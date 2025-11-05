2p
Makró beruházás Kis- és középvállalatok

Most a vállalkozóknak oszt ki gyorsan milliárdokat a kormány

mfor.hu

20 milliárd forint keresi a gazdáját a beruházás-élénkítő programban.

A hazai kkv-k további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel – jelentette be szerdai közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Mint leszögezték, a kormány mindent megtesz a magyar kis- és középvállalkozások támogatása érdekében. Ezért 2025. október 6-tól bevezette a fix 3 százalékos kkv hitelt és megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét.

A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k további megerősítése érdekében elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel. A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A program célja, hogy a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatásával növelje a magyar kkv-k termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét – írták a közleményben. Kiemelték: az előregisztráció november 6-án, csütörtökön indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Sok autós örülhet, ha meglátja, mennyibe kerül a tankolás

Továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak.

PADME

Osztódással szaporodik az MNB-botrány kulcscége

A vagyon 66 százalékát átveszi az új cég.

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Többszázmilliárdos beruházást ígért meg az államtitkár

Szükség a kollégiumi férőhelyek bővítése.

Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Külföldiek lestrapált autóit tudják csak megvenni a magyarok

Dinamikus a behozatal növekedése.

Nagy Mártonék dilemmája: óriási viharok előtt áll a munkaerőpiac

Nagy Mártonék dilemmája: óriási viharok előtt áll a munkaerőpiac

A magyarországi cégek a koronavírus kapcsán rájöttek arra, hogy még válság idején is foggal-körömmel ragaszkodjanak a meglévő munkavállalóikhoz. Hiszen, ha végre megindul a gazdaság, nem akarnak használható munkaerő nélkül elstartolni – hangzott el a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség konferenciáján. Bár a hazai munkaerőpiac az uniós átlag felett teljesít, és a kormány is büszkén hirdeti a munkaalapú társadalom eredményeit, a jövő rengeteg kihívást tartogat: a magyar munkaerő mobilitása a nullához közelít, miközben a demográfiai trendek is vészjósló képet vetítenek előre.

Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

Padlót fogott a lakáspiac, de majd jövőre száguld – vélik az elemzők

A csökkenő népesség is mérsékli az új lakások iránti keresletet.

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

Miből kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra? Erről is kérdezzük Simor Andrást a Klasszis Klub Live-ban

A volt jegybankelnök, közgazdász november 12-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Az Orbán Viktor által kipécézett elemző az Mfornak: Elfogyhat a hitelminősítők türelme, ha nem lesznek megszorítások

Az elmúlt években összességében tapodtat sem mozdult a magyar gazdaság, 2025 végén a 2021-es szinten állhat. A választási évre fordulva már most is láthatunk egy 1500 milliárd forintnyi költségvetési többletkiadást, ami a jövőbeli, még nem ismert osztogatásokkal együtt akár a duplájára is ugorhat. Ennek az igazi terhei a következő kormányzati ciklusban csapódhatnak le, ami – bárki is nyeri a választásokat, kiigazításokat, megszorításokat hozhat magával 2026 áprilisa után – hangzott el a Klasszis Podcastban legújabb adásában, aminek vendége Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője volt, akinek hétfői nyilatkozatát sajátos módon értelmezte a miniszterelnök.

Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

Saját csapdájába sétálhat bele Orbán Viktor pénteken Trumpnál

A haladék a legjobb forgatókönyv, amiben a magyar miniszterelnök az amerikai elnöknél tett látogatása során reménykedhet.

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

Nincs pénz 14. havi nyugdíjra, de sok másra sem

A választási ígéretek között az elmúlt hetekben a legfontosabb a 14 havi nyugdíj volt. A kormány tagjai ugyan óvatosak ennek bevezetése kapcsán, ami egyébként indokolt is – mondta el kollégánk, Király Béla a Trend FM hétfői adásában. A jövő évi költségvetésben ugyanis mára korábbi ígéretekre sincs forrás.

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon

Hatalmas a verseny a jó cégekért a hitelpiacon


Új hitelprogramok várnak a kkv-kra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168