Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Most mindent megtudunk a jegybanki alapítványokról és a magyar gazdaság vesszőfutásáról?

Gáspár András
Gáspár András
közgazdász, a kiadó lapigazgatója

Veszprémben rendezi meg a Magyar Közgazdasági Társaság a 63. Közgazdász-vándorgyűlést, amelynek nyitó plenárisán Varga Mihály jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felszólal.

A jegybankelnök és a nemzetgazdasági miniszter mellett Windisch László ÁSZ-elnök és Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke is felszólal. A Pannon Egyetemen megrendezett eseményről a helyszínről tudósítunk.

Nem lehet többé a gyenge forintra játszani

Nem lehet a felzárkózást az árfolyam leértékelésére alapozni - közölte Varga Mihály, hiába volt korábban az a hit, hogy a gyenge forint kedvez az exportnak. A 2020-as évekre az árfolyambegyűrűzés mértéke a kétszeresére nőtt és gyorsabb is lett; a turbulenciákat ezért igyekeznek mérsékelni. 2024 elején a forint elszakadt a többi régiós devizától, nagyobb mértékben gyengült; mostanra viszont ez a divergencia csillapodott, a forint együtt mozog a régióval. A stabil árfolyam hatásai pedig az MNB szerint egyre markánsabban látszanak a beszerzési árakban is.

A piacnak bejön a Varga Mihály-féle stabilitás

Ami a jegybank teendőit illeti: a múltból jól látszik, hogy a magas infláció a leginkább negatív hatást jelenti egy gazdaság, így a magyar gazdaságra is. Röviden: a magas infláció alacsony gazdasági növekedést okoz - a jegybank nem csak jogszabályi, hanem józan racionalitási okokból is törekszik ezért az árstabilitás elérésére. Március óta a jegybank munkáját egy stabilitás-orientált szemlélet és kommunikáció jellemzi, Varga Mihály szerint a piac ezt díjazza, ami a forint stabil árfolyamán is meglátszik. Az infláció elleni küzdelem azonban még nem ért véget. Varga Mihály nemzetközi elemzői véleményeket mutatott be arról, hogy a piac észleli a jegybank stabilitásra törekvését.

Jobban járt, aki forintban takarított meg

A vállalati hitelezés továbbra sem pörög igazán, a bővülés visszafogott. A vállalatok a bizonytalan környezetben óvatosak, és egyébként is lenne pénzük a beruházni, emiatt egyelőre nem látszik a fordulat a beruházási hiteleknél.

Feltette a kérdést: vajon forintban vagy devizában érte meg jobban megtakarítani az elmúlt egy évben? Meg is válaszolta: mind részvény, mind befektetési alap, mind állampapír tekintetében azok jártak jobban, akik forintban takarítottak meg, a visszatekintő hozamok ezt igazolják.

Drágulnak a lakások, de kedvezményes hitelből lehet fizetni a magasabb árakat

A folyó fizetési mérlegben és a külső egyensúly alakulásában javuló környezetet lát a jegybankelök, ahogy a költségvetés elsődleges egyenlege is jelentősen javult az elmúlt 4 évben Varga Mihály adatai szerint. Az Otthon Start program pedig élénkíti a lakossági hitelezést és a lakáspiacot is. Az éves lakásár-dinamika korábban is jelentős volt: a 2. negyedévben az országos átlag közel 16, a budapesti bő 24 százalékkal emelkedett, ezt ellensúlyozhatja Varga Mihály szerint a program segítségével felvehető kedvezményes hitel.

A vállalatok elkezdtek reagálni a gyenge gazdasági teljesítményre

Varga Mihály a növekedési problémákra is kitért. Magyarország az EU-rangsor hátsó harmadában van; nem csak az EU, hanem a V3 régió (Csehország, Lengyelország, Szlovákia) átlaga alatt. A magyar gazdaságot jelenleg a fogyasztás húzza, ebben jól teljesítünk, a beruházások állapotát viszont kritikusnak nevezte a jegybankelnök. A beruházások alacsony szintjének okaként a vállalkozások a magas árszínvonalat jelölik meg. 

A munkaerőpiac ellenállónak bizonyult a válságokkal szemben - a dekonjunktúrára azonban a vállalatok is elkezdtek reagálni. A foglalkoztatottak száma 1 százalékkal csökkent a második negyedévben - pánikba nem kell esni, szezonális okok is vannak a háttérben, de látszik, hogy a vállalkozások elkezdtek alkalmazkodni a gazdaság állapotához.

Túl nagy inflációra számít mindenki

A bérfelzárkóztatás fontos, a bértárgyalások során azonban figyelembe kell venni a gazdaság teljesítőképességét is - hívta fel a figyelmet Varga Mihály. A magas infláció egyre inkább kelet-közép-európai problémává vált - a német gazdaság gyengélkedésének, az orosz-ukrán háborúnak és a háború miatt bevezetett szankcióknak is van ebben szerepe. 

