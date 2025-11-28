2p
Makró Infláció Termelés Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Most aztán fülig érhet Nagy Márton szája

mfor.hu

Tizenkét hónapja nem látott alacsony inflációs adat érkezett.

2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8 százalékkal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Ez nemcsak az egy hónappal korábbi 2,4 százalékos értéknél alacsonyabb adat, hanem több mint egyéves távlatban.

A belföldi értékesítés árai 0,9, az exportértékesítéséi 2,2 százalékkal emelkedtek az előző év októberéhez képest. Az előző hónaphoz viszonyítva a belföldi értékesítési árak 0,1 százalékkal mérséklődtek, az exportértékesítési árak 0,7 százalékkal növekedtek, így az ipari termelői árak összességében 0,4 százalékkal magasabbak voltak.

2025. októberben a 2024. októberihez képest:

  • A belföldi értékesítés árai átlagosan 0,9 százalékkal nőttek, ezen belül a 62,7 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,6, míg a 35,4 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 1,3 százalékkal magasabbak voltak. Az élelmiszeripar értékesítési árai 5,4 százalékkal növekedtek.
  • Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 0,1, a beruházási javakat gyártókban 0,2, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 4,4 százalékkal emelkedtek az árak.
  • Az ipari exportértékesítési árak 2,2 százalékkal nőttek, ezen belül a 91,8 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 0,1, a 8,0 százalékos súlyú energiaiparban 4,8 százalékkal növekedtek az árak.

2025. január–októberben a 2024. január–októberihez képest:

  • A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 6,7, így az ipari termelői árak összességében 5,5 százalékkal emelkedtek.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és arantált bérminimumról

Megvan a megállapodás a jövő évi minimálbérről és a garantált bérminimumról

Sajtóértesülés szerint megegyeztek a felek. 

Putyin már nagyon várja Orbán Viktort

Putyin most is nagyon várja Orbán Viktort

Ha a magyar miniszterelnök úgy ítéli meg, hogy elfogadja a Moszkvába szóló meghívást, akkor mindig szívesen látjuk – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön Biskekben, az orosz sajtó számára tartott sajtóértekezletén.

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Kétszer fordult Szijjártó Péterék magángépe

Nem fért fel egy gépre a kíséret. 

Rendkívüli közgyűlést hív össze Karácsony Gergely

Nem akárhol lesz: a kelenföldi buszgarázsban.

Átrendeződik a téli balatoni turizmus: a négy- és ötcsillagos hotelek a nyertesek

A foglalások 13 százalékával a Balaton a negyedik legkedveltebb belföldi úti cél a téli időszakban.

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Ez a jóslat vajon bejön? Új számmal rukkolt elő Nagy Márton

Jövőre 2-3 százalékos növekedéssel számol a kormány – jelentette be Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Délnyugati szomszédunk alaposan lepipált minket

Nagy Márton irigykedhet, állva hagytak minket a horvátok

A horvát gazdaság 2,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ez lassabb dinamikának számít, mint amit az előző negyedévben láthattunk – közölte a horvát statisztikai hivatal.

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Végre egy jó hír, a kutakról jött

Mindkét üzemanyagtípus ára csökken.

Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

Elvesztettük a fényt, visszaesett a gazdaságba vetett bizalom

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – az EU támogatásával végzett – felmérése szerint novemberben az üzleti szektor kilátásai alig változtak, míg a fogyasztók kissé borúlátóbb várakozásokat fogalmaztak meg, mint októberben.

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom

Az idei karácsonyt sem aprózza el a Magyar Telekom


Meglepetésözön a telco szolgáltatótól.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei

Már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei


Teljes lett az NFC-érintésmentes fizetési paletta.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168