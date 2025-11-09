Most kiderül, mennyit ér Donald Trump kézfogása – egy évre szól vagy az örökkévalóságig?

A magyar kormányfő washingtoni látogatása után a kormányzati szereplők nyilatkozataiból kezd összeállni a kép arról, valójában milyen megállapodások is születtek az Orbán-kormány és a Trump-adminisztráció között. Vannak azonban még mindig homályos részletek – az egyik a kőolajra vonatkozó szankciók alóli mentesség időtartama.

Orbán Viktor ugyanis azt jelentette be, hogy korlátlan időre kapunk mentességet, ezt azonban nemzetközi sajtóértesülések (köztük a Fehér Házból megerősítettek) is cáfolták, egy évben megjelölve a mentesség időtartamát. Ezeket az értesüléseket azóta több alkalommal is cáfolta azóta a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszoló Orbán Viktor szavai alapján úgy tűnik, erre egyelőre egy kézfogás a garancia.

Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli – mondta Orbán Viktor szombaton a repülőn az MTI tudósítása szerint. A miniszterelnök kijelentette:

„én az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.”

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Donald Trump majdnem elintézte a magyar gazdaságot

Egy érdekes adalék, hogy a miniszterelnök szavai szerint a magyar gazdaság meglehetősen súlyos helyzet felé sodródott a Donald Trump által kivetett szankciók miatt: „óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül – ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.”

Hozzátette:

„képzeljék el a magyar gazdaságot, ha ez az energiaszint lett volna, hogy lettünk volna így versenyképesek? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövőjét illetően.”

Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat, de ez egy ilyen szakma, becsap a ménkű, és villámhárítót kell szerezni. Ez a villámhárító tegnap működött – mondta.

Szuverenitásunk most épp az amerikaiak kezében?

Beszámolt arról is, hogy tárgyalásai során kötött az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást, hogy ha bármilyen külső támadás – például spekulációs vagy politkai támadás – érné Magyarország pénzügyi rendszerét, akkor a szavukat adták, hogy ebben az esetben Magyarország pénzügyi stabilitását meg fogják védeni.