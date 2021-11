Most épp 73 ingatlant becsültet fel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Az október 25-én megkötött szerződés szerint az MNV Zrt. érdekkörébe tartozó, külön díjkategóriákba sorolt - esetenként várhatóan a 15 milliárd forintos forgalmi értéket is meghaladó - ingatlanokra vonatkozó értékbecslésekre kiírt közbeszerzés szerint összesen 73 darab ingatlanról van szó, melyek áfa nélküli értéke 4 569 000 forint. Két cég nyert a pályázaton.

Nem is gondolnánk, hogy mennyi ingatlant kell felbecsültetni ... Fotó: Depositphotos Nem is gondolnánk, hogy mennyi ingatlant kell felbecsültetni ... Fotó: Depositphotos

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. 37 ingatlan becslését kapta meg. Az úgynevezett 781. csomagot (18 ingatlannal), melynek értéke 1 527 000 forint, valamint a 784. csomagot, amely 19 darab ingatlanról szól, és értéke 852 000 forint.

A másik nyertes, a City-Form 2000 Kft. 36 ingatlanra írhatott alá szerződést az MNV-vel. Az úgynevezett 782-es és a 783-as csomagokra, melyek részértéke 1 222 000 forint, valamint 968 000 forint.

A sikeres pályázók felsorolásán túl nem részletezik, hogy melyik cég kapta a zsírosabb falatokat, de az eredeti közbeszerzési kiírásból kiderül, hogy az ingatlanok egész tárházáról van szó.

Szerepelnek ugyanis köztük lakóingatlanok, telkek, termőföldek, mocsár, vízmosás, garázsok, nyaralók, oktatási funkciót ellátó intézmények (iskolák, egyetemek), közpark, ipari ingatlanok, raktárak, honvédségi ingatlanok (például laktanyák), fejlesztési területek, hír- és távközlési funkciót ellátó objektumok (például adótornyok, átjátszó állomások), iroda- és üzletházak, vendéglátóipari egységek, tábor, kastély, idősotthon, hajléktalanszálló, de egészségügyi ingatlanok is (kórházak, rendelőintézetek, ahogy sportcélú ingatlanok is, mint sportcsarnok, futballpályák és egyéb be nem sorolható ingatlanok.

hirdetés

Az A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft.-nek árbevétel tekintetében a tavalyi volt a legjobb éve 316,5 millió forinttal, míg a nyeresége kicsit kevesebb, mint a 2019-es. Tavaly közel 23 millió forintos nyereséggel zárta az évet, tehát minden bizonnyal jól jött a friss megbízás.

A City-Form 2000 Kft.-nek pedig talán életmentő is az MNV-vel való együttműködés, hiszen az elmúlt éve cudarul alakult az előző időszakhoz képest. Míg 2019-ben még 225 milliós nettó árbevételt produkált, addig 2020-ban mindössze 15 milliót. A 2019-es 10 milliós nyeresége után pedig tavaly mindössze 86 ezer forint maradt a zsebében. A cég vezetői a híres Del Medico család leszármazottjai. A családé volt egykor az Andrássy út 13. alatt található Medico Palota.

A két cég nem új szereplő a piacon, 2019. májusában hasonló közbeszerzési kiírás után kötött szerződést az MNV mindkettőjükkel, csak akkor még egy harmadik pályázóval osztoztak a megbízáson.

Akkor jóval több, 324 darab ingatlan értékbecsléséről volt szó, ennek megfelelően nagyobb összegért, 24 529 700 forintért.

2021-ben pedig szintén ez a két cég (plusz egy harmadik) nyerte el azt a nem kicsi projektet, ami a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő 1428 (és opcionálisan további 600 lakás), valamint nem lakáscélú ingatlanok értékbecslésére írtak ki.