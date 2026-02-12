6p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Makró Forint Infláció MNB alapkamat

Most lesz csak igazán érdekes a forint piaca

Király Béla
Király Béla

Az elmúlt hetekben rég nem látott szinteken járt a forint, nem csak a gyengélkedő dollárral szemben, de az euró ellenében is. A csütörtöki – kifejezetten kedvező – inflációs adat viszont új helyzetet teremthet. Némileg paradox módon ugyanis megnyitja az utat a forint gyengülése előtt.

Csütörtök reggel közölte a Központi Statisztikai Hivatal a friss adatait, mely szerint a januári fogyasztói árak éves növekedési üteme csupán 2,1 százalék volt, ami az elmúlt nyolc év legalacsonyabb értéke. Az adat annak fényében is kellemes meglepetést jelentett, hogy a legutóbbi, decemberi adat még 3,3 százalékos pénzromlást mutatott. A folyamatok hátterében a nemzetközi agrárárak esése (a nyerstej és a tejtermékek árának zuhanása mellett a húsárak is érdemben csökkentek), az olajár gyengülése és ezzel párhuzamosan az üzemanyagok olcsóbbá válása, a kormányzat adminisztratív beavatkozása (árrésstop) és a KSH néha nehezen követhető metodikája (most például hiába ugrott meg a gáz- és áramfogyasztás, ez a két termékcsoport is lefelé húzta az inflációt) áll. (Az alábbi cikkünkben részletes elemzést olvashat az inflációról:)

Ugyanakkor az alacsonyabb infláció a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára is teret nyit, magával hozhatja a monetáris lazítás lehetőségét is. A jegybank kommunikációja az elmúlt hónapokban egyértelműen arra utalt, hogy adatvezérelt monetáris politikát folytat, vagyis minden kamatdöntést a friss makroadatok alapján hoz meg. A 2022-23-as nagy inflációs hullám után az MNB a magyar fizetőeszköz stabilitása mellett szállt síkra, és ez a tavaly kinevezett elnök, Varga Mihály vezetése alatt is fontos prioritás lett. Így a kormány hiába érvelt a monetáris lazítás (alacsonyabb kamatszint) mellett, a jegybank konzervatív álláspontot képviselt. Az utóbbi időben a kamatokról döntő szervezet, a Monetáris Tanács üléseit követően rendre azt jelezték, hogy addig nem vágnak, amíg a fogyasztói árindex változása tartósan az inflációs célsávba nem kerül. (Az MNB inflációs célja 3 százalék, de ettől kisebb eltérés még megengedhető.)

Nagy kérdés, hogy a következő napokban mi lesz a piaci reakció, hiszen az sem elképzelhetetlen, hogy egyes szereplők most vesznek még magasabb hozamú magyar eszközöket arra spekulálva, hogy egy kamatcsökkenés után ezek árfolyama növekszik. (A kötvények esetén az árfolyam és a hozam normál piaci viszonyok esetén ellentétesen mozognak.) Így az is megmagyarázható lenne, ha növekedne a forint iránti kereslet és ezzel párhuzamosan kis mértékben erősödne a magyar fizetőeszköz.

A következő hetekben, hónapokban viszont inkább ezzel ellentétes mozgásra lehet számítani az infláció miatt. Ez ugyanis, ahogy fent utaltunk rá, lehetőséget teremt az MNB számára egy kamatvágási ciklus elindítására, ez pedig a jelenlegi (például az euróhoz viszonyított) viszonylag nagy kamatkülönbség csökkenését eredményezi. Ez pedig a forint vonzerejét csökkentheti – ami végső soron a forint gyengüléséhez vezethet. Itt persze nagyon fontos, hogy a jegybank milyen ütemben vágja a kamatokat, ha 25 bázispontos (0,25 százalékos) lépések lesznek, ráadásul egy-egy kamatcsökkentést csak tényleg kedvező adatokra reagálva lépnek meg, akkor komolyabb gyengülést vélhetőleg nem látunk majd. Ha ennél nagyobb lépésközzel vágnak (50-100 bázispont) akkor viszont a mostani 380 alatti szintről akár 390 környékére is felugorhat az euró árfolyama.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A globális folyamatokra is figyelni kell

Persze a magyar gazdasági folyamatok nem önmagukban fogják meghatározni a forint árfolyamát, legalább ennyire fontos lesz, hogy a geopolitikai viszonyok hogyan alakulnak vagy a globális makrotényezők és monetáris viszonyok miként változnak.

Ezen tényezők közül az egyik legfontosabb a dollár árfolyamának alakulása, hiszen a hét elején az amerikai fizetőeszköz erősödése indította el a forint kisebb gyengülését. A dollár pedig szinten a politikai, gazdasági és monetáris történések és várakozások alapján mozoghat. A befektetők kifejezetten „érdeklődve várják” az amerikai jegybank (Fed) elnökének cseréjét, Kevin Warsh májusban foglalja el posztját és előzetesen nem egyértelmű, hogy mennyire lesz szigorú és következetes. A mostani elnök, Jerome Powell ugyanis azért vált az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak az egyik fő ellenségévé, mert nem volt hajlandó a politikus kívánalmainak megfelelően csökkenteni a kamatokat.

Előzetesen úgy tűnik, hogy az utód, Warsh sem csak egy bábu kíván lenni, így a Fed monetáris politikája körüli bizonytalanság továbbra is fennállhat. A gazdasági növekedés ugyanis jó és részben az amerikai munkaerőpiaci adatok is kedvezőek voltak, így ezek nem indokolnak kamatcsökkentést, ám a piac konszenzusa szerint 2026 folyamán így is mérséklődhetnek a Fed kamatszintek. Ha azonban a mostani dollárgyengeség megfordulna és a zöldhasú érdemben erősödni kezdene, az tradicionálisan a kisebb devizák számára inkább rosszat hozna. Ha tehát a piac úgy ítéli meg, hogy a Fed vezetése továbbra is a monetáris szigor mellett teszi le a voksát, az a forintot is gyengíthetné.

