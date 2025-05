Most úszik el az ország 1500 milliárdos biztosítása

Az értelmetlenül elszórt elképesztő mennyiségű állami támogatás miatt ugyanis megkerülhetetlen a kormány felelőssége, már csak azért is, mert a szakértők és a témával foglalkozó újságírók évek óta kritizálják Orbánék iparpolitikáját. Összességében a kormány egyértelműen rossz lóra tett az akkugyártás ilyen erőltetett kiépítésével, ami még akkor is reális felvetés, ha hosszú évek múlva végül az itt kiépült gyártókapacitások működni fognak majd.

Az optimista verzió szerint a globális elektromos autó (EV) piac újra növekedésnek indul, aminek egyértelmű jelét még nem látjuk, igaz legalább a tavalyi visszaesés megállt. Ha az EV-k iránti kereslet megugrana ismét, abból valószínűleg Magyarország is profitálhat az akkumulátorgyártás és az ide települt újabb autógyárak (BMW, BYD) révén. Hogy ez fenntartható folyamat legyen, ahhoz azonban elengedhetetlen lenne a technológiai innováció, a fenntartható gyártás előtérbe helyezése, ezek biztosíthatnának ugyanis magasabb hozzáadott értéket.

A jövőre nézve ugyan több forgatókönyv is elképzelhető, ám az Orbán Viktorék által remélt nagy gazdasági növekedés a 2026-os választásokig aligha fog megvalósulni, aminak éppen az akkumulátorgyártás adta volna az egyik pillérét.

Emellett helyi szinten társadalmi feszültségeket is gerjesztettek a nagybefektetésekhez kötődő környezeti aggályok is – különösen Debrecen, Göd és Iváncsa környékén, ahol a lakosság részéről erőteljes ellenállás alakult ki a vízhasználat, a szennyezés és a helyi közösségek megkérdezésének hiánya miatt.

A 1500 milliárd forintos állami ráfordítás különösen éles kontrasztban áll más területeken tapasztalható forráshiányokkal, például az egészségügyben, oktatásban vagy a szociális ellátórendszerben. A kormány ugyan nyomasztó propagandával és egyre inkább a putyini rendszert másoló szabályozással próbálja elfedni a negatív folyamatokat. Ugyanakkor a rendszerváltás óta a korábbi választások rendre azt mutatták, hogy a lakosság akkor hajlandó szemet hunyni a politikusok törvénytelenségei felett, ha közben az ő életszínvonaluk is érdemben nő. Az évek óta stagnáló magyar gazdaság és az utóbbi időben ugyan konszolidálódó, de korábban két évig érdemi reáljövedelemcsökkenést hozó infláció nem ebbe az irányba mutatnak.

Az akkumulátor- és szárazelemgyártás volumene immár több, mint egy éve drasztikusan esik, ami arra utal, hogy a beruházások nem térültek meg – és talán már soha nem is fognak – a várt módon. A gyártási kapacitások bővülése ellenére a globális kereslet csökkenése, az elektromos autópiac lassulása és a nyersanyagellátási nehézségek egyaránt negatívan hatnak a szektor teljesítményére.

Az Európai Bizottság engedett az európai autógyártók nyomásának. Emiatt valószínűleg az EU-ban az elektromos autókra, így a nálunk gyártott akkumulátorokra is kisebb kereslet lesz.

Ahogy cikkünk elején említettük, a KSH legfrissebb ipari statisztikái azonban megerősítik, hogy az akkumulátorgyártás ilyen erőltetett ösztönzése gazdaságilag és politikailag is hibás döntésnek bizonyult. Az energia- és munkaerőhiány, továbbá a gyárak által okozott súlyos környezetterhelésen túl tehát pusztán számszakilag is komoly kérdéseket vetnek fel ez a stratégia.

Orbán Viktor számára az ipar fejlesztése mindig is egyfajta „becsípődés” volt, miközben a szakértők egy évtizede arról beszélnek, hogy az alacsony hozzáadott értékű gyártóegységek nem fogják érdemben magasabb növekedési pályára állítani a magyar gazdaságot, így ezzel a stratégiával csak a lemaradásunkat tudjuk konzerválni, így nem hogy Ausztriát, de az EU-s átlagot sem fogjuk beérni.

Az elmúlt egy évben ugyanis Magyar Péter és az általa vezetett Tisza párt megelőzte a közvéleménykutatóknál Orbán Viktort és a Fideszt. A tervezetthez képest siralmas gazdasági helyzetben pedig választási mézesmadzag helyett pedig úgy tűnik Orbán Viktor kezében jelenleg csak a fenyegetőzés az egyetlen eszköz. Más kérdés, hogy az a Kádár-korszakból is ismert lecke lehet Orbán Viktor számára, hogy az életszínvonal javítása nélkül egy elnyomó rendszert nehéz fenntartani.

Ez nem csak a magyar polgárok számára szomorú, akik közül többen – például a lassan, de biztosan növekvő munkanélküliség miatt – tovább romló anyagi helyzetben találhatják magukat, de a magyar kormányfő számára is.

Az ipar mélyrepülése – és a korábban megismert gyenge beruházási adatok – így megmagyarázzák, hogy az Orbán Viktor által az év végén felvázolt repülőrajt helyett miért lett zuhanórepülés a magyar gazdaságban az első negyedévben. Mint arról korábban az Mfor is beszámolt, a magyar GDP az igen szerény elemzői várakozásokat is alulmúlva teljesített 2025 első negyedévében.

A tavaly lejtőre került akkumulátor-gyártás továbbra sem tud magához térni. Pedig előzetesen arra lehetett számítani, hogy a 2024-ben látott nagy esés után az alacsonyabb bázishoz viszonyítva, ha nem is növekedést, de a csökkenés lassulását láthatjuk majd. Ezzel szemben a KSH által szerdán publikált adataiból az derült ki, hogy a villamos berendezés gyártása – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 20 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ezen belül legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 41 százalékkal esett vissza a bázisidőszakhoz képest.

