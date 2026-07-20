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Makró Gáz

Most van baj? Elszállt a gázár is

mfor.hu

Március közepe óta nem látott csúcs.

Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán közötti kiéleződő feszültség miatt, amely egyebek mellett a Hormuzi-szoroson áthaladó globális tengeri gázszállításokat is jelentősen befolyásolja.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, augusztusi jegyzésében 4,30 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 59,86 euróba került röviddel fél tíz előtt. A gázjegyzés egy éve 32,18 eurón, két éve 30,12 eurón zárt.

A gázár 2022. március 7-én rekordszinten állt, akkor 345 eurón jegyezték áprilisi határidőre.

Az amerikai-iráni konfliktus legújabb eszkalációja július 8-án kezdődött. Washington és Teherán közötti memorandum aláírása óta először az amerikai erők több csapást mértek iráni területekre, válaszul egy kereskedelmi hajó elleni támadásra a Hormuzi-szorosban. Ugyanezen a napon Donald Trump amerikai elnök bejelentette a tűzszünet végét Iránnal. Válaszul Teherán csapásokat indított amerikai célpontok ellen a Közel-Keleten, köztük Bahreinben, Jordániában, Katarban, Kuvaitban, az Egyesült Arab Emírségekben és Ománban.

(MTI)

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Az iráni válság kiújulása ellenére sem várnak meglepetést az Mfor Elemzői Konszenzusnak nyilatkozó szakértők: egyetértenek abban, hogy nemcsak kedden, de még az augusztusi kamatdöntő ülésen is 25-25 bázisponttal csökkenteni fogja az alapkamatot a jegybank. Úgy vélik, bár a közel-keleti konfliktus és az ebből eredő energiaválság hatása érződik a forint árfolyamán, az még mindig olyan erős, hogy nem gátolja a kamatvágást. A friss inflációs adat pedig kimondottan támogatja a monetáris lazítást. Kérdés, mi lesz szeptembertől.

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