3p
Makró Donald Trump Orbán Viktor Gáz Olaj Szankció

Most kiderül, mennyit ér Donald Trump kézfogása – egy évre szól vagy az örökkévalóságig?

mfor.hu

Bár fehér házi információk szerint csak egy évre szól a szankciók alóli mentességünk, Orbán Viktor szerint a kézfogás Trumppal garanciát jelent mindenre. Utólag azért már arról beszél, hogy Donald Trump majdnem térdre kényszerítette a magyar gazdaságot – és arról, hogy a szuverenitásunk addig terjed, hogy amennyiben bajba kerülünk, Amerika megvéd minket.

A magyar kormányfő washingtoni látogatása után a kormányzati szereplők nyilatkozataiból kezd összeállni a kép arról, valójában milyen megállapodások is születtek az Orbán-kormány és a Trump-adminisztráció között. Vannak azonban még mindig homályos részletek – az egyik a kőolajra vonatkozó szankciók alóli mentesség időtartama. 

Orbán Viktor ugyanis azt jelentette be, hogy korlátlan időre kapunk mentességet, ezt azonban nemzetközi sajtóértesülések (köztük a Fehér Házból megerősítettek) is cáfolták, egy évben megjelölve a mentesség időtartamát. Ezeket az értesüléseket azóta több alkalommal is cáfolta azóta a miniszterelnök és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A Magyarország felé tartó repülőúton, a kíséretében utazó újságírók kérdéseire válaszoló Orbán Viktor szavai alapján úgy tűnik, erre egyelőre egy kézfogás a garancia.

Kezet fogtam az amerikai elnökkel, hogy a Magyarországra vonatkozó szankciómentesség időhatár nélküli – mondta Orbán Viktor szombaton a repülőn az MTI tudósítása szerint. A miniszterelnök kijelentette: 

„én az elnökkel kötöttem megállapodást, ő azt mondta, időhatár nélkül mentesítünk benneteket az amerikai szankciók alól, amely a Török Áramlat vezetéket és a Barátság kőolajvezetéket sújtotta volna. Ez tehát nincs.”

Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Ezen múlik, hogy 1 évig vagy az örökkévalóságig tart a mentességünk a szankciók alól.
Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök kézfogása a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. Ezen múlik, hogy 1 évig vagy az örökkévalóságig tart a mentességünk a szankciók alól.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Donald Trump majdnem elintézte a magyar gazdaságot

Egy érdekes adalék, hogy a miniszterelnök szavai szerint a magyar gazdaság meglehetősen súlyos helyzet felé sodródott a Donald Trump által kivetett szankciók miatt: „óvatos becsléssel 1000 forintos benzinártól mentettük meg a magyarokat. Továbbá amikor kezdődik a fűtési szezon, 2,5-3-szor magasabb lenne a gázszámla e nélkül a megállapodás nélkül – ekkora bajtól óvtuk meg a magyarokat.”

Hozzátette:

„képzeljék el a magyar gazdaságot, ha ez az energiaszint lett volna, hogy lettünk volna így versenyképesek? Beláthatatlan következményei lettek volna a munkahelyek, gyárak, vállalkozások jövőjét illetően.”

Nagy bajtól mentettük meg a magyarokat, de ez egy ilyen szakma, becsap a ménkű, és villámhárítót kell szerezni. Ez a villámhárító tegnap működött – mondta.

Szuverenitásunk most épp az amerikaiak kezében?

Beszámolt arról is, hogy tárgyalásai során kötött az amerikai elnökkel egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást, hogy ha bármilyen külső támadás – például spekulációs vagy politkai támadás – érné Magyarország pénzügyi rendszerét, akkor a szavukat adták, hogy ebben az esetben Magyarország pénzügyi stabilitását meg fogják védeni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezekre az adatokra Orbán Viktor is rácsodálkozhat – A hét ábrája

Ezekre az adatokra Orbán Viktor is rácsodálkozhat – A hét ábrája

Látványosan vált egyre jelentősebb gazdasági partnerré az Egyesült Államok.

A propaganda a kitalált veszélyt is sikerként adja el

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést, amit semmi sem veszélyeztetett

A magyar miniszterelnök washingtoni látogatása önmagában is diplomáciai sikernek tekinthető, a propaganda viszont olyan legendáriumot próbál építeni, aminek nem sok köze van a valósághoz.

Komoly ajándék-e ma egy könyv karácsonyra?

Komoly ajándék-e ma egy könyv karácsonyra?

A karácsony előtti szezon hagyományosan a könyvkereskedelem aranykorszaka. Ma is így van ez? Örülünk-e az ajándékba kapott könyvnek és mit olvasunk? Erről próbáltunk meggyőződni bolti őrjáratunkon és kérdezősködni a könyvkiadóknál.

Újabb amerikai fegyverbizniszről beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A magyar-amerikai politikai kapcsolatok megerősödése jó keretet ad a két ország közötti védelmi és katonai együttműködés fejlesztésének, és utat nyit a további védelemipari beruházások előtt is – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Hiába esik az olaj, a kutakon ez nem látszik

Hiába esik az olajár, a kutakon ez nem látszik

Továbbra is ellentmondásosan alakulnak a piacok, hiszen a nyersolaj ára ugyan csökken, a finomított termékeknél ez nem látszódik – derül ki az Mfor Üzemanyagár-figyelő heti elemzéséből. Emiatt a hazai üzemanyagpiacon sem lehet komolyabb áresésre számítani.

Itt van Orbán Viktor bejelentése: Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól

Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott magyar idő szerint este kilenc után Orbán Viktor.

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Éves csúcson a forint az euróval szemben

Nagyot erősödött a forint a dollárral szemben, és az euróárfolyam is 385 alá ment, amire tavaly tavasz óta nem volt példa.

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

240 dolgozóval indult be az új autóalkatrészgyár Vecsésen

A Magna International vecsési gyára 19 milliárd forint értékű beruházás volt, a kormány 3,8 milliárd forinttal támogatta. Az üzemben később 300 ember is dolgozhat.

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Figyelmeztette az S&P Magyarországot: baj lehet az osztogatásból

Az S&P-nél a magyar gazdaság 4,5 százalékos hiányával számolnak idén. Becsléseik szerint az éves GDP 2 százalékát kell szánni Orbán Viktor választás előtti ígéreteire.

Túl magas a hitel törlesztőm, mit tegyek?

Túl magas a hiteltörlesztőm, mit tegyek?

Sokunk számára a lakhatásunkat biztosító ingatlan megvásárlása csak hitellel elérhető. Érdemes már a hitel felvétele előtt hosszú távon megvizsgálni és megtervezni anyagi helyzetünket, átgondolni döntésünket, mert a fizetési nehézség sajnos súlyos következményekkel is járhat. A törlesztéssel kapcsolatos figyelmetlenség, a hitelhez kötődő kedvezmény menet közbeni elvesztése is növelheti a havi törlesztőrészleteket, de akár azzal is szembesülhetünk utólag, hogy erőn felül választottunk hitelt. Ilyen esetekben is többféle mentő megoldás állhat rendelkezésünkre.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168