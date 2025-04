Működik az árrésstop, de van egy kis bökkenő

A KSH adatai szerint például 2024 júliusában már az is 0,8 százalékkal növelte az élelmiszerinflációt, hogy mindössze nyolc alapvető élelmiszernél szűnt meg az árszabályozás. Akkor a korábban hatósági áras termékek ára – a burgonya kivételével – ugrásszerűen nőtt. Az élelmiszerek 14 termékcsoportjában az éves drágulás meghaladta az 5 százalékot, és az áremelkedés 1,1 százalékponttal járult hozzá a 2024-es inflációhoz.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!