Az infláció mellett az inflációs várakozásokkal is foglalkozni kell, le kell őket törni - az árstabilitás megteremtéséhez szükséges lenne a várakozások csökkentése és horgonyzása. Jóval a tényinfláció fölött vannak jelenleg a várakozások - akkorák most, mint 2022 elején, pedig akkor 8 százalék volt a tényinfláció (jelenleg pedig 5 százalék alatti). 

A magas államadósság még jobban fog fájni

Az államadósságok szintje jelentősen megemelkedett - tartósan magas külső hozamkörnyezetre kell berendezkednünk ebből következően Varga Mihály szerint. Komoly többletkiadásokra, nagy költségvetési terhekre kell felkészülniük azoknak az országoknak, ahol magas az államadósság

Európa a nagy vesztes

Tavaly ősz óta még bizonytalanabb lett a világ Varga Mihály szerint: 2024-ben még a "soft landing"-ben reménykedett mindenki, mára viszont megrekedt a dezinflációs folyamat, a kiszámíthatatlanság pedig felerősödött. A Jelenleg is 21 OECD-ország van a cél fölött az infláció, 8 országban a cél közelében jár, 8 oszágban pedig a cél alatt - az áremelkedés üteme tehát sok országban a jegybanki célok fölött ragadt. A 2020-as évtized lassuló világgazdasági növekedést hozott: a legfontosabb erőközpontok tartósan a korábbi évtizedek teljesítménye alatt vannak. Amerika úgy-ahogy tartja magát, Európa azonban komoly versenyképességi és növekedési problémákkal küzd - a mi kontinensünk a nagy vesztes a jegybankelnök szerint. A német adminisztráció, bürökrácia a támogatások visszafogásához szokott hozzá az elmúlt évtizedekben - a fiskális élénkítésben így nem lesz gyors váltás Németországban. Közben a kínai gazdaság is jelentősen lassult, stabilitási problémák is felmerültek.

Varga Mihály: Stabilitás bizonytalan környezetben

Pleschinger Gyula MKT-elnök bevezetőjéből kiderült: Varga Mihály a rendszerváltás óta eddig minden Közgazdász-vándorgyűlésen részt vett és előadást is tartott. A jegybankelnök mostani előadásának címe: Stabilitás bizonytalan környezetben. A világgazdasági helyzetképet, a magyar gazdaság főbb mutatóit valamint a stablitás, a bizalom és az MNB viszonyát járja majd körül.

Lenne miről beszélni

Az elmúlt években a szokásosnál is nagyobb várakozás előzte meg a Közgadász-vándorgyűlés nyitó plenáris ülését: borítékolható volt ugyanis, hogy a jegybankelnöki megbízatásainak utolsó éveit töltő Matolcsy György kritikákkal illeti majd a kormányt. Ez így is történt - Matolcsy súlyos állításaira azonban sem a tavalyi előadásban, sem a tavalyelőtti panelbeszélgetésben nem támadott vissza érdemben Varga Mihály akkori pénzügyminiszter.

A felállás mostanra nagyot változott: Varga Mihály immár jegybankelnökként vesz részt a vándorgyűlésen, az MNB szekrényéből pedig már regnálása első hónapjaiban súlyos csontvázak zuhantak ki, amelyek Matolcsy György idejében kerültek oda. Amit a gazdasági sajtó éveken keresztül sulykolt eredménytelenül a jegybanki alapítványokról, arról kiderült, hogy valóban igaz lehetett. Az ügyben nyomozás és vizsgálat folyik, közpénz-százmilliárdok sorsa vált kérdésessé. Vajon kitér-e beszédében ezekre a kínos ügyekre Varga Mihály - esetleg az őt korábban személyesen is súlyos kritikákkal említő Matolcsy György nevét is megemlíti? Vagy csak egy "hűvös", szakmai kitekintést kapunk a monetáris politika kilátásairól, teendőiről?

A jegybankelnököt követően Nagy Márton áll a mikrofon elé. A nemzetgazdasági miniszter nincs könnyű helyzetben: semmi sem lett az idén beharangozott gazdasági csodából. Nemhogy repülőrajt nem történt, még az 1 százalékra csökkentett GDP-növekedési terv teljesüléséhez is kisebbfajta csoda szükségeltetne. Gyakorlatilag 2022 közepe óta nem képes növekedést produkálni a magyar gazdaság. A Nemzetgazdasági Minisztérium a keddi GDP-adatokról nem is adott ki kommentárt - a miniszternek viszont most lesz lehetősége megmagyarázni a bizonyítványt.

