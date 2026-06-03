4p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Klasszis Klub Podcast Videók Virág Barnabás

Most már jöhet a kamatcsökkentés? Ezt is kérdezzük Virág Barnabástól a Klasszis Klub Live-ban

mfor.hu

A Magyar Nemzeti Bank 2020-2025 közötti alelnöke, jelenlegi jegybankelnöki tanácsadója június 11-én, csütörtökön délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

A június 11-én, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek  természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

>> Jelentkezzen most!

Lendületben a forint. Míg 2024 novemberének végén egy euróért még 416 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon, addig most, június elején kevesebb mint 355-öt, de a hazai fizetőeszköz euróárfolyama volt már közelebb a 353-as szinthez is. Ez öt éve nem látott magasság a forint számára, egyúttal valamivel több mint másfél év alatt közel 15 százalékos erősödés.

Furcsa ezt megtapasztalni, hiszen másfél évtizeden át hozzászokhattunk ahhoz, hogy a pénzünk külföldi devizákban kifejezve egyre kevesebbet és kevesebbet ér, az Orbán-kormány és a Magyar Nemzeti (MNB) tudatos forintgyengítő, leértékelő politikája következtében.

A fordulat egyértelműen Magyar Péter felbukkanásának tudható be, az általa vezetett Tisza Párt egyre növekvő népszerűsége, potenciális választási győzelme hatására a hazai fizetőeszköz euróval szembeni árfolyama előbb benézett a 400-as lélektani határ alá, majd onnan fokozatosan araszolgatott lefelé. Hogy aztán a rendszerváltás óta nem látott arányú ellenzéki siker hatására még jobban felértékelődjön a forint.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Ami, mondhatni, pont jókor jött, a nyári szezon kezdete előtt, amikor sokan külföldnek veszik az irányt. Számukra kedvező, hogy jóval olcsóbban tudnak venni eurót vagy dollárt, mint egy évvel korábban.

A vállalatok már nem örülnek egyöntetűen. Közülük is azok, amelyek exportálnak, főleg, ha bevételeik nagy része a termékeik, szolgáltatásaik külföldi értékesítéséből származik. Értelemszerűen azok járnak a legrosszabbul, akik nem készültek fel a forint ily mértékű erősödésére, azaz nem kötöttek úgynevezett fedezeti ügyletet, amely során egy rögzített áron tudják eladni a devizabevételeiket. De még azok is bajba kerülhetnek, akik fedeztek, csak nem ahhoz közeli árfolyamokon, amelyekre elért a forint – ekkora erősödésre ugyanis kevesen számítottak, a többség a 370-es eurószintet tartotta a plafonnak.

Ám a forintot nemcsak a kormány-(rendszer)váltással szembeni várakozás erősítette, hanem az európai összevetésben magas jegybanki alapkamat is. Ami alapvetően az utóbbi években kétszer is, 2023 elején és 2025 elején az EU-ban rekordmagas infláció elleni küzdelemhez volt elengedhetetlen.

Virág Barnabás június 11-én, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Virág Barnabás június 11-én, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége
Fotó: MNB

Egy ideje viszont már alacsonyabb a hazai fogyasztóiár-index. Pechünkre pont akkor, amikor a közel-keleti geopolitikai feszültség miatt lezárt Hormuzi-szoros az energiaellátást nehezítette meg, ami az árak emelkedésén keresztül egész Európára inflációs nyomást helyez. Ezzel magyarázható, hogy bár az MNB 16 havi mozdulatlanság után februárban kamatot csökkentett, ezt az azt követő három ülésén óvatosságból nem folytatta.

Kérdés, az új kormány által eddig megismert, az elődjétől merőben eltérő új gazdaságpolitika, az euróbevezetés kilátásba helyezése és ami talán a legfontosabb, az EU-s pénzek felszabadítása mennyire változtathat a Monetáris Tanács hozzáállásán.

