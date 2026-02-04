Most élőben kérdezheti Mellár Tamást – a Klasszis Klub Live-ban

Tényleg háromszorosára emelkedne a rezsi, ha nem jönne az orosz gáz?

Rövid távon nem képzelhető el, hogy az Európai Unió és Oroszország ismét együttműködjön az energiapiacon, hosszabb távon viszont változhat a helyzet. És akkor már az EU lehet kedvezőbb tárgyalási pozícióban – hangzott el a Klasszis Befektetői Klub idei első, energiaipari trendekről és kilátásokról szóló panelbeszélgetésén. A meghívott szakértők arra is válaszoltak, hogy tényleg háromszorosára emelkedne a háztartások rezsiköltsége, ha 2027-től nem érkezhetne orosz gáz Magyarországra? Miként arról is szó volt, hogy Kína miért került monopolhelyzetbe a kritikus nyersanyagok és a ritkaföldfémek piacán.