondolom, hogy amit elsőnek érdemes említeni az, hogy régiós együttműködés a Generalin belül új szintre emelkedett az elmúlt években. Ezeket a lehetőségeket nagyon jól ki tudjuk használni tudás és tapasztalat megosztására. Hetente beszélgetünk a cseh, lengyel, szlovén kollégákkal a részvénypiacokról, kötvénypiacokról, így például szinte azonnal információval rendelkezünk egy vállalati kötvény aukcióról ami a régiónkban zajlik, de fontosnak tartom kiemelni, hogy részvény oldalon a régiókat és szektorokat felosztjuk egymás között így mélységében tudunk foglalkozni az egyedi részvény kiválasztásokkal ami egy ilyen piaci környezetben szükséges, a korábbi évekkel ellentétben amikor az ember csak megvette a részvényindexeket amit tartott, nagy valószínűséggel szép hozamot ért el most már felértékelődik ha valaki többet foglalkozik az egyes szektorokkal illetve egyedi részvényekkel.