Most élőben kérdezheti Mellár Tamást – a Klasszis Klub Live-ban

Erre kattintva lehet nézni:
Tervezett témáink:
- Maradjon egy- vagy legyen többkulcsos az szja?
- Bele kell nyúlni a nyugdíjrendszerbe?
- Eljött-e az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek?
- Mi lesz a most február 28-áig érvényes árrésstop kivezetése után az inflációval?
- Sok vagy kevés az 50 milliárd eurós devizatartalék?
- Hogyan jöhet ki Magyarország a vámháborúból?
- Mit tehet és mit tesz a kormány a választások után?
- Kell-e változtatni a hazai statisztikák metódusain?
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: