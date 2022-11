Mozi-, zene- és sminkszobát kapott Novák Katalin a rezidenciájára

Az rtl.hu szerezte meg azt a szerződést, amely a köztársasági elnök XII. kerületi, állami tulajdonú rezidenciáján történt felújítás részleteit tartalmazza. A munkákra összesen köze 280 millió forintot költöttek, cseréltek burkolatokat, felújították a gépészetet és az elektromos hálózatot is.

Voltak viszont átalakítások is az épületben, például kialakítottak egy zeneszobát 1 837 855 forintos nettó anyag-, illetve 2 779 879 forintos munkaköltséggel, de megújult az alagsori moziszoba is, ahova projektor, új vetítővászon, valamint egy szekrénybe épített borhűtő is került. Az elnöki rezidencián a megállapodás alapján egy kisebb sminkszobát is létrehoztak (ennek eszközköltsége 375 ezer forint volt).

Az rtl.hu megkérdezte a Köztársasági Hivatalt a felújításról, és hogy például mi szükség volt egy zeneszoba kialakítására, de csak azt a választ kapták, hogy

"ezt részben biztonsági szempontok, részben a nemzetközi gyakorlatból következő protokolláris és reprezentációs követelmények indokolják".

Annyit közölt még a hivatal, hogy a renoválás már Novák Katalin hivatalba lépése előtt tervbe volt véve, a munkálatok pedig már be is fejeződtek.

A felújításra az állami Magyar Nemzeti Vagyonkezelő a szintén állami tulajdonban lévő Kiving Kft.-vel szerződött. Az egyezség értelmében a kivitelezés áfa nélkül 184 millióba került, az eszközbeszerzésre pedig 35 milliót fordítottak. Ezen felül képeztek egy 10,9 millió forintos tartalékkeretet is, amelyet indokolt esetben lehetett lehívni - összegezte az rtl.hu a költségeket, amelyeket az alábbi táblázatban is meg lehet tekinteni: