Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Most fog kitérni a hitéből Szijjártó Péter, döntött az orosz gázimportról az Európai Tanács

Elfogadták a tagállami vezetők a szigorú tervezetet.

Az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő Tanács tárgyalási álláspontot fogadott el az orosz földgázimport fokozatos kivezetéséről szóló rendelettervezetről – közölte a testület hétfőn.

A közlemény szerint a rendelet az unió RePowerEU ütemtervének központi eleme, amelynek célja az orosz energiától való függőség megszüntetése, miután Oroszország fegyverként használta a gázszállításokat, és ismétlődően megszakította az EU-ba irányuló gázellátást, ami jelentős hatással volt az európai energiapiacra.

A tervezett rendelet célja, hogy 2028. január 1-jéig teljesen megszüntesse az orosz vezetékes és cseppfolyósított földgáz (LNG) behozatalát az unióba.

Az érintett uniós intézmények közötti tárgyalások az Európai Parlament álláspontjának elfogadását követően kezdődhetnek meg – emelték ki a közleményben.

A Tanácsban elfogadott álláspont megerősíti az Európai Bizottság által javasolt 2028-as határidőt, és az orosz gázimport tilalma 2026. január 1-jén lép életbe, átmeneti időszakkal a már megkötött szerződésekre. A 2025. június 17-e előtt kötött rövid távú szerződések 2026. június 17-ig, a hosszú távú szerződések pedig 2028. január 1-jéig maradhatnak érvényben.

A rendelettervezet szigorú engedélyezési eljárást tartalmaz mind az orosz, mind a nem orosz eredetű gázimportokra, valamint előírja a dokumentációk előzetes benyújtását. Az adminisztratív terhek csökkentésének érdekében azonban az EU mentesíti a megbízhatónak ítélt országokból származó importot az engedélyezési kötelezettség alól.

Az elfogadott álláspont szerint a tagállamoknak nemzeti diverzifikációs terveket is be kell nyújtaniuk, amelyek bemutatják, miként kívánják csökkenteni függőségüket az orosz energiától. Azok az országok, amelyek már nem importálnak orosz gázt, mentesülhetnek a terv benyújtása alól.

A Tanács az álláspont szerint előírná továbbá, hogy az Európai Bizottság két évvel a rendelet hatálybalépése után értékelje annak végrehajtását, és szükség esetén javasoljon módosításokat.

(MTI)

