Most akkor ki miatt drágulhat majd a benzin?

Miközben a magyar olajellátás kapcsán fontos hírek látnak napvilágot, a Brent tőzsdei jegyzése kifejezetten stabil volt a héten. Míg egy héttel korábban a Barátság vezeték ellen végrehajtott ukrán támadás(ok) adtak témát, ezúttal Donald Trump kijelentésére kaphattuk fel a fejünket. Az amerikai elnök ugyanis rosszallásának adott hangot, szerinte az európai országoknak nem kellene orosz olajat venniük. A kijelentést Szijjártó Péter ugyan elbagatelizálta, de egyes kommentárok szerint a napokban Kínában tartott csúcstalálkozót és díszszemlét követően, ahol Hszi Csin-ping kínai államfő és pártelnök egyik legfontosabb vendége Vlagyimir Putyin volt, az amerikai elnök véleménye változhat az oroszok kapcsán.

De nem ez volt az üzemanyagárakat illetően az egyetlen érdekes hír. Nagy Márton ugyanis egy pénteki interjúban arról beszélt, hogy a kormány nem fogja automatikusan emelni a jövedéki adókat januárban. Pedig tavaly az egyik nagy „fejlesztés” az inflációkövető adóemelés volt, tekintve azonban, hogy a drágulás üteme idén is magasabb lehet a kormány által várt mértéknél, feltehetően nem akarják ezt az év elején a lakosságra terhelni.

A mögöttünk hagyott héten, ahogy azt már említettük, az európai piacon irányadó Brent olaj minimális mértékben mozgott, így a hazai áraknál sem láttunk komolyabb kilengést. Igaz, mindkét üzemanyagfajta így is néhány forinttal drágult.

A stabilitás ellenére uniós összevetésben mégis úgy tűnik, hogy más országokhoz képest relatív drágább lett a hazai benzin. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint ugyanis, míg egy héttel ezelőtt kilenc olyan ország volt, ahol a magyarországinál alacsonyabb átlagárakkal találkozhatunk, a mostani rangsor szerint ez a szám 11-re ugrott.

Ráadásul két régiós országban lett a magyarhoz képest olcsóbb a benzin. Így most Közép- és Kelet-Európában az egyik legdrágább 95-öst nálunk lehet tankolni.

Bár az első szeptemberi hét nem indult jól, az augusztusi számok még viszonylag kedvezőek voltak, ahogy azt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kísérleti statisztikája is jelezte. A hivatal azt írta, hogy az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára augusztusban 583 forint volt, ami 6 forinttal, azaz 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 589 forintos átlagértékénél. A régió országaiban az augusztusi átlagár 568 forint volt, ennél a magyar ár 2,6 százalékkal, azaz 15 forinttal magasabb volt. Az előző havi adathoz képest 2 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 2, illetve 5 forinttal.

A dízel esetén a magyar árak pozíciója már eleve rosszabb volt, mint a benzinéi az uniós országok árai között. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezúttal az egy héttel korábbi 13 országgal szemben most 14 olyan tagállam volt, ahol az átlagárak alapján olcsóbban lehetett tankolni, mint itthon.

A relatív drága gázolaj ellenére a régiós összevetésben nem változott a magyar árak pozíciója. Igaz, így is a régióban ez az üzemanyagfajta nálunk az egyik legdrágább, hiszen csak Romániában és Ausztriában magasabb az ára.

A dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 593 forint volt, ami 4 forinttal, 0,7 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 597 forintos átlagértékénél, írta a már idézett statisztikában a KSH. Az 573 forintos régiós átlagárat 20 forinttal, 3,5 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 10 forinttal mérséklődött a gázolaj magyarországi havi átlagára. A szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag pedig 12-12 forinttal csökkent a júliusi adathoz képest.

Nem várható komolyabb drágulás

Az adóemelés elhalasztásából látszik, hogy a kormány igyekszik csökkenteni az inflációs nyomást. Tekintve, hogy a közvélemény-kutatások szerint, ha most lennének a választások, valószínűleg nem nyernének, igyekeznek a szavazópolgárok terheit enyhíteni. Ugyanakkor az adó csak egy (igaz, a legfontosabb) eleme az üzemanyagok árának.

Árcsökkenés jöhet a kutakon

Rövid távon viszont az olajár mozgása és a dollár-forint devizapár alakulása hat a magyarországi fogyasztói árakra. Ebből a szempontból kifejezetten jó hír, hogy a forint három éve nem volt ilyen erős a dollárhoz képest, ami reményt ad arra, hogy csökkenjenek a hazai üzemanyagárak.

Már csak azért is, mert a geopolitikai feszültségek ellenére az olaj ára továbbra is kifejezetten nyomott, heti összehasonlításban a Brent jegyzése újra esett. Így pénteken délután a 65 dolláros szintet vette célba a tőzsdei jegyzés.

A piacon azért is erősödött az eladói nyomás, mert a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete és szövetségesei (OPEC+) vasárnap üléseznek. A legfrissebb jelentések szerint tagjaik további termelésnövelések jóváhagyását fontolgatják, miután 2025-ben már eddig is napi mintegy 2,2 millió hordóval bővült a termelés.

De nemcsak a kínálati oldal növekedése hat, hanem a kereslet is elmaradhat a korábban várt szinttől. Erre utal legalábbis a legfrissebb amerikai adat, a készletek váratlan növekedése mögött ugyanis a szakértők szerint az üzemanyag-kereslet csökkenése állhat.

Mindezek mellett a globális piac továbbra is figyelemmel kíséri az orosz olaj kérdését. Ugyan a Barátság vezetéket nem érte újabb támadás, az ukránok a héten is komoly gondot okoztak egyes orosz finomítók ellen, ez pedig Moszkva exportképességét is csökkenti.

Az Egyesült Államok ugyan szeretné lebeszélni a főbb vásárlókat, Indiát és Európát arról, hogy több olajat vásároljanak Moszkvától, így kényszerítve tárgyalóasztalhoz Putyint, Oroszország a közelmúltban megegyezett Kínával, hogy évente legalább 2,5 millió tonna olajat szállít Kazahsztánon keresztül is, ami valószínűleg magas szinten tartja az ország nyersolaj-termelését. A háborús agresszor Oroszország így továbbra is bevételekhez juthat az olajexport révén, ugyanakkor a piacra kerülő orosz kínálat a másik oldalon hozzájárul az áreséshez.

A fentiek miatt az elmúlt heteknél némileg élénkebb ármozgást vár az Mfor Üzemanyagár-figyelő. Prognózisunk szerint, ha nem történik az olaj- vagy a devizapiacon komoly fordulat, akkor az elmúlt két hétben látott áremelkedésnek el kellene olvadnia. Ennek eredményképpen a benzin átlagárának 580 forint környékére kellene csökkennie, míg a gázolaj esetén 590 alatti árat várunk.

