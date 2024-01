Mulasztás történhetett Curtis édesanyja ügyében, vizsgálatot rendeltek el

Mulasztás történhetett, ezért az ügyben vizsgálat következik, válaszolta a 24.hu-nak az Országos Mentőszolgálat, miután egy betegszállító cég egy idős asszonyt a kórházból hazaszállítva mezítláb, köntösben, egy műanyag székre ültetve az ajtó előtt hagyta. Az idős nő Curtis, azaz Széki Attila édesanyja, az esetről a rapper maga számolt be egy Facebook-posztban.

A szombati bejegyzés szerint édesanyjához pénteken hívtak mentőt, mert nagy fájdalmai voltak, magas vércukra és zavartan viselkedett. A mentők három óra múlva érkeztek meg, miután kétszer is hívták őket. A beteget a Semmelweis Egyetem Sürgősségi Betegellátó Osztályára szállították.

Este telefonon érdeklődtek róla. Azt a tájékoztatást kapták, hogy infúziót kap, mert kiszáradt, és hívják majd őket, ha többet tudnak, de valószínűleg hazaengedik. Az énekes szombaton reggel nem sokkal 8 óra előtt hívta a kórházat, ahol azt mondták neki, édesanyját már reggel 7-kor hazaszállították a lakcímére.

Gyorsan átmentek a tőlük öt percre lévő lakáshoz, ahol azt látták, hogy az édesanyja szatyrát felakasztották a kilincsre, a pokróca a földön, de őt nem találták. Édesanyjára aztán egy emelettel lejjebb bukkantak rá köntösben, mezítláb, egy instabil műanyag székre támaszkodva, mert amúgy gurulós kocsival közlekedik, ami ekkor Curtis autójában volt édesanyja tiszta ruháival, telefonjával együtt.

Curtis a posztban meg is írta, hogy a Filter Fitt Kft. szállította haza az édesanyját, ők hagyták az idős beteget ilyen állapotban az ajtaja előtt. Curtis azt is írja: a 70 éves édesanyját a betegszállítók le is teremették azért, hogy miért hozatta haza magát, ha nincs otthon senki.

A Telex szombaton megpróbálta elérni a Filter Fitt Kft.-t. A cég telefonszámát egy férfi vette fel, aki mondta: már nyolc éve eladta a céget. A kft. másik telefonszámán előfizető nem található.

A 24.hu az Országos Mentőszolgálattól (OMSZ) azt a választ kapta, hogy a betegszállítás nem az OMSZ feladata. A kórházba szállítás sürgősségi besorolása a beteg ellátási szükségletének és veszélyeztetettségi szintjének megfelelő volt – írták.