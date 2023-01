Most tényleg nagyot változott az életünk: mutatjuk, miért!

Minimálbér, garantált bérminimum

Ha új év, akkor új bérmegállapodás, ez 2023-ban sincs máshogy, hiszen január elsejétől a bruttó minimálbér összege Magyarországon 232 ezer forint, a garantált bérminimum pedig 296 400 forintra emelkedett.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor kihirdette: tényleg megvan a 2023-as minimálbér A Magyar Közlönyben is megjelent, így ez már hivatalos.

Nyugdíjemelés

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy 15 százalékos nyugdíjemelést kapnak januártól a nyugdíjasok – emlékeztet a kormány.hu. Arról, hogy mikor érkeznek 2023-ban a nyugdíjak, ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikk Várja már a nyugdíjat? Februárban korábban érkezik, és még jár is majd hozzá valami Itt vannak a nyugdíjfizetés dátumai, valószínűleg sajnos sokan fogják üres pénztárcával várni őket.

A 15 százalékos nyugdíjemelés kapcsán ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ahogy lapunk korábbi cikkében kiszámolta, a korrekció mértékét alul kalkulálta a kormány, így a rendkívül magas infláció teljes egészében felfalja a nyugdíjasoknak juttatott pluszt:

Kapcsolódó cikk Már most baj van: semmit sem ér Orbán Viktorék nyugdíjemelése Még ha nem is szándékosan, de a jelek szerint spórolt az Orbán-kormány a nyugdíjemelésen.

Megszűnt a fizetési moratórium

A koronavírus-járvány 2020-as magyarországi kirobbanása után bevezetett egyik kormányzati intézkedés a lakossági és vállalati hitelmoratórium volt, amit többször is meghosszabbítottak. A kormány.hu oldalon szereplő indoklás szerint azonban mostanra annyira lecsökkent a moratóriumban lévők száma, hogy nem látták indokoltnak a további hosszabbítást, így december 31-én kifutott az intézkedés hatálya. Az ugyanakkor kikötésre került, hogy a törlesztőrészletek a moratórium kivezetése után sem emelkedhetnek.

Kapcsolódó cikk Januártól megszűnik a hiteltörlesztési moratórium A kormány nem hosszabbítja meg a fizetési moratórium év végével lejáró hatályát - jelentette be keddi közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

Változás az apaszabadság terén

Az év a szabadságolás területén is újdonságot hozott, ugyanis az apáknak ezentúl a gyermekszületés után a korábbi öt nap helyett már tíz nap jár – ezt legkésőbb a szülést követő második hónap végéig vehetik ki, a törvényi rendelkezés szerint akkor kell kiadnia a munkavállalónak, amikor a dolgozó kéri.

Kapcsolódó cikk Apaszabadság: a szakszervezetek reagáltak a kormány terveire Több ponton is mást szorgalmaznának, mint ami a tervezetben szerepel.

2023-ban egy negatív változás is történt ezen a téren, ugyanis a korábbiakkal ellentétben az apaszabadság teljes idejére nem jár a fizetés 100 százaléka, csak az első öt napon, utána viszont a fizetés 40 százalékára csökken a távolléti díj.

Gyed, diplomás gyed

A minimálbér változása lavinaszerűen mindig más változtatásokat is magával hoz, így többek közt a gyermekgondozási díj számításában is változást hozott a január. Az államkincstár honlapján elérhető információk szerint a gyed maximuma kétszeresének 70 százaléka, ami nem lehet több a mindenkori minimálbér kétszeresének 70 százalékánál – ez utóbbi összeg 2023-ban az emelés hatására bruttó 324 800 forintra nőtt.

Szintén változott a diplomás gyed összege is, a felsőoktatásban résztvevő, szülő nők számára kitalált támogatási forma az alapképzésben részt vevő, vagy 1 éven belül részt vett hallgatóknál a minimálbér 70 százalékának megfelelő összeg, ami 2023-ban bruttó 162 400 forint; míg a mesterképzésben tanulóknál a garantált bérminimum 70 százalékával számolódik a diplomás gyed, ez idén 207 480 forint.

Gyermekvállalási juttatások

Január elsejétől élesedett az a kormánydöntés is, amelynek alapján mostantól azon 30 év alatti nők számára, akik felsőoktatási tanulmányaik alatt, vagy az annak befejezését követő két évben gyereket szülnek, elengedik a teljes tartozását.

A pénzosztogatásnak ugyanakkor még nincs vége, hiszen szintén az idei évtől érvényes az Orbán Viktor által az évzáró Kormányinfón bejelentett kiterjesztett szja-mentesség is, amelynek alapján a 25 éven aluli fiatalok számára elérhető adómentességet a gyermeket vállaló nőknél kiterjesztették, szintén 30 éves korig.

A Pénzcentrum idézte Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárának azon kijelentését, miszerint emellett a gyermekvédelemben dolgozók speciális pótlékát ötszörösére emelte a kormány, a nevelőszülők pedig 25 százalékkal megemelt nevelési ellátmányt kapnak.

Mi változott 2023 elején? Fotó: Depositphotos

További adóváltozások

A gyermeket vállaló 30 éves koráig kiterjesztett mentesség mellett más újdonságokat is hozott a 2023-as év. Az AdóZóna összefoglalta az egyéni vállalkozókat érintő fontosabb változásokat, elsőként azt, hogy január elseje óta előnyösebb feltétellel választhatják az átalányadózást, ez ugyanis mostantól a megelőző adóévben szerzett bevétel összegétől függetlenül választható.

A minimálbér összege az átalányadózás esetében is értékhatárt jelent, az adónemet azon vállalkozók választhatják, akinek tárgyévi bevétele nem haladja meg az éves minimálbér tízszeresét, azaz bruttó 27,84 millió forintot 2023-ban.

