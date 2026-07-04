Most fogjuk megfizetni a korábbi olcsó benzint?

Ezen a héten a hazai üzemanyagárak több napos csökkenés és stagnálás után ismét emelkedtek: a 95-ös benzin átlagára bruttó 7 forinttal literenként 582 forintra nőtt. Bár a hétvégére (szombattól) megállt a drágulás és stabilizálódtak az árak, a benzin ára összességében magasabb lett a múlt heti szinteknél, miközben a nemzetközi nyersolajárak csökkenő trendet mutattak.

Ugyan nem példa nélküli jelenség a piacokon, hogy a nyersolaj (például a Brent) árcsökkenése ellenére a benzinkutakon emelkednek az árak, ám mégis sokan értetlenül állnak az ilyen helyzetek előtt.

Ennek hátterében számos tényező állhat. A legfontosabb, hogy a Hormuzi-szoroson át zavartalanul megindult az olajszállítás, és a Bloomberg adatai szerint a héten már az iráni háborút megelőző forgalom zajlott. Így az olaj ára indokolhatóan esett, ám idő, míg ezek a szállítmányok a finomítókba érnek és üzemanyag készül belőlük.

Tekintve, hogy a benzinkutak nem a napi nyersolajárat fizetik meg, hanem a készterméket, a héten tapasztalt drágulás mögött még a korábbi hetek magasabb beszerzési árai, illetve a finomítók korábbi szerződései állnak.

Érdemes megemlíteni, hogy az utóbbi hetekben erősödött a dollár, ami azért fontos, mivel az olajat és a késztermékeket dollárban jegyzik, a hazai árakat pedig befolyásolja a keresztárfolyam. Ha a forint gyengül a dollárral szemben, az teljesen semlegesítheti a nyersolaj világpiaci árcsökkenését, sőt, drágulást idézhet elő a magyar kutakon.

Az állami szabályozás később visszaüthet!

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Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a hazai szabályozási környezet változását is. A közelmúltban a kormány kivezette az üzemanyagok úgynevezett védett árát, ami átrendezte a hazai kiskereskedelmi árképzést és a piaci szereplők árréseit. Mivel korábban a hatósági árak miatt a benzinkutak – saját bevallásuk szerint – veszteséget szenvedtek el, kicsit sarkítva azt mondhatjuk, hogy most ezt is ki kell fizetni az autósoknak.

Európában is vegyes mozgást láthattunk

Az európai árakat megvizsgálva látható, hogy a magyar árak hasonlóan mozogtak, mint az uniós országok árai. Az EU-s árakat összehasonlító Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezen a héten 9 olyan ország volt, ahol az átlagár a magyarországinál alacsonyabb volt, egy héttel korábban még 10.

A fent említett egy helynyi javítás a régióban történt, így ezúttal három olyan ország volt Közép-Európában, ahol a magyarországinál magasabb átlagárat láthattunk.

A dízel esetében fordított volt a helyzet, az egy héttel korábbi adatokhoz képest egy helyet rontott Magyarország. A Weekly Oil Bulletin adatai szerint az egy héttel korábbi 9 ország helyett most 10 olyan van, ahol a magyarországinál olcsóbban lehet tankolni.

Ugyanakkor ez a magyar árak régiós pozícióját nem befolyásolta, hiszen továbbra is négy-négy olyan országot találunk, ahol olcsóbb és ahol drágább a hazainál a gázolaj.

Az üzemanyagárakon is meglátszik az olcsó olaj?

Ezen a héten az olaj tőzsdei ára jelentős ingadozásokat mutatott, amelyet több gazdasági és geopolitikai fejlemény is befolyásolt. Az árak eleinte emelkedtek, majd a hét közepén visszaestek, végül a hét végére stabilizálódtak. A globális gazdasági kilátások javulása, valamint az Egyesült Államokban közzétett pozitív makrogazdasági adatok hozzájárultak az olajárak emelkedéséhez. Ugyanakkor a vártnál magasabb olajtartalékok és a kereslet lassulása miatt az árak visszaestek a hét közepén.

A Közel-Keleten kialakuló újabb feszültségek, illetve az OPEC+ országok esetleges további termeléscsökkentési tervei szintén hatással voltak az árfolyamokra. A piac érzékenyen reagált a hírekre, ami növelte az árak volatilitását. Összességében ugyanakkor kisebb csökkenést láthattunk.

Bár az olaj árának alakulása miatt indokolt lenne az üzemanyagok árcsökkenése, erre korántsem lehet mérget venni. Már csak azért sem, mert az elmúlt hónapokban világszerte a tartalékok felszabadítása és az adók csökkentése révén tartották alacsonyabb szinten az üzemanyagok árát. Ugyanakkor a kormányok és a készletekért felelős szervezetek deklarált célja a gyors visszapótlás, ami már csak azért is indokolt, mert a közel-keleti béke kapcsán sok a bizonytalanság.

Mindezek miatt az Mfor Üzemanyagár-figyelő legfeljebb kisebb árcsökkenést valószínűsít itthon. A most zajló folyamatok alapján már annak is örülhetünk, ha a következő napokban a héten látott áremelkedést „visszaadja” a piac, és a benzin ismét 580 alatt lesz az autópályákat kivéve mindenhol.

A grafikonok a cikk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.