Ráadásul egy másik nagy deviza, a jen körül is izgalmas időszak alakulhat ki, ami hatással lehet a fejlődő piaci devizákra, így a forintra is. A japán választásokon elsöprő győzelmet arató kormánypárt ugyanis a gazdaság erős támogatását ígéri, ami érdemi költségvetési hiányt és növekvő adósságot jelent. Ezt pedig könnyen lehet, hogy csak magasabb kamatokkal lehet finanszírozni. A Bank of Japan (BoJ) 2025 végén emelte a kamatot történelmi szintre, de további emelések sem kizártak 2026-ban, ami fokozza a hozamkülönbséget a japán és más fejlett piacok között.

Talán meglepő, de a jen – főleg a forint mostani stabilitását látva – kifejezetten heves mozgásokra volt képes az utóbbi egy évben, igaz összességében gyengülést láthattunk. Ugyanakkor a BoJ nagyon durva, a piacokat is megrengető beavatkozásokra képes, mivel a dollár/jen árfolyam a kulcsszintnek tekinthető 160-as szinthez közelít, nem kizárt, hogy hasonló lépést láthatunk valamikor a közeljövőben. A szakértők szerint ha a jen érdemben erősödne a dollárral szemben (akár a jegybank lépése miatt), az csökkentheti a globális kockázatvállalási kedvet, ami a fejlődő piaci devizák ellen hatna, így a forint gyengülését is eredményezhetné.

Bár nagyon sok a bizonytalanság, összességében a lehetséges magyar kamatcsökkentés és a globális monetáris folyamatok miatt inkább forintgyengülés valószínűsíthető. Ugyanakkor ez a mostani kilátások alapján csak kisebb mértékű lehet, ami nem indokolja, hogy a nyári utazáshoz már most megvegye valaki a valutát. Ennek mértéke ugyanis könnyen elmaradhat attól, amit a forint kamatkülönbözete (vagyis az elérhető hozam, ha addig lekötjük a pénzünket) biztosít.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Óriási pofont kaphat a magyar kormány – akár 10 milliárd eurót vissza kell fizetni?

Óriási pofont kaphat a magyar kormány – akár 10 milliárd eurót vissza kell fizetni?

Rendkívüli jogi vélemény készült el.

Segélyvonalat indítottak a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

Segélyvonalat indítottak a gödi Samsung-gyár dolgozóinak

Lépett a Magyar Szakszervezeti Szövetség az ügyben.

Hiába a „béke embere” vezeti, sosem volt még ilyen jól az amerikai hadiipar

Hiába a „béke embere” vezeti, sosem volt még ilyen jól az amerikai hadiipar

Nem csak az elhúzódó orosz-ukrán háborúval és az októberig tartó gázai konfliktussal magyarázható, hogy soha nem látott eredményeket értek el tavaly az amerikai hadiipari cégek. Donald Trump intézkedései is alaposan hozzájárultak az Egyesült Államok védelmi iparának szárnyalásához, ami idén tovább folytatódhat. Európa ugyanis csak most kezd el igazán fegyverkezni, és egy ideig biztosan nagy amerikai segítségre lesz szüksége ehhez.

Nem akármilyen terhet rakott a friss infláció Varga Mihályék vállára

Nem akármilyen terhet rakott a friss infláció Varga Mihályék vállára

Közel nyolc éve nem mért olyan alacsony éves alapú inflációt a KSH, mint 2026 januárjában. A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal emelkedtek, ennél alacsonyabb, 2 százalékos ütemet 2018 márciusában láttunk legutóbb. A kormány ennek ellenére bejelentette, hogy 3 hónappal, 2026 májusig meghosszabbítja az árréscsökkentést. A legnagyobb kérdés pedig, hogy a Magyar Nemzeti Bank februárban kamatot csökkent-e, amire legutóbb 2024 szeptemberében volt példa.

Váratlan bejelentés érkezett a 2Connect és a Yettel új kapcsolatáról

Váratlan bejelentés érkezett a 2Connect és a Yettel új kapcsolatáról

Ez a piaci modell ösztönzi és hatékonyabbá teszi az infrastruktúra-fejlesztést.

Meghosszabbítják az árrésstopot 3 hónappal

Meghosszabbítják az árrésstopot 3 hónappal

Február végén lejárt volna az intézkedés határideje.

Megjött az adat, amire vártunk: óriásit csökkent a magyar infláció

Megjött az adat, amire vártunk: óriásit csökkent a magyar infláció

A fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg 2026 januárjában az egy évvel korábbi értéket, a decemberi 3,3 százalékot követően. Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedett az infláció az év első hónapjában. 

Hatalmas sztrájk béníthatja meg fél Európát

Hatalmas sztrájk béníthatja meg fél Európát

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt.

A fideszes Kubatov Gábor kihagyta MLSZ-ellenes cégét a vagyonnyilatkozatából

Kubatov Gábor kifelejtett valami fontosat a vagyonnyilatkozatából

A Fradi elnöke novemberben alapította meg a Magyar Labdarúgó Liga Nonprofit Kft.-t, de a parlamenti dokumentumokban ez nem szerepel. Megnéztük a képviselők vagyonnyilatkozatát céges szempontból.

A Mester utca látványterve

Több mint egymilliárd forintból újítják fel a Mester utca belső szakaszát

Biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés, az átmenő forgalom csökkentése: ez vár a Mester utcára a következő másfél évben. A nagyberuházást a Colas Építőipari Zrt. nyerte el.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168