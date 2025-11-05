Most a vállalkozóknak oszt ki gyorsan milliárdokat a kormány

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint leszögezték, a kormány mindent megtesz a magyar kis- és középvállalkozások támogatása érdekében. Ezért 2025. október 6-tól bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt és megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.

A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k további megerősítése érdekében elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét – írták a közleményben. Kiemelték: az előregisztráció november 6-án, csütörtökön indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.

(MTI)