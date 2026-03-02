Most tényleg nem érdemes várni a tankolással

Az Európában irányadó olajfajta, a Brent a reggeli órákban 80 dollár felett is járt. Még ennél is nagyobb, 25 százalékos ugrást láthattunk a holland földgáztőzsdén (TTF), ahol 40 euró/MWh volt a jegyzés.

Miután Magyarország az energiaimportnak erősen kitett állam, egy ekkora drágulás nemcsak a lakosság, de az államháztartás számára is kedvezőtlen, ami a forint árfolyamának alakulásában is tükröződött.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Lapunk munkatársa, Király Béla szerint a következő néhány napban teljesen kiszámíthatatlan ármozgás várható, ugyanakkor nehéz elképzelni, hogy Iránban hosszabb ideig elhúzódnának a harcok. Így a háború lezárása után akár egészen gyorsan is visszarendeződhetnek az energiahordozók árai, a korábbi években legalábbis ilyen példákat láttunk.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg. A riporter M. Szűcs Péter volt.