Egyszerűbb lett a családi kedvezményt érvényesítő, átalányadózó egyéni vállalkozók élete is, mostantól már csak negyedévente kell bevallaniuk a kedvezményhez szükséges, átalányban megállapított jövedelmük adóelőlegét.

A visszatérés is könnyebb lesz, hiszen azon érintettek, akik kilépnek az átalányadózás alól, vagy elveszítik jogosultságukat, sokkal egyszerűbben visszatérhetnek majd – az eddigi négyéves újraválasztási várakozási idő idén a megszűnés tárgyévére és az azt követő 12 hónapra csökkent.

A cégek számára emellett mindenképpen említésre méltó, hogy idén szintén negyedévente kell majd bevallani a szochót és a társadalombiztosítási járulékot.

Eltűntek a SZÉP-kártya zsebei

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, január elsejétől összevonták a Széchenyi Pihenő Kártya korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeit, így összeadódtak az azokban feltöltött összegek.

Kapcsolódó cikk Megszűnnek a SZÉP-kártya alszámlák Január 1-jétől összevonják a Széchenyi Pihenő Kártya korábbi szálláshely, vendéglátás és szabadidő zsebeit, így összeadódnak az azokban feltöltött összegek.

Egészségügyi változások

A 2023-as év egészen új helyzetet teremt a magyar egészségügyben, hiszen januártól jelentősen átalakult az ellátási rendszer. A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által benyújtott, majd a szakma tiltakozása ellenére átpofozott módosítás alapvetően központosítja a sürgősségi ellátást, így január elsejétől este 10 óra utána az Országos Mentőszolgálatra marad a háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet. A főváros esetében is hasonló a helyzet, így a háziorvosi ügyelet délután négytől este tíz óráig a járásközpontban lesz mindig azonos helyen, ide osztják be felváltva majd a háziorvosokat ügyelni. Emellett hétvégén és munkaszüneti napokon is felváltva, reggel 8 és délután 2 között ügyelnek majd a háziorvosok. Az átalakítás lebonyolításának végdátuma azonban csak 2024 februárjában esedékes, így az, hogy a változtatások mennyire jelennek meg már most a gyakorlatban, kérdéses.

Kapcsolódó cikk Most tényleg nagy a baj: felmondási hullám és bércsökkenés jöhet az egészségügyben? Borús jövőképet vizionál a Magyar Orvosi Kamara.

Szintén a betegeket érinti az is, hogy törvényi szinten rögzítésre került az, hogy a városi kórházaknak 0-24 órában betegfogadásra alkalmas, a miniszteri rendeletben meghatározott fekvőbeteg-szakellátások közül legalább kettőben kell ellátást nyújtani. A megyei kórházaknak pedig idén már egész nap biztosítani kell sürgősségi és szakellátást öt területen.

Átalakult a Honvédkórház

A Honvédelmi Minisztérium közlése szerint átalakult a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának működése: a központ részeként működő Honvédkórház ellátási feladatainak döntő részét új egészségügyi szolgáltatóként az Észak-Pesti Centrumkórház - Honvédkórház vette át január elseje után.

Kapcsolódó cikk Január 1-jétől kettészedik a Honvédkórházat - mire számíthatnak a páciensek? Kiválik és Pintér Sándorhoz kerül az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház a civilek ellátására. A dolgozók keveset tudnak a folytatásról, a betegeket is érinti a váltás.

Vármegyék

Az Alaptörvény 11. módosítása is életbe lépett január elsejével, így míg zajlottak a szilveszteri ünneplések, hirtelen vármegyékbe költöztek a magyarok: a Kocsis Máté fideszes frakcióvezető által bedobott, majd természetesen el is fogadott javaslat miatt az év első napjától az országban minden megyéjéből vármegye lett.

Kapcsolódó cikk Az önkormányzatok helyzetét már aligha rontják tovább a főispánok és a vármegyék Inkább figyelemelterelésnek tartják a vármegyék és a főispánok visszahozatalára szolgáló javaslatokat az önkormányzati szervezetek.

Dráguló autópálya-matricák

A 2023. január 1-jétől érvényes országos éves autópálya-matricáért személygépkocsik esetében 49 190 forintot kell fizetni, mintegy 5 százalékkal többet a 2022-es 46 850 forintnál, a megyei matricák ára pedig 5720 forint a tavalyi 5450 forint után.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. oldalán közzétett díjtáblázat szerint jelentősebben nő a rövidebb időszakokra szóló jogosultságok ára. A személygépkocsik esetében (D1 díjkategória) a havi matrica ára 8900 forintra nőtt a korábbi 5210 forintról, a tíz napig érvényes matrica pedig 5500 forintra drágult 3820 forintról. Korábbi cikkünkben részletesen megtalálja az egyes e-matricák árának alakulását:

Kapcsolódó cikk Dráguló matricák: ezzel bosszantják most fel a legjobban a magyar autósokat A legnépszerűbb autópálya-matricák drágulnak a legjobban január 1-jétől, át kell gondolni, mit érdemes megvenniük az autósoknak. A legtöbbet persze az fizet, aki egyáltalán nem vesz matricát.

Nyugodt autózás

Végül akad egy jó hír a feledékeny autósok számára is: a Vezess.hu emlékeztet arra, hogy január elsejétől ha az autó forgalmi engedélye és a vezető jogosítványa érvényes és szerepel a magyar nyilvántartásokban, akkor egy jogszabálymódosításnak köszönhetően már nem lesz szükséges, hogy ezeket mindig maguknál tartsák a járművezetők. A rendőrség a helyszínen, elektronikusan is tudja ellenőrizni ezeket az igazolványokat.