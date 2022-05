Most akkor van vagy nincs esélye Márki-Zay Péternek az újrakezdéshez?

Márki-Zay Péter a közösségi oldalára minap feltett videóban kifejtette, hogy az új párt az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) és a civilek pártja lesz, ahol konzervatívok, keresztények, zöldek és liberálisok is helyet kapnak. A pártindítás azonban nem mentes a zökkenőktől. Az MMM elnökségi tagjai, akiket a hvg.hu szólaltatott meg, elutasították, hogy a mozgalom párttá alakuljon. Magyar György ügyvéd egyenesen politológiai abszurditásnak minősítette a „civilek pártja” ötletét - idézte fel a friss fejleményeket a nepszava.hu

Vele vagy nélküle? Fotó: Facebook Vele vagy nélküle? Fotó: Facebook

A lap utalt a Telex egyik cikkére, miszerint több ellenzéki politikus kifogásolta, hogyaz MMM nem számolt el nekik azokkal az adományokkal, amelyek a kampány idején érkeztek a megadott számlaszámra. A mozgalom egyébként saját pénzeként tekint az adományokra.

László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint az ellenzéknek nem az a legfőbb problémája, hogy kevés párt alkotja. Elképzelhetőnek tartja, hogy a soron következő erőpróba, a 2024-es EP-választás előtt lesz mozgás az ellenzéki térfélen, akár új politikai erők megjelenésével is. Ez leginkább azon múlik, mely létező pártok tudnak megkapaszkodni az előttünk álló időszakban, és melyik helyén támad esetleg betöltésért kiáltó űr.

A szakértő abban viszont kételkedik, hogy a civil szereplők épp most szeretnének szintet lépni, azaz a pártpolitizálásba közvetlenül bekapcsolódni. Így látja: azok a civilek, akik részt vettek például az előválasztás szervezésében, vagy a tiszta szavazás érdekében léptek fel a szavazókörökben és azokon kívül, az ismert választási eredmény után várhatóan inkább pár lépés távolságot fognak tartani a pártpolitikától. Később persze akár ebből a körből is verbuválódhat egy új politikai erő, de bő egy hónappal a választási vereség után aligha, és nem is valószínű, hogy most Márki-Zay Péter a legalkalmasabb a megszervezésükre - idézte az elemzőt a nepszava.hu.