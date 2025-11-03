3p

Makró BMI

Most a vállalatvezetők küldtek negatív jelzést a kormánynak

A száz hazai feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetőjének megkérdezésén alapuló index a szeptemberinél alacsonyabb lett.

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított októberi értéke 51,0, ami 0,6 ponttal alacsonyabb a szeptemberinél – áll a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) által 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetőjének megkérdezésén alapult friss jelentésében. Ráadásul a korábbi október havi értékekkel összevetve az idei 52,3-as érték alacsonyabb, mint a hosszú távú, 1995 óta mért e havi átlag (52,6), ugyanakkor felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,3).

A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a tizedik legkisebb e havi érték.

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül nyolc index áll a fellendülési tartományban.

Az új rendelések mennyisége index 1,6 százalékponttal csökkent, de még mindig bővülést mutat.

A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 2,9 százalékponttal alacsonyabb az előző hónap értékéhez képest.

A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték 3,5 százalékponttal nőtt.

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 1,8 százalékponttal emelkedett ebben a hónapban.

A vásárolt készletek index értéke 2,2 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,0 százalékponttal nőtt, az exporté 1,7 százalékponttal csökkent, mindkét mutató 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023-ban és a 2024-ben is folytatódott.

A beszerzési árak csökkentek, az index értéke 0,3 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. Az indexérték összességében az árak további csökkenését jelzi. A mostani indexérték 1995 óta vizsgálva a második legalacsonyabb e havi érték. Ebben a hónapban alumínium, aranyozott alkatrészek, cukor, ezüst, festék, lemezek, műanyagok, réz- és sárgaréz-félgyártmányok kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt elektronikai alkatrészekből, valamint vasanyagból. Jelentősebb árcsökkenésről acél, étolaj, kukorica, polipropilén alapanyagok, saláta, valamint szénacél kapcsán számoltak be válaszadóink.

A beszerzési mennyiség indexe 0,5 ponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez. A mostani indexérték magasabb az elmúlt három év átlagánál, a hetedik legmagasabb e havi adat.

A késztermékkészletek indexe 0,4 százalékponttal csökkent, de értéke a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték átlag felettinek tekinthető, ez a tizenharmadik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben pedig négyet.

Hernádi Zsolt okosba épít stadiont az Újpestnek

Éppen egy olyan telket választottak, ami a Mol-vezérhez köthető.

Visszavetné a gazdaság élénkülését a reklámadó, az érintettek egyeztetnének

Az MRSZ a korábbi eredményes tárgyalások tapasztalatai alapján számít az érintett döntéshozókkal a konstruktív egyeztetések mielőbbi létrejöttében. A Reklámszövetség javaslatát – a sajtó számára kiadott közleményt megelőzően– a módosítót benyújtó miniszterelnök-helyettesnek és a Nemzetgazdasági Minisztériumnak eljuttatott levelében kezdeményezte. 

Fontos adatok jönnek a héten, Nagy Márton is izgulhat

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) több adatot is közöl, ismerteti az ipar és a kiskereskedelem teljesítményét, valamint a lakásépítések alakulását.

Nemcsak nézett, hanem evett is már Munkácsyt?

Party service régen is létezett, csak nem így hívták. Hiszen valaki – valakik – sütöttek-főztek a Kiváló Dolgozó cím átadása utáni koccintásra, érkeztek több napra politikusok, akiket etetni-itatni kellett, ötven éve is jöttek több napra vendégségbe tudományos és kulturális delegációk. Ma egy-egy szakmai rendezvény sikerének kulcskérdése a party service, amely több mint egyszerű – vagy akár kifinomult – vendéglátás. Az új követelmények sokkal összetettebbé tették e műfajt. Az ágazat egyik kiemelkedő hazai szereplőjével, a Budapest Party Service tulajdonos-igazgatójával, Semsei Rudolffal a friss trendekről beszélgettünk.

Vészjósló döntést postáztak Brüsszelnek

Negatívra rontotta az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody's.

Ezért ugrott meg a dízel ára

A hétvégén ugyan mérséklődnek az üzemanyagok árai, ám a gázolaj az elmúlt napokban így is nagyon sokat drágult. Történt mindez annak ellenére, hogy az olaj ára a héten már csökkent. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő ezúttal is az okoknak járt utána.

Rálicitált a 14. havi nyugdíjra egy ellenzéki párt

A DK azt állítja, hogy baloldali nyugdíjprogramja a 14. havi nyugdíjnál is nagyobb nyugdíjemelést adna minden időskorúnak.

Faképnél hagyta a cseh gazdaság a magyart

Miközben a magyar GDP lényegében stagnál, a cseh 2,7 százalékkal növekszik.

Sokkolta a kereskedőket a kormány váratlan bejelentése

Az Országos Kereskedelmi Szövetség értetlenül áll azelőtt, hogy a kormány minden egyeztetés nélkül meghosszabbította az árrésstopot, sőt új terméket vont az árréstop hatálya alá.

A bankok nem szeretnék, hogy ingyen vehessük ki a pénzünket az ATM-ből

A Magyar Bankszövetség határozottan ellenzi az ingyenes ATM készpénzfelvételi limit emelését, mivel lényegesen több kárt okoz a társadalomnak és a gazdaságnak, mint amennyi hasznot hoz az államnak.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