Erről is kérdezzük Virág Barnabást, az MNB 2020-2025 közötti alelnökét, jelenlegi jegybankelnöki tanácsadóját a Klasszis Klub következő adásában. Meg természetesen a hazai monetáris politika mozgásterét befolyásolni képes világgazdasági folyamatokról, a vámháborúról, Kína szerepéről, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed elnökváltása utáni kilátásokról, valamint arról, mi változhat az Európai Központi Bankot vezető Christine Lagarde mandátumának 2027. októberi lejárta után.

Szokás szerint azonban nemcsak mi, hanem olvasóink, nézőink is kérdezhetnek vendégünktől.

Várunk tehát mindenkit szeretettel az online térben június 11-én, csütörtökön 15:30-kor.

>> Jelentkezzen most!

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Hátrányból indul a forint szerda reggel

Hátrányból indul a forint szerda reggel

Az euró 355 fölé, a dollár 305 fölé drágult az éjjel. Egyedül a svájci frankkal szemben javult az árfolyam.

Kapitány István szerint az uniós pénzek révén biztonságosabb, korszerűbb és erősebb Magyarország alapjait lehet lerakni.

Uniós pénzeső: nagy lehetőség előtt a magyar energiapiac

A sikeres brüsszeli tárgyalások után a hétvégén Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter is megnyilvánult. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek révén 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Ez akár jelentősen javíthatja a magyar energiabiztonságot, de rosszul is el lehet költeni ezt a pénzt.

Karácsony Gergely az Mfornak: „Az uniós forrásokat elhozni sem könnyű, felhasználni pedig még nehezebb”

Karácsony Gergely az Mfornak: „Az uniós forrásokat elhozni sem könnyű, felhasználni pedig még nehezebb”

A magyar önkormányzati rendszer új stratégiájáról tartott sajtótájékoztatót a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ), amely szerdán ül le tárgyalni a kormány vidék- és településfejlesztési miniszterével. A szövetségtől azt is megtudtuk, hogy mi az önkormányzatok terve az iskolák jövőbeli fenntartásáról és hogy a feloldott európai uniós források mekkora lehetőséget jelenthetnek Budapest számára.

Magyar Péter bedobta: legyen Németország is a V4-ek tagja?

Közös sajtótájékoztatót tartott a német kancellárral.

Vitézy Dávid már költené is az uniós pénzt: 2029-re ígér új HÉV-eket

Vitézy Dávid már költené is az uniós pénzt: 2029-re ígér új HÉV-eket

42 új járművet vennének.

Mi történik? Magára talált az európai elektromosautó-piac

Mi történik? Magára talált az európai elektromosautó-piac

Soha ilyen magas piaci részesedést nem mértek még.

Vége a szép napoknak a benzinkutakon

Vége a szép napoknak a benzinkutakon

Itt van, mire számíthatunk szerdán.

Elárulták az elemzők, hogyan javíthatják az uniós források a magyar gazdaság kilátásait

Elárulták az elemzők, hogyan javíthatják az uniós források a magyar gazdaság kilátásait

A korábban zárolt, 16,4 milliárd eurónyi európai uniós forrás feloldása ellenére az elemzők nem módosították érdemben felfelé az idei évre várt magyar gazdasági növekedés ütemét. Az iráni háború miatti energiaválság negatív hatásai ugyanis ezzel nem szűntek meg. Nagy kérdés emellett, hogy meddig tartanak ki Magyarországon az április 12-i választások óta tartó „mézeshetek”. Elemzői körkép az első negyedéves GDP-adat kapcsán.

Új részletek derültek ki a költségvetésből hiányzó százmilliárdokról

Új részletek derültek ki a költségvetésből hiányzó százmilliárdokról

A számvevőszék szerint sincs minden rendben.

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Elárulta a szakértő, hogy mit lehetne tenni a támogatott hitelek rendszerével

Magyarországon több mint 50 kamattámogatott hiteltermék létezik, ami jelentősen torzítja a piacot. A laptársunk, a Privátbankár által megkérdezett szakértő szerint szükség lenne a paletta egyszerűsítésére, miközben vannak olyan hitelcélok, amik továbbra is igénylik az állami beavatkozást.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG