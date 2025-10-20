Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Gáz Olaj Oroszország Szankció Szijjártó Péter

Most tényleg elpattant a húr Szijjártó Péternél

mfor.hu

Kemény szavakkal ostorozza az elfogadott uniós tervet az orosz energiáról való leválásra.

Magyarország minden politikai és jogi eszközt igénybe fog venni annak céljából, hogy megakadályozza az orosz energiaimport betiltását célzó REPowerEU-javaslat elfogadását az Európai Unióban – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Luxembourgban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Európai Unió külügyi és energiaügyi tanácsülését követő sajtóértekezletén elmondta, hogy tárgyaltak az orosz energiaimport betiltásáról szóló javaslatról is, aminek semmifajta energetikai, szakmai, biztonsági vagy gazdaságossági oka nincs, kizárólag politikai és ideológiai okai vannak.

„És az Európai Bizottságnak halvány lila segédfogalma nincsen arról, (…) hogy milyen következményei lesznek ennek az intézkedéscsomagnak egyes európai országokra nézvést”

- fogalmazott.

„Kiábrándító volt, hogy az Európai Unió energiaügyi biztosa körülbelül öt mondatot bírt mondani erről a csomagról előterjesztésként, s körülbelül ugyanannyit zárszóként. Semmifajta szakmai okot meg nem jelölve, kizárólag politikai frázisokat és propagandát puffogtatva” – emlékezett vissza, hozzátéve, hogy Dan Jorgensen egy ponton el is hagyta az üléstermet.

Sérelmezte azt is, hogy több résztvevő „kimondta világosan, hogy a politikai, ideológiai szempontoknak elsőbbséget kell adni a valósághoz, a realitáshoz képest”.

„Az égegyadta világon senkit az Európai Bizottságban vagy itt Luxemburgban nem érdekel, hogy milyen hatása van az energiaellátás biztonságára ennek a javaslatnak. Ezek után európai uniós szolidaritásról minket senki ne oktasson ki” – mondta.

Illetve figyelmeztetett, hogy a csomagot az EU jogszabályainak nyílt, durva megsértésével akarják majd keresztülnyomni, hiszen ez valójában egy szankció, ekképpen pedig egyhangú döntésre lenne szükség, nem lenne elég a minősített többség.

„Úgyhogy ezek után mindenfajta jogállamisági kritikát Brüsszel részéről nyugodtan zárójelbe lehet tenni”

- vélekedett.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy majdnem minden tagállam képviselője eldicsekedett azzal, hogy ők már rég kiiktatták az orosz energiahordozókat a saját nemzeti energiamixükből. „Kérdezem én, akkor minek kell ez az egész csomag? Ennek a csomagnak a valós, reális hatása mindösszesen annyi, hogy megölik Magyarország és nagyrészt Szlovákia energiaellátásának biztonságát” – jegyezte meg.

„És akkor jöttek azzal is, hogy nem szabad etetni, pénzzel finanszírozni Oroszország háborús gépezetét. Könyörgöm, amit mi magyarok az orosz olajért és az orosz földgázért fizetünk, az az orosz GDP-nek alig 0,2 százaléka. Ugye senki nem gondolja komolyan azt, hogyha az orosz GDP 0,2 százalékának megfelelő pénzünket nem kapják meg, akkor majd Ukrajna meg fogja nyerni ezt a háborút vagy Oroszország térdre készül?”

- tette fel a kérdést.

„Ez a javaslat elvágja a biztonságos és megbízható szállítási útvonalakat Magyarországtól, elvág tőlünk megbízható szállítókat, és súlyos függőségi helyzetbe hoz minket, monopolhelyzetbe rakva bizonyos országokat és vállalatokat” – hangsúlyozta.

Valamint rámutatott, hogy a csomag egyik fő indoka a diverzifikáció volt, márpedig ezzel a jelenlegi két olajvezeték közül egyet kiiktatnának Magyarország esetén, a megmaradó pedig ömagában nem tudná ellátni hazánkat, ráadásul az ukrajnai háború kitörése óta duplájára is emelték itt a tranzitdíjakat.

„A legutóbbi tesztnél 24 óra alatt két olyan műszaki hibát detektáltunk, ami miatt végülis csak egy órán keresztül tudott maximális nyomáson teljesíteni a cső” – húzta alá.

„A földgáz esetében pedig pontosan tudjuk, hogy miután Ukrajna megszakította a tranzitot, kiesett 18 milliárd köbméternyi bejövő kapacitás. Most ha a Török Áramlatot is el kell vágni, az 8,5 milliárd kieső kapacitás. Egy olyan országból 26,5 milliárd köbméternyi éves bejövő kapacitást elvágni, amelynek az éves fogyasztása 9 milliárd köbméter körül van, mutatja a javaslatnak az esztelenségét”

- jelentette ki.

Majd bejelentette, hogy Magyarország ezért természetesen nemmel szavazott a kezdeményezésre, az Európai Unió Tanácsa azonban ennek ellenére is elfogadta az álláspontját minősített többséggel. „Most kezdődik az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel az úgynevezett háromoldalú egyeztetés, amelynek végén majd újra egy végső döntésre vissza fogják hozni ezt a javaslatot a Tanács elé” – tudatta.

"Szeretném világossá tenni, hogy mi meg fogjuk védeni a magyar embereket. Mi meg fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát és meg fogjuk védeni a rezsicsökkentés eredményeit. Nem engedjük, hogy Brüsszelből brutális áremelést zúdítsanak a magyar emberek nyakába. Nem fogjuk engedni, hogy Ukrajna miatt a magyar embereknek a sokszorosát kelljen fizetniük a rezsire, mint most.

Ezért minden politikai és minden jogi eszközt igénybe fogunk venni annak érdekében, hogy megakadályozzuk ennek a jogszabálynak az elfogadását"

- összegzett a miniszter.

(MTI)

