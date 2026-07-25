Most kiderül, igazat mondott-e Magyar Péter a benzinárakról

Az árak tovább emelkedtek az üzemanyagpiacon, ami nem meglepő tekintve, hogy az olajár is nagyot ugrott a héten. Ez pedig újabb drágulást vetít előre a kutakon. Az olaj ráadásul két hét alatt szaladt fel, hiszen július 10-én még 75 dollár körül volt a Brent tőzsdei jegyzése, csütörtökön pedig már 100 dollár felett is járt a kurzus.

Az árfolyamrobbanás közvetlen kiváltó oka az amerikai–iráni konfliktus eszkalálódása és a közel-keleti háborús helyzet súlyosbodása. A piacok attól tartanak, hogy a régióban zajló fegyveres összecsapások – különösen a húszi erők jemeni tengeri támadásai és az iráni rakétacsapások – veszélyeztethetik a világ olajszállításait. A nemzetközi olajárak emelkedése automatikusan magával húzta a finomított termékek (üzemanyagok) tőzsdei árát, ez pedig a hazai benzinkúti árakat is, így a magyar fogyasztók számára is érezhető lesz a drágulás.

Ráadásul kettős nyomás alakult ki, hiszen a magyar devizára is negatív hatással volt az olaj- és gázáremelkedés: a forint a választások óta nem látott mélypontokra gyengült a dollárral és az euróval szemben is. A gyengülés az olaj importja miatt tovább emeli a forintban számított árakat.

A pénteki áremelést követően a legtöbb kútnál elérte vagy kis mértékben meg is haladta a benzin és a gázolajára is a korábbi hazai hatósági szintet.

Hogy állunk nemzetközi szinten?

Magyar Péter kormányfő említett, napokban tett kijelentése után kifejezetten érdekes megnézni, hogy hogyan viszonyulnak a hazai árak az uniós és a régiós árakhoz. Az Európai Bizottság által gyűjtött adatokat használjuk az összehasonlításhoz, amelyeket hétről-hétre a Weekly Oil Bulletin kiadványban közölnek. Eszerint, míg egy hete nyolc olyan ország volt, ahol a magyarországinál alacsonyabb árak voltak, most csak hét.

Ha a régióban nézzük a magyar árak helyzetét, akkor is azt kell mondani, hogy a feszült nemzetközi helyzet ellenére az olcsóbbak között vagyunk. Azt ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy a legolcsóbbak lennék, hiszen az idézett uniós statisztika szerint Szlovéniában és Horvátországban is alacsonyabbak az árak a szomszédos országok közül.

A Weekly Oil Bulletin rangsorában a gázolajnál még jobb a magyar árak pozíciója! Ennél az üzemanyagnál ráadásul még nagyobbat javult a pozíciónk, mint a benzinnél. Míg egy hete tíz olyan ország volt, ahol a hazainál alacsonyabb árakat láthattunk, most csak öt.

Ez a régiós listában is tükröződik, hiszen a dízel esetében csak két országot találunk, ahol a magyarnál alacsonyabbak az árak. A szomszédos országok közül pedig csupán Szlovákiában lehet olcsóbban gázolajat tankolni.

Az égbe mennek az árak?

Bár a közelmúltban Mfor Üzemanyagár-figyelő többször kitért arra, hogy a finomítói kapacitások miatt a nyersolaj áránál nagyobb mértékben növekedhet az üzemanyagok ára, az alaptermék mozgását mindenképpen érdemes figyelni, hiszen a trendet mégiscsak az szabja meg.

Ebből a szempontból is megnyugtató, hogy pénteken már esett az olaj ára, és a délutáni órákban 97 dollár körül mozgott a Brent. Az elemzők egy része továbbra is 90 dollár fölött látja rövid távon az árat, miközben mások már azt várják, hogy a hirtelen emelkedés után vissza is csúszhat 90 dollár alá, ha nem jön újabb eszkaláció. A 90 dollár egyfajta lélektani és technikai szint egyszerre, még akkor is, ha a sajtó és az átlagemberek számára a kerek 100 dollár sokkal kifejezőbb.

Ha a geopolitikai feszültség nem enyhül, könnyen a 90–100 dolláros sávban maradhat az olaj. Ha viszont a pénteki korrekció mögött az áll, hogy a piac már túlreagálta a legrosszabb forgatókönyvet, akkor a Brent visszamehet 90 alá is, főleg akkor, ha nincs újabb katonai támadás vagy nem erősödik az ellátási zavar.

Magyarországon az ilyen olajár-emelkedés általában néhány napon belül megjelenik a kutaknál, mert a nagykereskedelmi árak gyorsan követik a világpiaci mozgást. Hogy ez a hazai kutaknál miként érvényesül, azt nem lehet pontosan megmondani. Ez attól függ, hogy mennyi ideig marad fenn a mostani olajárszint és hogyan mozdul a forint. Jellemző ugyanis, hogy a hirtelen kiugrások és néhány napos esések nem jelennek meg az üzemanyagok árában.

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint a jelenlegi helyzetben inkább az tűnik valószínűnek, hogy a benzin és a gázolaj ára még tovább kúszik felfelé, de a 100 dollár körüli Brent-ár mellett a gyors és éles áremelés inkább akkor jönne, ha ismét leállna a tankerhajók közlekedése és az ellátási félelmek jelentősen felerősödnének. Így a jövő héten kisebb, 5-10 forintos áremelés ugyan elképzelhető, de ennél drasztikusabb ármozgásra legfeljebb akkor számítunk, ha az olajár töretlenül emelkedik tovább.

A grafikonok a cikk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.