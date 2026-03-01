3p
Makró Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Most végre kiderül, miért maradt el a nagy magyar repülőrajt?

mfor.hu

Minden napra jut majd magyaráznivaló statisztika: kedden a pocsék GDP-adatról tudunk meg többet, más napokon viszont reménykedhetünk a fordulatban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn a külkereskedelmi termékforgalom januári adatait, kedden a bruttó hazai termék (GDP) 2025. negyedik negyedéves alakulásának második becslését, szerdán a szolgáltatások külkereskedelmének 2025. negyedik negyedéves adatait, csütörtökön a kiskereskedelem januári adatait, pénteken az ipar januári teljesítményének első becslését teszi közzé az MTI friss összeállítása szerint.

Hétfő: külker, január

Decemberben a termék-külkereskedelmi többlet elérte a 333 milliót, az egyenleg 28 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérve. A kivitel volumene 3,8 százalékkal, a behozatalé 7,9 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 1,3 százalékkal bővült, az importé 6,1 százalékkal csökkent novemberhez képest.

Kedd: GDP, 2025 Q4, második becslés

A bruttó hazai termék volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal volt magasabb éves összevetésben a január végén közölt első becslés alapján. Az éves gazdasági teljesítmény a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal nőtt 2024-hez képest. A második becslés valamelyest korrigálhatja az első becslés adatait, valamint részleteket tudhatunk meg az adatok alakulásának hátteréből.

Szerda: szolgáltatások külkereskedelmi adata, 2025 Q4

A szolgáltatások euróban számított exportja 2025 harmadik negyedévében 1,4 százalékkal nőtt, importja 4,1 százalékkal csökkent éves alapon. Az aktívum 3,9 milliárd euró volt, 415 millió euróval több, mint 2024 harmadik negyedévében. Az export értéke 10,3 milliárd euró, az importé 6,3 milliárd euró volt.

Csütörtök: kiskereskedelem, január

A kiskereskedelem forgalmának volumene decemberben naptárhatástól megtisztítva 3,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakában mértet. 2025-ben a forgalom volumene naptárhatástól megtisztítva 2,9 százalékkal felülmúlta az előző évit.

Péntek: ipari termelés, január

Decemberben az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött. Az előző hónaphoz képest 0,9 százalék volt az emelkedés – közölte korábban a KSH.

(MTI)

