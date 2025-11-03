Most a vállalatvezetők küldtek negatív jelzést a kormánynak

A Beszerzési Menedzser Index (BMI) szezonálisan kiigazított októberi értéke 51,0, ami 0,6 ponttal alacsonyabb a szeptemberinél – áll a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) által 100 feldolgozóipari vállalat beszerzésért felelős vezetőjének megkérdezésén alapult friss jelentésében. Ráadásul a korábbi október havi értékekkel összevetve az idei 52,3-as érték alacsonyabb, mint a hosszú távú, 1995 óta mért e havi átlag (52,6), ugyanakkor felülmúlja az előző három év e havi értékeinek átlagát (50,3).

A most mért szezonálisan kiigazított BMI indexérték a tizedik legkisebb e havi érték.

A felmérésben vizsgált részindexek többségében emelkedtek. Az egyedi indexek közül nyolc index áll a fellendülési tartományban.

Az új rendelések mennyisége index 1,6 százalékponttal csökkent, de még mindig bővülést mutat.

A termelési mennyiség nőtt, az indexérték 2,9 százalékponttal alacsonyabb az előző hónap értékéhez képest.

A foglalkoztatás indexe ezúttal 50,0 pont felett áll, az indexérték 3,5 százalékponttal nőtt.

A szállítási átfutási idő index ismét 50,0 alatt áll, értéke 1,8 százalékponttal emelkedett ebben a hónapban.

A vásárolt készletek index értéke 2,2 százalékponttal nőtt, továbbra is bővülést mutat.

A külpiaci mutatók közül az import indexe 4,0 százalékponttal nőtt, az exporté 1,7 százalékponttal csökkent, mindkét mutató 50,0 felett áll. Az indexértékek mozgásában az elmúlt éveket követően 2022 végén változó tendenciát figyelhettünk meg, amely 2023-ban és a 2024-ben is folytatódott.

A beszerzési árak csökkentek, az index értéke 0,3 százalékponttal nőtt az előző hónaphoz képest. Az indexérték összességében az árak további csökkenését jelzi. A mostani indexérték 1995 óta vizsgálva a második legalacsonyabb e havi érték. Ebben a hónapban alumínium, aranyozott alkatrészek, cukor, ezüst, festék, lemezek, műanyagok, réz- és sárgaréz-félgyártmányok kapcsán jeleztek válaszadóink jelentősebb áremelkedést. Hiány volt elektronikai alkatrészekből, valamint vasanyagból. Jelentősebb árcsökkenésről acél, étolaj, kukorica, polipropilén alapanyagok, saláta, valamint szénacél kapcsán számoltak be válaszadóink.

A beszerzési mennyiség indexe 0,5 ponttal nőtt, az index stabil emelkedést jelez. A mostani indexérték magasabb az elmúlt három év átlagánál, a hetedik legmagasabb e havi adat.

A késztermékkészletek indexe 0,4 százalékponttal csökkent, de értéke a készletszint emelkedésére utal. A korábbi e havi értékeket vizsgálva az idei érték átlag felettinek tekinthető, ez a tizenharmadik legmagasabb e havi indexérték 1995 óta. 2020-ban hat bővülő hónapot mértünk, 2021-ben és 2022-ben is tízet, 2023-ban ismét hatot, 2024-ben pedig négyet.