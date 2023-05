Most fog eldőlni, lehet-e autózni a Lánchídon

A héten négy kérdéssel elindul az első Budapesti Lakógyűlés, ezt Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be szerda délelőtt Facebook-oldalán közzétett videójában. A főváros első embere ismertette, az első két kérdés a város gazdálkodásáról, pénzügyi helyzetéről, míg a második kettő a közlekedésről, a Lánchídról fog szólni.

A pénzügyi kérdések között – közölte – az fog szerepelni, elfogadják-e, hogy a kormányzat tizenkétszer annyi pénzt vesz el a fővárostól, mint az előző városvezetés idején – utalt az 58 milliárd forintra emelt szolidaritási adóra a városvezető.

„A sarcot fizessük be, vagy a villamosokat, a buszokat, a trolikat, a metrót működtessük tovább, ahogy eddig?”

– tette fel a kérdést Karácsony, aki szerint pártszimpátiától független Budapest-pártisággal kell válaszolni a kormányzat „Budapest-ellenességére”.

A második két kérdés a Lánchíd közlekedését fogja érinteni. A főpolgármester emlékeztetett, Budapestet Ferenc pápa is „a hidak városaként” emlegette, majd hozzáfűzte, a felújítás a költségkereten belül marad és gyorsabban is halad. Visszautalt arra, hogy a kormányzat a felújítás költségeiből a kormány 6 milliárd forintot vállalt, ám abból még semmit nem utalt át. Felidézte, a megállapodás értelmében „a Lánchíd forgalmi rendjéről a híd átadásáig születik döntés”, de a városvezető szerint ezt a kormány úgy képzeli el, hogy „majd ők eldöntik helyettünk”. Karácsony azt ígéri, betartja a döntést, de azt nem hagyja, hogy a döntést a kormány hozza meg, és nem is ő maga akarja főpolgármesterként eldönteni.

„Mert ez a híd végképp nem a kormányé, de nem is a városvezetésé, hanem a nemzeté és azon belül elsődlegesen a budapestieké”

– hangsúlyozta a városvezető, aki nyomatékosította, a budapestiek dönthetnek a Lánchíd forgalmi rendjéről.

A főpolgármester a budapestiek döntésére bízza, legyen-e autóforgalom a Lánchídon. Fotó: Pexels

Karácsony ismertette, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elkészített egy szakmai anyagot, ami összefoglalja, milyen hatásai voltak a közlekedésre a hídfelújításnak, és milyen hatása lehet a Lánchídnak Budapest jövőjére. Budapest vezetője közölte, a Lakógyűlésen a dugómentes Lánchídra fog voksolni, „ahol ma több embert, sokkal gyorsabban szállítanak a buszok, ahol biztonságosabban lehet bringázni, és ahol a hamarosan átadásra kerülő gyalogossávokon nem a dugókban álló autókat, hanem a gyönyörű városunkat lehet majd megcsodálni” – húzta alá.

A főpolgármester arról számolt be, a BKK elemzése szerint csökkent a torlódások mértéke és a hidak forgalma is.

„Gyorsabb buszok, kevesebb dugó, zöldebb terek, hatékonyabb hálózatok, és kisebb környezeti terhelés”

– összegezte Karácsony, aki szerint ha ez a döntés születik, akkor a Széchenyi tér és a Clark Ádám tér is megújulhat.

A főpolgármester közölte, a következő napokban megérkeznek a levelek a budapestiekhez, amiben megtalálják azt az azonosítót, amivel a Budapesti Lakógyűlés első négy kérdéséről szavazhatnak a Budapesti Lakógyűlés oldalán június 11-ig.